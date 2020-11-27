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Автор Любовь Степушова

Пашиняна не устранят, пока не доделает грязную работу

Мир » Бывший СССР » Армения

Как воспринимается в Армении поражение в войне с Азербайджаном? В чём вина Пашиняна, а в чём армянского народа? Почему избрание Пашиняна изначально не могло привести ни к чему хорошему? Кто его привёл к власти? Что сейчас происходит в Армении? Почему оппозиция не хочет сразу его скидывать? Обо всем этом и многом другом рассказал армянский политолог Арман Бошян.

— Арман, что происходит в Армении после подписания мирного соглашения?

— В Армении вполне ожидаемый внутриполитический кризис, практически безвластие. Институты государства на данный момент бездействуют. Практически всё правительство находится в некоем замороженном состоянии, часть в отставку подало. Постоянно проходят митинги оппозиции. Вполне ожидаемый процесс после национальной трагедии.

Но источником дестабилизации на самом деле является сегодня сама армянская власть, потому что правительство страны потерпело поражение в войне. Естественно, надо подать в отставку, исходя хотя бы из морально-этических соображений, чтобы не держать народ в депрессивном состоянии.

Вместо этого продолжаются некие театральные представления и даже идут угрозы со стороны Никола Пашиняна, он уже чуть ли не призывает к гражданской войне. Наша правоохранительная система на это странным образом не реагирует. Зато продолжаются аресты оппозиционеров, несогласных с властью.

Случилась большая национальная трагедия, которая переживаться будет долгие десятилетия. Последствия могут быть просто катастрофическими для армянской государственности.

Внутриполитический кризис может продлиться еще как минимум полгода, по моим расчетам. Когда все это устаканится, кто окажется у власти в результате этого кризиса, сейчас даже предположить невозможно. Пока же Никол Пашинян приклеился к своему стулу.

— Почему он так приклеился? В чём дело? Он же приходил на лозунгах сменяемости власти. Почему он сам так держится за власть?

— Он — не самостоятельная фигура. Скорее всего, он представляет интересы различных мировых центров сил, которые не исходят из армянских национальных интересов. Это хорошо видно по тому, как он вел войну. Видимо, у него еще есть нерешенные задачи и он собирается любым образом их дорешать.

Кроме того, на данном этапе Никола Пашиняна не хотят устранять оппозиционеры, потому что он взялся делать грязное дело, и занимать его место сейчас никто не хочет.

Более того, он подписал соглашение, которое подразумевает территориальные уступки со стороны Армении. Он и должен его выполнять. Никто не хочет быть на его месте.

Поэтому пока это соглашение в процессе реализации, даже оппозиция не будет делать резких шагов по его устранению, несмотря на то, что идут стихийные протесты.

Оппозиция заявила, что предложит свои кандидатуры на пост премьер-министра, однако соглашение, которое подписал Пашинян будет исполняться им. Никто не хочет вместо него эту грязную работу делать.

— Конечно, многие не любят сослагательного наклонения в политике. Но если бы Пашинян не пришел к власти, а остался так называемый карабахский клан, допустили бы такую ситуацию Серж Саргсян, Роберт Кочарян?

— Нет, тогда войны бы просто не было.

— Почему? Что Пашинян за два года сделал такого, чтобы развалить всё?

— Он для этого и пришёл. Кстати, я выглядел как белая ворона, когда ещё в 2018 году предупреждал, что единственная проблема, которая стоит в нашем регионе нерешённая, это — карабахский вопрос.

Пашиняна привели сдать Карабах

Он пришел не развивать экономику, повышать зарплаты и улучшать качество жизни, он пришел решать именно этот вопрос. И не в пользу Армении, потому что в пользу Армении тогда как раз уже был решен этот вопрос.

Он пришел решать этот вопрос в пользу совсем других центров сил, он представляет в частности экономические интересы мировой нефтегазовой империи, которая перекачивает эти ресурсы из Азербайджана в Европу.

Так что сразу было ясно, что он пришел для реализации каких-то определенных планов международных центров сил, но, к сожалению, электорат этого не понял.

Манипуляции народом

Все народы манипулируемы и гипнабельны. Та же Россия выбрала в свое время Ельцина, который потом довел страну буквально до последней черты. То, что сегодня происходит в Армении, это — наш Хасавюрт. Пашинян — наш Ельцин. Он разваливает страну.

Все народы легко управляемы с помощью специальных технологий, а все демократические институты по миру — это просто большой цирк и такая же примитивная технология.

То что армяне выбрали этого человека на фоне ненависти, ни к чему хорошему привести не могло в любом случае, потому что выбор основывался именно на ненависти к бывшим тогда властям, к карабахскому клану и так далее.

И теперь все видят к чему это привело, понимают и чувствуют на самих себе.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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