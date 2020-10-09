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Автор Любовь Степушова

Не допустить пролития крови: Бишкек исполнил требование Москвы

Москва не разрешила Бишкеку проливать кровь, поэтому ситуация в Киргизии стабилизировалась, считает эксперт Александр Собянин.

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Жээнбеков готов отказаться от власти

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выразил готовность уйти со своего поста после того, как страна встанет на путь законности.

"Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло", — подчеркнул он в обращении, которое распространила его пресс-служба.

Президент также отметил, что готов отправить в отставку премьера и членов правительства, которые работали до кризиса, чтобы легитимизировать новый кабмин.

Он напомнил об отмене результатов выборов в киргизский парламент и о необходимости назначения перевыборов.

"Решение по этому поводу примет ЦИК. Эти меры снизят нынешнюю политическую напряженность", — сказал Жээнбеков.

Главное — избежать пролития крови

Как сказал "Правде.Ру" руководитель Азиатского военно-культурного центра Фонда содействия евразийской интеграции Александр Собянин, сейчас в Киргизии главное не стабильность и порядок, а избежать пролития крови.

По его словам, 5 октября из Москвы "большому количеству россиян" в Киргизии, поступило указание не разжигать страсти, а помогать тем, кто держит ситуацию под контролем, чтобы не было пролития крови, в первую очередь, в Бишкеке и, во вторую — в Оше.

"Вместо многих российских позиций определилась одна российская позиция — мы не разрешаем пролития крови. Вследствие этого были образованы неформальные общественные группы, которые ведут непубличную аккуратную работу с людьми на предотвращение этого", — сказал эксперт.

По мнению Александра Собянина, это позитивное действие "резко усилило" позиции двух государств — Киргизии и России, "потому что внешние главные интересанты — британцы и американцы не могут работать в таком режиме доверительной постоянной непрерывной совместной работы".

"Они привыкли раздавать деньги, давать указания и подталкивать. У них нет братского товарищеского с силовиками, ветеранами киргизского народа", — отметил Александр Собянин.

Запад подготовил для Киргизии бойцов идеологического фронта

По его мнению, Запад подготовил для русских и киргизов "евразийский высокопрофессиональный политический класс".

"Подавляющее большинство тех, кто прошел американскую или европейскую школу журналистики и неправительственных организаций, не поменяло взглядов, а сохранило любовь и абсолютное доверие к бабушкам, дедушкам, отцам, матерям. И значит, мы внезапно получили подготовленный Западом наш советский евразийский политический актив", — сказал политолог.

Александр Србянин уверен, что действующие силовики совместно с группами народных активистов не позволят пролить кровь, "потому что силовая структура и народная структура киргизского народа перешли в военную мобилизацию, и их уже не получится держать в оцепенении или неучастии".

"Бывшие политики во власть не пройдут"

Политолог согласился, что впервые в Киргизии президент сам заявил о своей отставке, оформил отставку правительства и готов легитимизировать новое руководство Киргизии.

"Это значит, что человек поставил свою любовь к народу гораздо выше собственной судьбы", — отметил Александр Собянин.

Он выразил надежду, что в Киргизии будут открываться уголовные дела против воров, коррупционеров, взяточников, а так же во власть не пройдут "оппозиционные политики высшего класса".

"Молодежь Киргизии говорит, что оппозиционные политики высшего класса, бывшие премьеры, министры, спикеры парламентов и так далее, лидеры партий, которые были в оппозиции экс-президентов Акаева, Бакиева, Атамбаева и президента Жээнбекова, на нашем гневе не войдут во власть. Это тоже впервые прозвучало в Киргизии", — отметил Александр Собянин.

В Киргизии 5 октября вспыхнули массовые протесты несогласных с итогами выборов в парламент. Митингующие захватили здание парламента, в котором располагается и президентская администрация, организовали несколько параллельных структур власти. Одна из них выдвинула на должность премьера оппозиционера Садыра Жапарова. В СМИ появилась информация о том, что глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков не появлялся на публике со вторника

В ситуации в Киргизии присутствуют "ярко выраженные элементы хаоса", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Темы киргизия александр собянин сооронбай жээнбеков
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