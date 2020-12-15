Стариков: из Британской клиники Навальный живым не вышел бы

Почему Навального отправили в Германию? При чём здесь новые британские отравляющие традиции? И при чём тут газ — не отравляющий, а трубопроводный из России и сжиженный из США? Какому делу труба? На все эти и многие другие вопросы Любови Степушовой ответил писатель, член экспертного совета партии "За правду" Николай Стариков.

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Воинственная немецкая фрау хочет понравиться американскому патрону

Немецкая дипломатия деградировала до предела

— Николай Викторович, почему именно Германия была выбрана в качестве прибежища Навального? Так её хотят прижать к ногтю?

— Моё предположение, что в той очень быстротечной игре, которая началась после того как Навальный потерял сознание в самолёте, задача российской стороны была подтвердить свое алиби. На мой взгляд, оно полностью подтверждено.

Зачем применять химическое оружие (это вообще бред какой-то, да еще в самолете), а потом этому человеку давать возможность выехать за границу на лечение. Одно это уже любому здравомыслящему покажет, что российские власти тут не при чем. Никакой выгоды невозможно из этой ситуации России было получить.

А смысл?…

Нужно было отправить Навального туда, куда ведёт труба газопровода, потому что Германия — единственная страна в Европе, которая должна быть кровно заинтересована в том, чтобы Навальный пришел в себя, чтобы вся информация была опубликована, чтобы никто не мешал строить газовый поток, который нужен в первую очередь не России, а Германии.

Наверно, на этом основывалось разрешение на вывоз Навального именно в Германию. Ведь, если бы он улетел в Британию, то живым из госпиталя он уже точно не вышел бы. Там это — уже "добрая" традиция — с Литвиненко и со всеми остальными.

Как мы видим, Германия резко поменяла свою позицию. Что здесь является действительным убеждением, а что является дипломатическим прикрытием, очень сложно понять. Но факт, что сразу пошел вал криков, обвинений и призывов, что надо немедленно против России ввести то, то, то, то… Опять же — вопрос: а что они сделали в итоге?

— Какие-то еще санкции на нескольких лиц, и все.

— Да, санкции на нескольких лиц — ничто. Что 10 лиц, 20 лиц, 30 лиц, добавилось еще 5-10 — никакой разницы нет. Проблема, что "Северный поток" не строится, но он и так не сильно строился весь 2020 год.

Поэтому идет размах на рубль, но удар мы вообще пока не увидели. Нет никакой информации, будет строиться поток или не будет. Бундестаг принимает решение, что надо строить, но одновременно с этим принимается решение, что надо вводить санкции.

Метания Германии

Такое впечатление, что немцы выполняют сразу два диаметрально противоположных дипломатических действия, как когда-то Гитлер готовился к нападению на Великобританию и с другой стороны и одновременно на Советский Союз, что невозможно было делать в параллельном режиме, потому надо было выбирать.

Так что здесь, мне кажется, надо дать возможность как-то осесть этой дипломатической пыли, и мы увидим с вами, что будет дальше, будет ли строиться "Северный поток", либо Германия уйдёт в положение, которое потом очень быстро и очень серьёзно аукнется немецкой экономике.

Ведь смысл всего этого в том, что она будет полностью зависима от поставок американского сжиженного газа, который значительно дороже, а в нужный момент немцы получат еще более высокие цены, что сделает их экономику неконкурентоспособной.

Американцы просто и легко возьмут за горло всю германскую экономику.

Мне кажется, что немцы это понимают, но конечно, многие политики больше думают о своей карьере и делают заявления, которые должны понравиться в Белом доме, а не среднестатистическому бюргеру из Германии.

— Германия, конечно, находится под протекторатом Соединенных Штатов Америки, просто использует Россию в качестве источника дешёвых ресурсов. Нет ли здесь просчета с нашей стороны? Мы поставили много очень на Германию. Может быть, и не надо было затевать "Северный поток-2", а использовать какие-то другие варианты? Как вы считаете?

— Тема — действительно интересная. Если раньше христианские демократы — ХДС/ХСС — боролись за власть с социал-демократами — СДПГ, то сегодня правящая коалиция состоит как раз из христианских демократов и СДПГ, и они вместе борются против партии "Альтернатива за Германию" и другими силами, которые сейчас набирают популярность.

Но более всего, в этом случае важна международная составляющая. Союз Германии и России — это вечный кошмар англосаксов, который они постоянно стараются предотвратить.

Точно также во времена Советского Союза США всеми силами пытались остановить строительство газопроводов из Советского Союза на территорию Германии. Но знаменитые соглашения "газ в обмен на трубы" были заключены, несмотря на всё давление.

Ограниченность евро-суверенитета

Сейчас есть один центр, в который объединен весь Запад, поэтому наша задача — максимально искать щелочки, пытаться расколоть, разваливать этот блок.

Путин попытался наладить отношения с Германией, которая возглавляет Евросоюз, и оттащить Евросоюз от Соединенных Штатов Америки. Но Берлин не хочет или не может быть самостоятельным, а мы за него самостоятельность проявить не можем.

Ситуация с Навальным и "Северным потоком-2" как раз показывает крайнюю ограниченность германского, а значит — и европейского суверенитета.