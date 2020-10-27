Запад готовит провокацию с "жертвами русской вакцины"

Запад, наигравшись в Навального, вполне может этим не ограничиться и подготовить провокацию с фейковыми "жертвами российской вакцины от коронавируса" — считают эксперты в соцмедиа.

На кону стоят большие деньги, а уж политические дивиденды такой постановки вопроса — очевидны.

Как пишет популярный анонимный телеграм-инсайдер "Незыгарь", предсказать поведение "западных партнёров" не сложно: если у них что-то получилось один раз — они будут это повторять.

Примитивная "тактика ломящегося носорога". Но с учётом объёма доступных им ресурсов — вполне рабочая.

По его словам, майдан на Украине показателен. А далее по возрастающей — удалась провокация с "отравлением Литвиненко" — делаем "отравление Скрипалей", "отравление Навального" — дальше, судя по повестке, будет "отравление олимпийских атлетов".

Но коронавирус грозит затмить все.

Вторая волна просто ужасна - уже налицо режим ЧС в Испании, закрытие пабов в части районов Британии, рекордное (в три раза больше, чем в апрельские дни) число новых заражений в минувшие выходные в Германии.

"Вакцину от коронавируса разработала Россия. Это прорыв, сравнимый с первым космонавтом, это обретение колоссального морального преимущества — после всех санкций за "Боинг", Скрипаля, сирийскую девочку Бану. Как в рассказе Джека Лондона "Мексиканец", когда щуплый подросток, отступая раунд за раундом, в финале наносит контрудар.

Да, для Запада это — угроза: российская вакцина и моральное доминирование России. Не говоря уже о деньгах, которые уплывают от их фармакологических гигантов: с учётом заказов от зарубежных стран — количество произведённых доз росвакцины приближается к миллиарду", — отмечает "Незыгарь".

К тому же, вакцинация российским препаратом начнется в декабре, когда будут созданы достаточные запасы на логистических пунктах по всему миру для обеспечения бесперебойного поступления расходников.

Там-то и возможна провокация класса "умер ребенок" или кто-то из "пророссийских бизнесменов". Или у препарата внезапно обнаружится лютейшая побочка.

Никто не будет заботиться даже о минимальных доказательствах. Примерно так же, как Запад не показывает никому логи серверов, якобы атакованных "русо-хакерами". Зачем?

По времени, предполагает Незыгарь, это удобно провернуть в начале нового года — то есть заполнить информационный штиль нарративом о "русских врачах убийцах".

Причем, сведения о подготовке Западом подобной провокации подтверждаются и по каналам источников из военно-дипломатических кругов.

Местом возможного возникновения может стать один из внутренне нестабильных союзников России (Белоруссия, Сербия, Киргизия, Молдавия), который сразу же после этого скатится в новый виток беспорядков, подытоживает автор прогноза.

"В конце концов, все, что можно было извлечь из ситуации с Навальным, уже извлечено и отыграно. Те же немцы довольно критично отнеслись к этой истории и к высказываниям "гостя" Ангелы Меркель.

Кроме обвинения в националистических и ксенофобских высказываниях, Навальный заполучил и претензии в оскорблении экс-канцлера Герхарда Шредера.

Это, разумеется, не мешает ЕС вести разговоры о санкциях за "отравление" оппозиционера. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетовал, что ЕС не предоставил никаких доказательств, а претензии выдвигаются на основе сфабрикованных обвинений и вопреки элементарной логике.

Так что бессмысленно даже пытаться вести диалог с позиции "презумпции виновности Москвы во всем сразу".

Лучше быть готовыми к продолжению инсинуаций в стиле "хайли лайкли".

Таков тренд.