Попытки оттащить Евросоюз от США — правильная политика

Может быть, не стоило заморачиваться с "Северным потоком-2", а газифицировать свою страну? Как Россия должна вести диалог с Европейским союзом и его ведущими странами? С какими силами надо разговаривать? Может ли Европа обрести суверенитет? На все эти и многие другие вопросы ответил писатель, член экспертного совета партии "За правду" Николай Стариков.

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— Николай Викторович, вы сказали что попытки наладить отношения с Германией и оттащить Евросоюз от Соединенных Штатов Америки, не увенчалась успехом. Европа не хочет или не может стать самостоятельной. Что нам дальше делать?

— Я думаю, что наш президент во многом разочаровался в европейских политиках, на которых возлагал определенные надежды. Вопрос: стоило ли проводить такую политику или надо было сразу махнуть на Европу, а трубы заворачивать куда-то на Китай?

— Лучше бы в Россию наконец-то заворачивать, газифицировать свою страну. У нас ещё газ далеко не везде есть.

— Это прекрасные идеи и обязательно это нужно делать, но в сегодняшнем состоянии нашей экономики для того чтобы газифицировать Россию нам нужно откуда-то взять деньги.

Рубли, увы, деньгами не являются, они являются всего лишь отражением, по которым Центральный банк допечатывает на продаваемое за границей за евро и доллары наши ресурсы.

Поэтому для того, чтобы старушке протянуть газовую трубу где-нибудь в Сибири, увы и ах, в сегодняшней нашей экономической реальности нужно что-то продать за доллары и евро.

А просто помогать одной бабушке, не продавая что-то за рубеж, в сегодняшних условиях невозможно. Для этого нужно получить право суверенной эмиссии, о чём мы многократно говорим. Поэтому сегодня политика осуществляется в тех рамках, в которых сегодня находится наш и куда ведёт финансово-экономический блок.

Я не говорю, что эта политика — правильная. Она неправильная, но она — такая, какая есть. Если мы хотим изменения нашей экономической политики, пожалуйста, в сентябре 21-го года у нас у всех есть возможность проголосовать за новое, свежее поколение политических сил, лидеров и идей.

Но попытки оттащить Евросоюз от Соединенных Штатов Америки я считаю в целом правильной политикой и её нужно будет продолжать, несмотря на всё сопротивление американцев и руководства самой Германии и ЕС.

— Тем не менее, "Северным потоком-2" вбуханы в море огромные километры валюты, и неизвестно, будет ли отдача. А наши бабушки даже сразу предлагают свои кровные, чтобы им провели газ.

Хотя в Европе всё-таки происходят изменения, появляются новые силы, стремящиеся к суверенитету. Но многие говорят, что, например, партия "Альтернатива для Германии" — фашистская, и нам, мол, стыдно работать с такими людьми. Как вы считаете, стоит ли нам работать с такими силами?

— Мне кажется, нужно работать со всеми силами, которые не запятнали себя преступлениями против человечности, теми, кто открыто не выступает против России и не говорит, что Гитлер убивал правильно, но мало. Вот с такими даже рядом стоять невозможно.

Со всеми остальными надо работать. Почему нет? Это всего лишь политические инструменты. Если взаимодействие с ними приведет к достижению интересов России, то обязательно надо это делать.

Время ярлыков

Что касается обвинений тех или иных политических сил, то сегодня фашизм — это такая удобная наклеечка, которую лепят на всех подряд, невзирая ни на какие реальные предложения, которые делают те или иные силы.

"Альтернатива для Германии" просто хочет остановить поток мигрантов. Объясните мне, а что тут такого фашистского?… Она же не в концлагеря предлагает этих людей транспортировать или истреблять.

Я думаю, что неконтролируемая миграция не нравится никому нигде и ни в какие времена. В России тоже есть проблема неконтролируемой миграции, и мы думаем, как с этим бороться. Поэтому те озабоченности, которые выражает часть немецкого народа, мы прекрасно понимаем.

Но мы очень часто впадаем в иллюзии. Советские люди летом 41-м году тоже думали, что сейчас немецкие рабочие, которые находятся в вермахте, скоро прогонят своих фашистских эмиссаров и воссоединятся с Красной армией, классовое чутье-то победит. Ведь не может немецкий рабочий зверствовать на территории Советского Союза, где такие же рабочие люди. А что творили эти немецкие рабочие, одетые в форму СС, вермахта и всевозможных других формирований?… Кровь стынет в жилах.

Поэтому давайте не будем особо обольщаться насчет "Альтернатива для Германии" и других новых сил. Когда эти ребята придут ещё не известно, что будет дальше, тоже нельзя предугадать, а политика — бесконечна.

Говорить со всеми, не стесняясь

Поэтому, если сейчас ослабление западного блока путем поддержки таких сил, как "Альтернатива для Германии", Мари ле Пен во Франции — в интересах России, значит нужно их поддерживать, взаимодействовать с ними и никак этого не стесняться.

Почему мы всё время — глаза в пол и причитаем: "Да ну что вы! Мы никуда не вмешиваемся… Мы с кем хотим, с тем в Германии и разговариваем".

Хотим, разговариваем с Ангелой Меркель, а если её дипломатическое ведомство начинает нам хамить, мы будем разговаривать с кем-то другим, а лучше вообще всегда вести диалог со всеми параллельно.

Вы нам вообще должны быть благодарны по гроб жизни, что пока Германия существует. Мы имели полное моральное право давно уничтожить Германию как таковую. Вместо этого мы бесплатно во всех смыслах — геополитическом, финансовом, человеческом — разрешили вам воссоединиться.

И не вздумайте об этом забывать. И поэтому жесткая реакция Сергея Кужугетовича Шойгу и наших государственных структур на желание дамы-министра обороны со сложно-выговариваемой фамилией Аннегрет Крамп-Карренбауэр говорить с нами с позиции силы, совершенно правильная. Уж кто-кто, но только не вы — помалкивайте и спасибо говорите. Вам же лучше будет.