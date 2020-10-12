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Автор Любовь Степушова

Сариев: при молодых реформаторах Киргизию ждет путь Армении и Грузии

О политической борьбе трех оппозиционных сил в Киргизии, интеграции Севера и Юга, а также о концептуальной борьбе Запада с Россией на постсоветском пространстве рассказал ведущей "Правды.Ру" Любови Степушовой киргизский политолог и социолог Марс Осмонкулович Сариев.

Новая власть

— Марс Осмонкулович, что происходит у вас в Киргизии?

— Да, у нас ситуация интересная. Насчет жертв — один человек погиб, десять находятся в реанимации. Больших жертв нет, в отличие от 2005 года, 2010 года.

Погромов тоже в Бишкеке, благодаря волонтерам, дружинникам, не было. В этот раз все происходит более цивилизованно.

2005, 2010 годы показали, что это не революции были, а перевороты. Пока рано подводить итоги. Процесс еще продолжается. Сейчас пришедшие к власти силы пытаются легитимизироваться, поэтому наконец-то собрался парламент — Жогорку Кенеш. Кворум состоялся — 62 человека (120 человек в парламенте). Они назначили исполняющим обязанности премьер-министра Садыра Жапарова, который сидел в тюрьме (он еще 7 лет должен был отсидеть в тюрьме, при Атамбаеве был посажен), и спикера парламента Мыктыбека Абдылдаева. Создали координационный совет.

Силовики, исполняющие обязанности при МВД генерального прокурора, ГКНБ и милиция сегодня приступили к своим обязанностям. Это совершенно новые люди из оппозиции.

Комендантом города назначен генерал Курсан Асанов, которого обвиняли в том, что он не выполнил свои полномочия и спас Атамбаева. Готовилась спецоперация по уничтожению Атамбаева, а он, находясь в оцеплении, нарушив субординацию, вывел Атамбаева из Кой-Таша и сорвал операцию. Омурбек Суваналиев (его зовут "комиссар Каттани"), тоже генерал, возглавил ГКНБ, исполняет обязанности зампредседателя Совбеза — его должность последняя.

— Новые силовики — это люди Атамбаева?

— Курсан Асанов аффилирован с Атамбаевым, а Омурбек Суваналиев нет. Нельзя говорить, что выпущенные из тюрьмы Атамбаев и Сапар Исаков являются модераторами протестов. Я думаю, их освобождали их сторонники. На площади особо не приветствовался Атамбаев, поэтому он собирает своих людей около "Форума", а на площади собираются люди, не аффилированные с Атамбаевым.

Получается двоевластие. Плюс еще отпочковываются молодые реформаторы из партий "Реформа", "Бир Бол", "Ата Мекен".

Они хотят полной люстрации. Думаю, это по варианту Пашиняна и Саакашвили: полной люстрации и тех, кто сидел в тюрьме — и Атамбаева, и премьера Исакова, все старые кадры. Это западный тренд.

Идет борьба: молодые реформаторы требуют всех в отставку, полной люстрации, а маститые политики, которые были противниками Жээнбекова, и которые вышли из тюрем, и которых поддержал Омурбек Бабанов, другие политики, которые остались вне тюрем, хотят сформировать координационный совет и эволюционным путем через парламент легитимизировать власть, принять почетную отставку президента Жээнбекова. Он до сих пор не сложил полномочия, сделал два обращения к народу, призывает к спокойствию и объявляет, что остается легитимным, а захват произошел незаконно. Но с его стороны не предпринимается никаких действий для стабилизации.

Север и Юг

— Надо ли опасаться за жизнь президента?

— Не думаю, хотя и неизвестно, где он находится. У него практически нет поддержки ни в силовых структурах, ни на местах. Все губернаторы, которые были поставлены, подали в отставку. Возможно, был момент регионального сепаратизма. Юг мог выразить позицию, но региональные южные элиты понимают, что это тупиковый вариант.

— Почему тупиковый? Президент же ставленник Юга.

— Когда Бакиев сбежал на Юг, он сказал: "Я создам южную республику" и получил поддержку элит и населения. Но с тех пор южный клан интегрировался с Севером, очень много южан на Севере, северные элиты понимают, что, оказавшись на Юге, они уйдут неизбежно под протекторат Узбекистана, а это для них безвыходный вариант.

Раскол уничтожит всю республику: и Север, и Юг.

Поэтому южные элиты выбрали тактику отрицания Жээнбекова и сносят всех его ставленников, а на местах появляются самопровозглашенные губернаторы и мэры.

— Российские политологи говорят, что ваша клановая структура (Юг и Север) до сих пор продолжается. Вы считаете, что ее уже нет. То есть Север интегрируется с Югом, и они не хотят протектората Узбекистана?

— Если раскол произойдет по Ферганскому хребту, то Юг полностью будет зависеть от Узбекистана. И ресурсы потеряет, потому что все коммуникации проходят через север Казахстана. Поэтому южные элиты тоже созрели.

Национальное сознание киргизов уже созрело до такой степени, что они понимают: раскол — это гибель и для Севера, и для Юга.

— Молодая политическая поросль тоже носит клановый характер или есть тенденция к объединению киргизов?

— Молодая поросль от партии "Реформа" ориентирована на Запад. Это выпускники западных вузов, топ-менеджеры, бизнесмены. У них мировоззрение явно прозападное. Поддержавшие их "Ата Мекен", "Бир Бол" — это волонтеры, которые должны были баллотироваться в парламент, и молодые активисты, во время пандемии себя показавшие. Они ориентированы на Запад. Поэтому они хотят полной люстрации, потому что те, кто против Жээнбекова, представляют собой старую элиту — олигархическую, с клановым началом. И они сейчас договариваются с Жээнбековым о плавном переходе власти в их руки.

А молодая поросль хочет именно революции по варианту Армении, Грузии.

Это западный крен. Политехнологически здесь проходит водораздел. Какая сторона возьмет верх — туда и повернется Киргизия.

— С этой точки зрения Россия поддерживает старых политиков. Говорят, что президент Жээнбеков организовал две партии под своим патронажем, которые выиграли эти выборы: "Единство" и партия олигарха Матраимова. Обе ориентированы на интеграцию с Россией. Получается, Россия опять в проигрыше? Придут молодые и скажут: до свидания, Москва, мы пошли на Запад, там нам дадут денег.

— Вы правы. Из тех четырех партий, которые выиграли, три поддерживают пророссийский вектор (южные "Биримдик" и "Мекеним Кыргызстан", северная "Кыргызстан"). Партия "Бутун Кыргызстан" в оппозиции.

Если сейчас молодые реформаторы возьмут верх, у нас начнется армянский и грузинский вариант. Вы видели, чем это закончилось для Саакашвили и чем кончается для Пашиняна. Мы находимся в постсоветском пространстве, в зоне влияния России, и идет концептуальная борьба Запада с Россией.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова

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Темы киргизия марс сариев
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