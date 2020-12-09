Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Любовь Степушова

В Азербайджане не нашли политики в действиях Россельхознадзора

Мир » Бывший СССР » Азербайджан

В Азербайджане не нашли политического подтекста в решении Россельхознадзора запретить импорт азербайджанских яблок и томатов.

Разница интересов Москвы и Баку о Карабахе

Помидоры и яблоки вне политики

Россельхознадзор запретил импорт яблок и томатов из Азербайджана с 10 декабря. В ведомстве напомнили, что неоднократно находили в импортируемой продукции вредные организмы (южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку) и информировали об этом Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Как сказал "Правде.Ру", руководитель Центра политических инноваций и технологий (Баку) Ахмедоглу Мубариз, в этом решении "нет абсолютно никакой политики".

По его словам, это обычная практика. Москва много раз предупреждала Азербайджан, Армению, страны Центральной Азии, что она охраняет свой рынок и производство, чтобы вредители не попали на территорию России.

Политолог предполагает, что в Азербайджане настолько были воодушевлены победой в Нагорном Карабахе, освобождением земель, что специалисты данной отрасли, "увлеклись" празднованием и не обратили должного внимания на замечания Россельхознадзора.

"Я думаю, что очень быстро наши специалисты займутся делом, и через 2-3 дня мы увидим, что Россия дала разрешение на ввоз тех продуктов, которые оказались под запретом", — сказал Ахмедоглу Мубариз.

Азербайджан, по данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году импортировал в Россию172,359 тысячи тонн свежих и охлажденных томатов (30,9 процента в общем объеме импорта этой продукции) и заработала 190 млн долларов — страна занимала первое место по поставкам.

Что Баку может делать не так?

Ранее кандидат исторических наук, профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон, пояснил для "Правды.Ру", что Роспотребнадзор во времена (Геннадия) Онищенко периодически находил вредные вещества в продукции тех стран, которые вели себя "вредно" по отношению к России.

"Это была явно не санитарная операция, а политическая. Мы здесь не пионеры. Этот прием применяется довольно часто в политике. Да, это намек (Баку), что что-то вы делаете не так", — отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин, выступая в 2015 году в Федеральном собрании по поводу гибели российского лётчика в Сирии, сбитого турецким истребителем, заметил:

"Но если кто‑то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими‑то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. […] Они не раз пожалеют о содеянном", — заявил президент России.

9 ноября в ходе войны в Нагорном Карабахе российский вертолет Ми-24 был сбит в Армении у населенного пункта Ерасх. В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Баку взял на себя ответственность и извинился. Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело заведено по ст. 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Уже месяц нет никаких данных о ходе расследования.

Читайте по теме: Россельхознадзор пояснил, кто для Путина важнее — Алиев или Пашинян

Почему, выигрывая войну в Карабахе, Азербайджан не пошёл до конца

Армяне и азербайджанцы сами не помирятся

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы азербайджан нагорный карабах россельхознадзор ахмедоглу мубариз
Новости
Эрдоган отреагировал на расистский скандал в матче Лиги чемпионов
Российское ПО начнут ставить на гаджеты в "День дурака"
Губерниев получил орден Александра Невского
Разработан карманный прибор для считывания ДНК
Пелагея и Иван Телегин официально расторгли брак
В России разработают новый пистолет, аналогичный Glock
Телегин и Пелагея будут делить имущество в следующем году
Закрыть нельзя работать: эксперт о "демарше рестораторов"
Воробьи используют лекарственные растения для профилактики
Ефремов написал слёзное письмо сыну Сергея Захарова
Последние материалы
В ООН попросили Байдена не забывать о правах человека
Сахалинский суд оштрафовал военнослужащего за избиение рядовых
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
В костромские школы и детские сады не будут пускать Дедов Морозов
Британцы осудили игроков "Краснодара", не преклонивших колено в Лондоне
Валерия вернула деньги за новогодний корпоратив заказчикам
Трое подростков из Бурятии отравились таблетками
Украинский "карантин выходного дня" может оказаться вне закона
Психолог рассказала, как правильно загадывать желания на Новый год
Нетрезвый севастополец поджёг на улице банкомат
Популярное
Новости Европы
Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме

Один из крупнейших скандинавских бизнесменов озвучил правду о Крыме. В Швеции его слова вызвали скандал.

Скандал в Швеции: крупнейший бизнесмен сказал правду о Крыме
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Российский шоу-бизнес
"Такого от Лены я не ожидал": Петросян впервые высказался о разводе
Новости Белоруссии
Лукашенко в ярости, Тихановская счастлива – и это всё сделал МОК
Российский шоу-бизнес
"Он сгнил": Петросян рассказал правду о смерти Джигарханяна
Любовь Степушова В Румынии переполох: Россия внедряется в парламент Любовь Степушова Василий Амирджанов Рогозин попросил россиян придумать замену МКС Василий Амирджанов Игорь Буккер Google предупреждает: ваш контент может быть удален Игорь Буккер
Комментарии
Эксперты назвали способы избежать войны России и США
Россияне стали хуже есть, жить и меньше покупать
Москва-Берлин: точка разрыва уже пройдена?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Сборная России получила предупреждение за нарушение санитарных правил
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Государства-ревизионисты. От кого ожидать слома мирового порядка?
Полицейские теперь имеют право проникать в квартиры и вскрывать машины
В Подмосковье из-за наркотиков умер сын миллиардера
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Оппозиция Белоруссии озвучила шесть сценариев будущего страны
Кому костью в горле стало стихотворение "Я - русский"
Быть ли Союзному государству России и Турции?
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Как России уйти от западной кабалы
Олег Соскин: Украина привыкла к кризисам, она выживет в любых условиях
Налоговики проверят соответствие доходов и расходов россиян
Как России уйти от западной кабалы
Блок коммунистов и прочих партийных: стоит ли говорить об этом всерьез
Игорь Гундаров: власти дискредитировали Конституцию, чтобы написать новую
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников