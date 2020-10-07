Киргизия - пример того, что бывает, если власть становится бизнесом

События в Киргизии, начавшиеся после прошедших в воскресенье в стране парламентских выборов, "Правде.Ру" прокомментировал Юрий Солозобов, директор по международным проектам Института национальной стратегии:

— Бишкек стал городом трёх революций. Это повторение событий 2005 года, так называемой тюльпановой революции. Такой, своего рода, зеркальный вариант.

Тогда тоже было недовольство сфальсифицированными выборами. Откровенно, цинично сфальсифицированными выборами в пользу действующей власти. И плюс нарушился важный для Киргизии баланс между севером и югом.

Географическое противостояние

В Киргизии нет провластных оппозиционных партий, есть партии региональные, партии региональных кланов. Там соотношение север-юг очень важно:

Бишкек находится на севере, а Ош — второй крупнейший город страны — на юге.

И сейчас властью заправляют выходцы именно оттуда, с юга. Баланс политических сил как-то соблюдался, хотя и был достаточно хрупким.

Мы помним дуумвират Кулов — Бакиев:

Кулов с севера, Бакиев с юга.

А теперь это был Атамбаев и Сауранбаев, президент Киргизии.

Ну, вот видите, друзья по контрабанде, друзья по власти, поссорились и один посадил другого в тюрьму. Завели дело уголовное и выборы проводились довольно цинично: там голос стоил 2 тысячи сомов, это примерно 2 тысячи рублей по курсу или примерно €20.

Считайте сами: два миллиона голосовавших — это €40 млн. Любой олигарх мог купить себе голоса.

Есть подтверждённые факты покупки этих голосов. Да, это всё не было секретом.

Киргизия пошла по пути, который называется сомализацией.

Лучшие люди уезжают работать в Россию, население деградирует, остается "социальный шлак". А нынешние политические деятели представляют какую-то смесь полевых командиров региональных, паханов или каких-то политиков очень средней руки.

В основном популистских политиков: радеют за народ, но все работают исключительно на такое личное обогащение.

Пример — нынешний конклав партии, который "победил" и должен был сформировать парламент.

С одной стороны, в него входит брат президента. Эта партия, взявшаяся из ниоткуда, вдруг победила на выборах.

С другой — сват президента.

С третьей — алкомагнат, у которого свой, устойчивый электорат: за пол-ящика водки покупается голос.

Опять "турецкий след"?

Эта третья партия, довольно долго претендовала на попадание в парламент, а её лидер связан с Турцией своими корнями.

Что интересно:

Турция поставляла по просьбе киргизского правительства автоматические урны. К ним очень много претензий. Именно они стали одним из триггеров для включения протеста, потому что выборы были чудесные, в некоторых местах 100% проголосовало за партию власти, в других — ещё больше.

И все подозревали, что эти урны считают нечестно. Представьте: мы в России к выборам парламентским взяли и получили урны из Америки, они как-то посчитали нам голоса, мы будем говорить об иностранном влиянии или нет в этом случае?

В общем, критическая масса накопилась и взорвалась

И это было ожидаемо. Фокус-группа и социологи это показывали. Не видеть критической ситуации мог только ленивый или какой-то оторвавшийся от жизни начальник.

Вот так именно и было. А потом с убедительной, честной и прозрачной победой в выборах Сооронбая Жээнбекова поздравили ОДКБ, миссия наблюдателей, ОБСЕ, США.

Ну, пожурили, немножко за то, что, "голоса выкупаете". А они: "Мы не выкупаем, оказываем матпомощь, вот когда разбогатеем, мы перестанем выкупать голоса".

А буквально через пять часов Белый дом пал, выпустили этого узника Атамбаева — он теперь будет лидером протеста, видимо.

Сейчас идёт очень бурная борьба, обсуждается, какие кланы, какой будет новый внутренний расклад. Понятно, что будут досрочные выборы, это уже неизбежно.

И это очень серьёзный урок для действующей власти на постсоветском пространстве.

Киргизия — маленькая страна, там идут процессы быстро. Это вот такая машина времени, как я ее называю, для постсоветского пространства.

Две страны показывают, как не надо делать. Это Киргизия и Молдавия.

Молдавия стала собственностью одного человека, одного олигарха — Плохотнюка.

Киргизия — это собственность региональных полевых командиров, региональных кланов.

Это очень серьёзная проблема. Она связана с деградацией лиц, с обнищанием населения, с общим выгоранием населения до социального шлака.

И вот это превращение в страну третьего мира, вот в такую африканскую или латиноамериканскую модель поведения общества, мне кажется очень тревожным и важным сигналом. К нему стоит прислушаться.

Не стоит власть превращать в семейный и вечный бизнес. Такого не бывает, как бы это ни хотелось представить власть держащим.

Надо понимать, что народ является источником власти, народ может подняться, может взбунтоваться, может предъявить свои неотъемлемые социальные права на жизнь, на достойную жизнь, а не получение подачки в момент выборов раз в пять лет.

Что касается параллели, которую проводят между Белоруссией и Киргизией, я думаю, что здесь хороший пример для политической арифметики:

мы видим, что пять тысяч киргизов с камнями сильнее, чем 250 тысяч белорусов с ленточками.

В какой-то момент мирный процесс представляет собой просто, ну, какое-то шествие, белый шум, дождь за окном для действующей власти, а резкое такое кардинальное действие переворачивает политическую картину.

Я думаю, что над уроком Киргизии стоит серьёзно задуматься прямо сейчас.