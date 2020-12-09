В Азербайджане не нашли политики в действиях Россельхознадзора

В Азербайджане не нашли политического подтекста в решении Россельхознадзора запретить импорт азербайджанских яблок и томатов.

Разница интересов Москвы и Баку о Карабахе

Помидоры и яблоки вне политики

Россельхознадзор запретил импорт яблок и томатов из Азербайджана с 10 декабря. В ведомстве напомнили, что неоднократно находили в импортируемой продукции вредные организмы (южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку) и информировали об этом Агентство продовольственной безопасности Азербайджана.

Как сказал "Правде.Ру", руководитель Центра политических инноваций и технологий (Баку) Ахмедоглу Мубариз, в этом решении "нет абсолютно никакой политики".

По его словам, это обычная практика. Москва много раз предупреждала Азербайджан, Армению, страны Центральной Азии, что она охраняет свой рынок и производство, чтобы вредители не попали на территорию России.

Политолог предполагает, что в Азербайджане настолько были воодушевлены победой в Нагорном Карабахе, освобождением земель, что специалисты данной отрасли, "увлеклись" празднованием и не обратили должного внимания на замечания Россельхознадзора.

"Я думаю, что очень быстро наши специалисты займутся делом, и через 2-3 дня мы увидим, что Россия дала разрешение на ввоз тех продуктов, которые оказались под запретом", — сказал Ахмедоглу Мубариз.

Азербайджан, по данным Федеральной таможенной службы, в 2019 году импортировал в Россию172,359 тысячи тонн свежих и охлажденных томатов (30,9 процента в общем объеме импорта этой продукции) и заработала 190 млн долларов — страна занимала первое место по поставкам.

Что Баку может делать не так?

Ранее кандидат исторических наук, профессор кафедры истории социально-политических учений факультета политологии МГУ Кирилл Андерсон, пояснил для "Правды.Ру", что Роспотребнадзор во времена (Геннадия) Онищенко периодически находил вредные вещества в продукции тех стран, которые вели себя "вредно" по отношению к России.

"Это была явно не санитарная операция, а политическая. Мы здесь не пионеры. Этот прием применяется довольно часто в политике. Да, это намек (Баку), что что-то вы делаете не так", — отметил эксперт.

Президент России Владимир Путин, выступая в 2015 году в Федеральном собрании по поводу гибели российского лётчика в Сирии, сбитого турецким истребителем, заметил:

"Но если кто‑то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими‑то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. […] Они не раз пожалеют о содеянном", — заявил президент России.

9 ноября в ходе войны в Нагорном Карабахе российский вертолет Ми-24 был сбит в Армении у населенного пункта Ерасх. В результате погибли два члена экипажа, один эвакуирован с травмами средней тяжести. Баку взял на себя ответственность и извинился. Генпрокуратура Азербайджана возбудила дело заведено по ст. 342.2 (халатное отношение к службе, повлекшее смерть двух и более человек по неосторожности, имевшее место в военное время и в боевых условиях). По ней предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Уже месяц нет никаких данных о ходе расследования.

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