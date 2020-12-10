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Автор Александр Шторм

Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ

Мир

Россия вновь блокирует поставки продуктов из ряда стран. С 9 декабря в РФ запрещено ввозить томаты, яблоки и перцы из Азербайджана, Армении и из Узбекистана. По данным экспертов, причиной этого является "низкое качество продуктов".

Как и за что Россия наказывает продукты стран СНГ

При этом очевидно, что к подобной мере Россия прибегает не впервые.

Это не санкции, но, как правило, запреты всегда обусловлены недружественными шагами со стороны страны — экономического партнера.

Примеры наказания Россией недружественных "партнеров"

В 2005 году польский президент Александр Квасневский активно участвовал в "оранжевой революции" на Украине. Россия запретила ввозить к себе мясо и мясные продукты из-за фальсификации сопроводительных документов.

В 2006 году Молдавии запретили ввоз мяса, фруктов и овощей за сближение с ВС. Грузии — поставки вин и минеральной воды.

Тогда же Латвия осталась без поставок в РФ шпрот. Причиной стал уровень бензопирена.

2009 год стал неудачным для Белоруссии, поскольку президент Александр Лукашенко отказался ехать на саммит ОДКБ. После этого Россия запретила ввозить молочную продукцию из Белорусси. Правда ненадолго.

"Закон Магнитского" в США привел к тому, что в 2012 году Россия запретила ввоз говядины, свинины, индейки и субпродуктов, забраковав кормовую добавку рактопамин.

В 2013 году Литва выдала США Дмитрия Устинова, которого обвиняли в контрабанде оружия. В ответ на действия российских таможенников в отношении прибалтийских грузовиков Литва пригрозила заблокировать сообщение с Калининградом. Россия в итоге приостановила импорт молочной продукции.

В тот же год соседней Украине перекрыли поставки конфет Roshen за последовательную антироссийскую позицию.

Но 2014 год стал более весомым из-за Крыма, Донбасса и агрессивной риторики, потому под нож пошли поставки овощных, фруктовых и рыбных консервов. Украине также запретили поставлять молоко и сыр, а также кондитерские изделия.

Шпроты Латвии и Эстонии в 2015 году остались дома из-за статуса русского языка и поддержки Украины в конфликте с Россией.

2019 год запомнился выступлениями Грузии по поводу того, что депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял не свое место. Опять под раздачу попали вина.

Так что эта практика была и будет продолжаться в зависимости от политической ситуации и отношений с соседями.

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Темы антисанкции продуктовое эмбарго запрет ввоза продуктов
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