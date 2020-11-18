COVID убил Трампа в политическом смысле

Хотя президентский вопрос в самих США ещё не решен, западный мир солидарно поздравил Байдена с победой. Но будет ли этот немощный старик для них слаще крепкого? Чего ждать от Администрации Байдена России и от демократов всему миру? Какие факторы в США повлияли на итоги президентских выборов? На эти и другие вопросы политолога Игоря Шатрова ответил известный российский журналист в Вашингтоне Рустем Сафронов.

Читайте начало интервью: Европейцы приветствуют Байдена, потому что Трамп их достал

— Рустем, спеша поздравить Байдена с победой, уверены ли европейские лидеры, что Байден откажется от всем надоевшего американского гегемонизма, или их устроит этот гегемонизм, если он будет мягче, без откровенных издевательств?

— Дело в том, что как раз Трамп вольно или невольно уходил от гегемонизма. Вообще у республиканцев он выражен в меньшей он степени. Гегемонизм и у них, конечно, есть, но более прагматичный, а у демократов очень сильно идеологизирован.

Ради демократии американские демократы готовы уничтожить любую страну

Подобно тому, как советские коммунисты хотели нести знамя коммунизма в мире и всюду бороться за него, демократы хотят нести демократию и ради нее камня на камня не оставят.

Им надо нести эту мысль с бомбами, со штыками, с поддержкой оппозиции в других странах, цветными революциями и так далее.

Когда с победной речью стали выступать Джозеф Байден и Камала Харрис, мы снова услышали риторику времен Обамы — очень высокопарную и велеречивую — об идеалах, о свободе, что мы залечим раны, все вместе пойдем вперед и тому подобное. Трамп говорил попроще, обращался к простонародью.

— "Я осушу это болото", — была все-таки отличная фраза. Трамп был способен на яркие перлы.

— Трамп, конечно, очень колоритная, яркая и обаятельная личность. Поэтому он действительно очень сильно разбередил глубинные надежды одноэтажной Америки. И он многое успел сделать, в частности:

многие производства в страну вернул, тарифами заставил китайцев потесниться, при нем индустрия начала работать, сталелитейная промышленность оживилась.

Трампа доконала пандемия COVID, это подкосило его очень сильно. Можно сказать, что COVID убил Трампа в политическом смысле.

— Да-да, получается так.

— Как президента он его угробил, потому что обнулил все его достижения. Они касались именно роста экономики, а коронавирус свел все это на нет и даже в минус. Это, конечно, оказало влияние на всю жизнь простых американцев.

Хотя раньше, как бы некоторые недовольные люди не говорили, что Трамп, например, расист, на самом деле при нем латиноамериканцы и негры стали гораздо более занятые.

В целом ситуация значительно улучшилась, безработица была предельно низкая по сравнению со всеми предыдущими годами, а это — ключ к лечению остальных проблем.

— Многие чернокожие голосовали за Трампа и в этот раз.

— Да. Проводилось независимое исследование, сколько чернокожих собирается голосовать за Трампа. Выяснилось, что цифра эта порядка 27%. Это гораздо больше, чем звучало в других опросах.

Просто атмосфера сложилась такая, что за Трампа голосовать вроде как неприлично. Байден же говорил, что чернокожий, который голосует за Трампа, просто непристойный, ненастоящий, скверный чернокожий.

Но общее соотношение сил все равно сработало в пользу Байдена. Трампом была недовольна большая часть белого населения. Многих людей коробила вся его такая неполиткорректная грубоватая риторика.

Трамп — против миграции, миграция — против Трампа

Потом вопросы миграции очень важны для американского сознания. В США — много нелегальной миграции. Но все равно большая часть общества считает, раз люди бегут, им тяжело там, поэтому надо дать им возможность жить у нас.

Надо их постепенно легализовывать, а не депортировать и чморить, нельзя разделять родителей с детьми на границе, как это делалось во время кризиса, который произошел как раз во времена администрации Трампа.

Это тоже сильно против него сыграло. Привечать миграцию — один из базовых принципов американизма, а он выступал как раз против этого. Внешней политикой Трампа также многие, прежде всего среди элит, были недовольны.

— Весь западный мир солидарно ждет Байдена, потому что Трамп их достал. Хорошо ли это для России?

— Для России, я боюсь, избрание Байдена не сулит ничего хорошего. Трамп как раз дал России передышку, можно было заниматься своими делами в значительной степени.

Да, он делал все нужные шаги, которые требовал от него Конгресс по санкциям, но никогда не выступал сам ни с какими антироссийскими инициативами, все время говорил о желании поладить с Россией. Ему не давали, но это — другое дело.

Джо Байден ни в коей степени не является дружественно настроенным по отношению к России.

Может быть, с ним можно будет вернуться за стол переговоров по ракетам средней дальности и возобновить процесс, связанный с ограничением гонки вооружений, из которого по ряду параметров Трамп стал выходить.

Но идеологический гегемонизм при нем будет продвигаться очень сильно. Снова пойдут постоянные разговоры о правах человека.

Администрация Байдена будет очень активно поддерживать оппозицию, диссидентов в других странах, выступать за новые санкции и во всем остальном будет создавать максимальные сложности.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев