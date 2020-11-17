Европейцы приветствуют Байдена, потому что Трамп их достал

Официальные итоги президентских выборов в США еще не подведены, но лидеры западных стран уже поздравили Байдена с победой. Почему? Как изменится американская политика на европейском направлении, если кресло в Овальном кабинете достанется Байдену? Как при Байдене сложится судьба "Северного потока -2"?

Трамп отказался от многого из наследия Обамы. Поступит ли Байден точно так же с решениями, принятыми предшественником? Вернутся ли США в иранскую ядерную сделку и как сложатся отношения с Израилем? На эти и другие вопросы в эфире программы "Геополитическая кухня" видеостудии Pravda. ru политологу Игорю Шатрову ответил известный российский журналист в Вашингтоне Рустем Сафронов.

— Почему в Европе все вдруг так подпрыгнули и вперед батьки побежали поздравлять Байдена с победой, хотя официальные итоги до сих пор еще не объявлены? Они уверены?

— Потому что оснований для того, чтобы господин Трамп попытался что-то отыграть и оспорить не очень много. Они есть, конечно, и по ряду избирательных округов можно будет доказать, что какие-то голоса — это мертвые души, но всё-таки вбросы были не настолько большие.

Рекордная явка

Скажем, в одном из штатов удалось доказать, что 30 голосов были ложные, мертвые, но это погоды не делает и никто переголосовывать в целом по всей стране не будет.

Оба кандидата постарались на славу, была очень высокая, небывалая за последние десятилетия американской истории явка.

Ведь западная демократия вообще славится своим абсентеизмом. Люди не являются на выборы, а живут своей жизнью, многие просто не участвуют в политике никак, им — что в лоб, что по лбу, потому что политическая система достаточна устойчива.

Собственно говоря, сейчас в России — примерно то же самое. Многие не ходят голосовать. Но в США в этот раз из-за поляризации общества явка была очень высокая.

Не менее 70 миллионов голосовало за Трампа, и порядка 74 миллионов — за Байдена. Мобилизация невероятная. Причем, за Трампа в этот раз проголосовало больше, чем за него же во время его баталий с Хиллари.

Протестное голосование

За Байдена, конечно, еще больше, и это при том, что он в общем-то — кандидат достаточно пресный и не острый. Но, может быть, как раз этим он всех и устроил.

В значительной степени голосование было протестное для большой части населения. Многим было неважно, что будет Байден, им — кто угодно, только не Трамп.

Байден, конечно, такая компромиссная фигура. Хотя Трамп и всякие правые элементы, в том числе в России, говорят, что якобы Байден — такой левый, чуть ли не социалист. Но это все, конечно, чушь собачья, никакой он не левый. По европейской классификации его можно определить как правый центр.

В Соединенных Штатах в Демократической партии он — тоже далеко не левый, а тоже выступает как центристский, но смещающийся вправо в противовес таким деятелям как Александрия Окасио-Кортес или действительно демократический социалист Берни Сандерс.

Трамп был выдвинут руководством Демократической партии для того, чтобы как-то уравновесить эти тенденции полевения, пришедшего в условиях поляризации с Байденом. Они выдвигали его как более правую фигуру, чтобы не отпугнуть всех тех, кому неприемлемы левые идеи.

— Да Бог с ними, это — ваши американские разборки. Что Европа-то так спешит?

— Трамп проявил себя как Enfant terrible вообще всей западной политики, он осложнял постоянно отношения с союзниками, и говорил какие-то неполиткорректные вещи, давил на Меркель и других европейских лидеров, чтобы они увеличили военные расходы.

Но даже с этим они как-то смогли бы, видимо, смириться и в чем-то пойти на встречу. Просто эстетически его не переварили все западные союзники. Ведь он же еще до прихода к власти постоянно говорил, что НАТО устарело и не особенно нужно, Америка за них платит, а они сами себя защищать не могут.

Все это, конечно, грозило разрушить сложную архитектонику международных отношений, которую Запад выстраивал после победы в холодной войне.

Утечки из Белого дома были не случайны, они устраивались глубинным государственным аппаратом, который тоже недоумевал от методов и манер Трампа.

Трамп посягнул на святое

На одном из совещаний он недоумевал, зачем нужно держать войска в Южной Корее. Пентагон и весь правящий класс был от этого просто в шоке, потому что американское военное присутствие там — одна из священных коров.

Совершенно очевидно, что американцам они нужны не для сдерживания Корейской Народно-Демократической Республики, а вообще как плацдарм по контролю над этой частью мира — Тихоокеанско-Азиатским регионом — и для противостояния Китаю. А Трамп говорит, что не надо нам деньги зря тратить. Он все время рассуждал, как делец, поэтому, конечно, в Европе тоже росло раздражение.

Потом он унизил Макрона, водил его как ребенка, держа, по Белому дому. В общем, постоянно давал ему понять, что он не очень-то с ним считается, это же во всем чувствовалось. И во всем остальном — также. Поэтому всем европейским политикам это уже давно надоело.

Беседовал Игорь Шатров

К публикации подготовил Юрий Кондратьев