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Автор Инна Новикова

Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России

Партия, разыгрывающаяся сейчас вокруг российского блогера Алексея Навального, которого то ли отравили на самом деле, то ли нет, с августа будоражит умы либеральной общественности в России и прозападных европейских политиков.

Никто, кроме, пожалуй, врачей в Шарите и руководства Германии, не обладает достоверной информацией. Зато "выводов" и "заявлений" на эту тему — хоть отбавляй.

Сегодня, видимо устав от попыток достучаться до разума обличителей, официальная Москва назвала всё происходящее и, в частности, принятую резолюцию европарламента "антироссийской истерией".

Но, как бы мы — в России — не относились к ситуации, на кону в очередной раз оказался имидж нашей страны. Что с ним будет, когда все "танцы с бубнами" закончатся?

Об этом главному редактору "Правды. Ру" Инне Новиковой рассказала доктор политических наук, профессор РГГУ Людмила Адилова.

— Я хотела бы обратить внимание на то, что имидж страны и её политический образ в большей степени базируются на тех социальных представлениях, которые уже сформированы.

Западная аудитория в целом в принципе не готова позитивно воспринимать Россию. И что бы у нас позитивного ни произошло — это в информационной повестке дня на Западе не появится.

Почему?

— Объясняю. Потому что процесс формирования вот этого негативного образа длится уже давно.

Образ России сформирован как образ врага, и формировался он не сегодня, не вчера, а за достаточно продолжительный период времени, и мы сами отчасти способствовали тому, что этот стихийный враждебный образ существует у западных аудиторий. И сегодня он будет вредить в целом стране и её взаимоотношениям, взаимодействию с другими странами.

Давайте на последнем примере разберёмся. Вот Навальный и то, что с ним произошло. Печально — никто не спорит. Но одновременно и показательно, как на существующий негативный образ накладывается вот эта информационная политика дня.

С человеком произошёл несчастный случай. А на нас давят, требуя расследовать преступление. У нас очень мощные спецслужбы, они могли бы "на раз" всю цепочку расследовать: кто повлиял, кто чего подлил/подсыпал/подмешал, кому это надо было/кто заказал… и так далее. Но Навальный объявлен жертвой покушения, его — говорят со всех сторон — отравили в России.

И здесь уже накладываются прежние стереотипы о стране: в общественное сознание Запада в очередной раз вброшен сформированный образ "жестокой власти", которая казнит без суда и следствия. Всё. Репрезентативно-образная картинка сформирована.

Более того, просто этот пресловутый "новичок" очень четко уже связан с образом России. Это уже прочный стереотип, который сегодня уже не изменится, с ним надо работать.

Когда два таких мощных стереотипа соединяются на одной фигуре — здравая логика перестаёт в общественном сознании работать.

Что и происходит. Мы говорим: если бы был "Новичок", то отравились бы все в самолёте, плюс врачи и далее по списку. А нас не слышат. Там создана уже эйфория негативного восприятия нашего образа, то вот на эту канву этот сюжет ложится. Для нас данный факт, конечно, печален: образ нашей страны сконструирован целенаправленно политтехнологами.

Но у нас же тоже есть свои специалисты, мы же тоже должны понимать, как работают с образами, и делать что-то в ответ.

Работать надо и с "собакой", которая "лает", и с самим "караваном"

Я считаю в корне неверным популярные шапкозакидательские тезисы: "ничего страшного", "нам все равно", "собака лает, караван идет".

Ничего подобного! Мы живем в мире коммуникаций, и сегодня любой негатив, вбрасываемый целенаправленно, влияет на динамику образа страны в мире.

Сейчас, в ситуации вокруг Навального, действовать обязательно надо. В противном случае, "караван" — который нам всем очень дорог — пойдёт совсем не туда, куда надо.

Работать надо и с "собакой", которая "лает", и с самим "караваном". Пока в общественном сознании не произошло окончательное расчеловечивание образа России и людей, которые здесь живут.

Тем более, что мы недавно — по историческим, естественно, меркам — нечто подобное проходили. До Второй мировой войны это же самое делалось в мире.

— Получается, что нам нужно реагировать на какие-то очевидно не логичные и глупые обвинения?

— Обязательно нужно реагировать.

— А как? Говорить: вы, извините меня, говорите глупость? Или что?

— Понятно, что мы воспринимаем происходящее, как глупость. Как фарс, может быть. А в информационном пространстве одна глупость накладывается на другую, и получается кумулятивный эффект — образ опасной России и агрессивных русских, которые травят не только своих внутри своей страны, а уже на территории других стран.

Вот то, что произошло в Англии, мы не довели до конца — теперь расхлёбываем. Если бы довели до конца всю ту историю со Скрипалями — у нас тогда ресурсов бы хватило — сегодня бы не имели того, что имеем.

— Раз уж вы упомянули Англию со Скрипалями… Там были голословные обвинения и ноль фактов. Тогда, помнится, в Германии говорили, что хорошо бы, чтобы к этому обвинению были еще доказательства. Так на что же реагировать? На обвинения без доказательств?

— Вы знаете, мы должны быть к этому готовы: обвинения будут постоянно и доказательств не будет никогда.

— Мы должны сказать "сам дурак" и всё? А что еще тут скажешь?

— С имиджем работать. В том числе и чужим. Репрезентативно-образную картинку мы тоже можем создать и передавать западному телезрителю, читателю и так далее, и использовать в наших аудиториях внутренних.

Против нас ведется информационная война. Война. И в этой войне работает армия людей, которые вооружены информационными технологиями. Кто нам не даёт отвечать тем же?

— Стоит ли нам сейчас тратить силы на тех, кто никогда не поверит ни во что хорошее, которые абсолютно уверены, что в России только всех травят, убивают, вешают на кол, не знаю, что делают. Зачем нам им что-то доказывать? Кому?

Я считаю, что мы не оправдываться должны, мы должны профессионально работать в информационном пространстве. Во-первых, у нас есть внутренний образ страны — то, как мы сами себя воспринимаем, с чем и как себя ассоциируем. У нас тоже выборы: одни прошли, другие будут в следующем году.

Мы не должны получить вот этот аналог белорусский и еще, не дай бог, Украины. Мы должны понимать, что вот это будет с нами делаться. И то, что происходит сейчас с Навальным, это как информационный фон, подводка к тому, что потом произойдет. Вот для этого мы должны разобраться с этой ситуацией. Есть очень умные люди, специалисты, которые работают, например, в информационном пространстве, которые знают, что нужно предпринимать. И мы не должны пускать на самотек. Есть образ стихийный, а есть целенаправленно сформированный.

Беседу вела Инна Новикова

Материал подготовила Ольга Лебедева

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Темы имидж россия людмила адилова алексей навальный информационная война
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