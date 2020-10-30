Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны

Россия теряет постсоветское пространство, потому что привыкла оказывать безвозмездную помощь, а должна руководствоваться собственными интересами. Почему в последнее время усилилась дестабилизация соседних стран? Почему Армения обвиняет Россию в неоказании помощи, если совсем недавно закрывала русские школы, запрещала российские каналы и требовала убираться прочь?

Дошло ли до Пашиняна, что Сорос к добру не приведёт? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

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— Игорь, практически на всем постсоветском пространстве сейчас усилились попытки так или иначе расшатать ситуацию. Это — прелюдия к тому, чтобы вскоре такие же технологии применить в России, к сожалению.

— Да, и ведь мы теряем постсоветское пространство. Мы теряем влияние, рычаги и нити управления событиями. Украину мы практически потеряли, сейчас те же самые негативные процессы происходят и в Молдавии. Грузию мы потеряли уже давно.

Армения, 2018 год, госпереворот — то же самое. Просто зажата Армения в геополитические тиски, поэтому сегодня она пока с нами, но в любой момент может сказать "до свидания" России вместе с нашими военными базами.

— Там постоянные антироссийские действия происходят.

— Это — очень опасная тенденция. Если мы не дадим действенного ответа, к сожалению, последствия будут для нас колоссально негативные. При анализе любых событий и при принятии практических политических решений мы должны руководствоваться интересами нашей страны, Российской Федерации.

Здоровой прагматизм, а не бескорыстный идиотизм

Интересы других государств, даже так называемых братских, вторичны по сравнению с интересами России. Разумный прагматизм и даже эгоизм должен быть. Мы должны в первую очередь и во главу угла ставить интересы нашего народа и нашей страны.

Мы должны смотреть на все остальное, учитывая, кто как себя ведет, кто нам делал хорошего и плохого. А уже в зависимости от этого надо принимать соответствующие политические решения. В этом все-таки быть разборчивыми.

Идеи всеобщего братства и равенства, другие хорошие советские лозунги работали в свое время в соответствующих условиях, а в нынешней обстановке мы видим, что по отношению к нашей стране со стороны других стран действует принцип "человек человеку волк".

По этим злобным оскалам мы должны быть готовы дать по зубам, если кто-то слишком широко разинет пасть на Россию. Нельзя быть полезными идиотами, по выражению Владимира Ильича Ленина, и идти на поводу того, кто хочет, чтобы мы таскали каштаны из огня для других. Вот этого уже точно не будет. Интернациональные долги мы больше нигде выполнять не будем, мы никому ничего не должны. Мы будем защищать Россию.

— Не зарекайтесь.

— Все дальнейшие решения мы будем принимать, исходя из наших интересов. Вот было нам нужно пойти в сирийский поход, мы пошли.

Мы уничтожили гнездо мирового терроризма, не дали возможности для экспорта всего этого террористического дерьма сюда, к нам на Северный Кавказ и в южное подбрюшье России.

Мы получили две первоклассные базы — военно-морскую Тартус и военно-воздушную Хмеймим. Мы получили их бесплатно на 50 лет. Это — реальные плоды.

— Как это бесплатно? Ведь мы же на Сирийскую операцию много потратили.

— Понятно, что потратили, но я-то имею в виду, что мы теперь не платим за эти базы ничего, они нам переданы в долгосрочную бесплатную аренду. И это — правильно.

Любые внешнеполитические шаги России, тем более с вводом войск, с использованием каких-то ресурсов, должны приносить материальные плоды. Мы должны получать за это конкретные бонусы для нашей безопасности, для нашей экономики.

А просто так, чтобы мы пошли и за кого-то повоевали, а дальше нам скажут "досвидос, Россия", извините, мы это уже проходили и такие ошибки теперь совершать не будем. Дважды на одни и те же грабли наступать не будем.

— Да, до сих продолжается лавина комментариев по поводу войны в Карабахе, хотя мы после этого уже обсудили все остальные темы.

— Когда Пашинян только пришел к власти, я сразу сказал, что это — не наш человек. Сегодня все это говорят, даже те, кто поддерживает Америку, все ругают Пашиняна. Армения должна делать какой-то выбор.

Сорос поможет?

Вместо того, чтобы постоянно названивать Путину, пусть Пашинян звонит Соросу и попросит его помочь. Посмотрим, что ему Сорос скажет.

Может быть, я жестоко говорю, и мои слова обидят наших армянских зрителей, но, друзья мои, если вы — братская страна, Россия — ваш исторический союзник, не надо выключать российские каналы из зоны свободного доступа. Где русские школы, где широкое преподавание на русском языке?

В Азербайджане — огромное количество русских школ, там — большая русскоговорящая диаспора. Ситуация в Армении, к сожалению, совершенно другая. Как раз перед этими событиями Россию там называли оккупантом и требовали убраться оттуда.

Поэтому вы определяйтесь со своими геополитическими приоритетами: вы — либо с Россией, либо с Соросом. Не надо обижаться, если вам на помощь не посылают войска, ведь вы сделали ставку на людей, которые прошли через американские НКО.

Кстати, до Пашиняна теперь хоть что-то дошло. Службу национальной безопасности Армении возглавлял 29-летний молодой человек, прошедший соросовскую школу подготовки, Кярамян. Пашинян недавно убрал его.

— Может, не совсем дошло, просто деваться некуда?

— Петух жареный клюнул в одно место, видимо, да.

— Именно петух.

— А, может, Владимир Владимирович, когда Николо Воваевич в пятый раз позвонил в Кремль, сказал: — Зачем ты звонишь сюда? Лучше посмотри, кто у тебя сидит-то на ключевых постах.

Тем более Путин сам — из комитета, из разведки, ФСБ возглавлял. Я думаю, мог Николо Воваевичу такой легкий месседж послать, после чего тот и произвел кадровые изменения. Но это — мои предположения, я не знаю, так это или нет. Но результат — налицо.

Я позволили себе пофантазировать, конечно. Я не знаю, так это было или нет, но я приветствую эти шаги Пашиняна. Пусть дальше чистит соросят, их там — очень много на очень крутых должностях.

— У нас тоже их было много, да и сейчас еще остаются.

— Да, но наши власти подчистили их. Если они где-то и сохранились, то в экономическом секторе.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев