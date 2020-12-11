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Автор Любовь Степушова

Немецкая дипломатия деградировала до предела

Мир

Заявление министра обороны Германии о необходимости говорить с Россией с позиции силы — не случайно. Это — последовательное продолжение генеральной линии Запада. Недружественные шаги предпринимаются уже давно, в том числе немецкой стороной. Такое всегда было и будет. Вот только нынешняя дипломатия деградировала. Сменятся поколения, изменятся отношения, но осадочек останется. Обо всем этом и многом другом ведущей "Правды. Ру" Любови Степушовой рассказал писатель, член экспертного совета партии "За правду" Николай Стариков.

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— Николай Викторович, министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр недавно заявила, что с Россией надо разговаривать с позиции силы. Еще несколько лет назад такие заявления от немецких политиков были невозможны. Но ещё более удивительно, что она сама вдруг о традициях напомнила.

Всем, конечно, известны немецкие традиции начинать и проигрывать мировые войны. Она опять этого хочет? Может быть, дело в том, что новое поколение немецких политиков действительно забыло об этом? Может, они совершенно оторваны от реальности? 

— В смысле возраста, она — уже зрелый человек, который прекрасно всё должен знать. Но в политическом смысле она, конечно, невеста — претендент на пост канцлера Германии, а "жених" который назначит эту любимую жену — США. 

По любому поводу и без 

Вы говорите, что несколько лет тому назад такие заявления были невозможны. Ой ли! Уже давно с Запада, в том числе из Германии идут заявления, что Россия должна быть наказана. За что? Не вопрос, повод всегда найдётся.

Ангела Меркель в числе других лидеров западного мира не приехала на Олимпиаду в Сочи. Был февраль 2014 года, в Киеве ещё сидел Янукович, не было ни Крыма, ни Донбасса, ни сбитых "Боингов" и всего того, что потом будет использовано в качестве элементов информационной войны против России. А нашу Олимпиаду уже бойкотировали.

Ангела Меркель и иже с ней тогда были очень обеспокоены тем, что в России нарушают права гомосексуалистов. Вот представляете беда какая, чтобы не приехать на Олимпиаду! Понятно, что это — просто предлог.

Сейчас бы они не приехали, потому что Скрипалей отравили, что Навальному стало плохо в самолете, поезде или ещё где-нибудь по жизни плохо стало. Всё время они придумывают какие-то предлоги для того, чтобы выполнять заранее обозначенные действия внешней политики.

И поэтому ничего уж сильно хорошего в отношениях России и Германии как минимум с 2014 года мы с вами не вспомним.

Хотя параллельно с этим строился "Северный поток-2". То есть — отношения всё ухудшались, а труба всё строилась. Наконец ухудшение отношений и газовая труба пересеклись.

Я хотел бы здесь обратить внимание на практически хамство дипломатическое, которое мы сейчас наблюдаем со стороны Германии.

Ведь, какие у нас отношения с Германией? Формально у нас же нет ни состояния войны, ни территориальных претензий друг другу, и всё вроде бы у нас нормально, по крайней мере, с нашей стороны.

Дипломатия уровня плинтуса

А со стороны Германии, видимо, это как-то иначе выглядит, потому что одному человеку стало плохо в самолете, немцы что-то опубликовали в своих СМИ, обвинили нас, но на запрос официальной дипломатии предоставить информацию они отвечают: ничего не дадим. Это — не мелочи.

Дипломатические традиции отношений между странами — это многие сотни лет, и от того, что у нас произошла революция, в Германии вместо двух государств стало одно, ничего в дипломатии не поменялось. Есть традиции. А такой отказ предоставить информацию, это — просто за гранью добра и зла.

Эти немецкие политики уйдут, придут какие-то другие, но впечатление, что по ту сторону дипломатической линии — в Берлине — сидят люди неадекватные, несамостоятельные, готовые прямо нарушить все каноны дипломатии, непонятно ради чего, остается.

Поэтому куда более важно не вот это заявление дамы с трудно-выговариваемой фамилией, а странная позиция германских дипломатов, которые, практически как у Джером Клапка Джерома, только не в сад отправляют, а в ОЗХО или еще куда: все вопросы — вот туда, туда, туда…

Причем тут это? У нас дипломатические отношения — с Германией, а не с ОЗХО, это — другая структура, поэтому мы вас просим, дайте нам информацию. Не дают. То есть перед нами сознательное, преднамеренное на голом месте ухудшение отношений.

Слепили из того, что было

Я уж не говорю о том, что из Навального теперь уж знамо что лепят. Какие спецслужбы с ним работают, где он загостился в качестве гостя немецкого канцлера, какая охрана ему предоставлена и так далее.

Вопросов в связи с этим и всеми остальными подобными моментами возникает очень много, потому что все это — недружественные жесты со стороны Германии в отношении нашего государства.

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Темы германия дипломатия николай стариков аннегрет крамп-карренбауэр
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