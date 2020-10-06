Евросоюз призвал политические силы Киргизии к мирному урегулированию кризиса и проведению новых прозрачных выборов в парламент.

"Евросоюз принимает к сведению сделанное сегодня Центральной избирательной комиссией Киргизии заявление о том, что результаты выборов недействительны. ЕС призывает все политические силы страны действовать в рамках конституции и урегулировать свои разногласия мирным путем. Мы с нетерпением ожидаем проведения новых, заслуживающих доверия, прозрачных и инклюзивных выборов", — сказано в сообщении внешнеполитической службы ЕС.