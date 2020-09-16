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Автор Олег Артюков

Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию

То есть даже не то чтобы изолировать нашу страну, а "продолжить ее изоляцию" на фоне произошедшего с Алексеем Навальным. Об этом говорится в резолюции, опубликованной на сайте Европарламента.

Бойкот и санкции: Европарламент призвал изолировать Россию

Евродепутаты за бойкот и санкции

Вообще говоря, обсуждение этой резолюции еще продолжается. Но мало сомнений в том, что депутаты Европарламента ее поддержат.

Помимо продолжения курса на изоляцию, европарламентарии предлагают провести стратегическую переоценку отношений Европы и России, продолжить бойкотировать Москву на международных форумах (G7 и других), пересмотреть взаимодействие на различных платформах, а также начать международное расследование инцидента с Навальным при участии ЕС, ООН, Совета Европы и ОЗХО.

Ну и кроме того, не обошлось без упоминания "Северного потока-2" — опять прозвучал призыв прекратить сотрудничество с Россией по этому проекту.

Не первая антироссийская резолюция

Депутаты Европарламента не в первый раз принимают резолюции, которые так или иначе касаются нашей страны. В сентябре прошлого года, например, была принята резолюция под названием "О важности европейской памяти для будущего Европы", которая вызвала большое возмущение в Москве.

С одной стороны, та резолюция была совершенно правильной — в той ее части, где осуждались попытки пересмотра итогов Второй мировой войны, "исторический ревизионизм и прославление нацистских коллаборационистов в некоторых государствах — членах ЕС". Разумеется, в этой части поводов для возмущения просто нет, такой подход можно было бы только приветствовать.

Но вот в другой части резко критиковалась предвоенная политика Советского Союза. И в Москве ее восприняли именно как тот самый ревизионизм, который евродепутаты сами же и осуждали.

А в апреле этого года Европарламент принял резолюцию, в которой депутаты заявили о необходимости противостоять "агрессивной пропаганде" со стороны России и Китая на фоне пандемии коронавируса.

Заслуживает ли нынешняя резолюция особого внимания?

Ну в общем примеры можно приводить еще, благо недостатка в них нет. Европарламент штампует подобные резолюции регулярно, тем более что они не являются обязательными для исполнения.

Так почему тогда нынешняя заслуживает какого-то особого внимания? Дело в том, что она накладывается на общий настрой как руководства Евросоюза, так и отдельных государств, в него входящих.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня же пообещала обязательный ответ Евросоюза после того, что произошло сегодня с Алексеем Навальным. Очевидно, в Брюсселе и столицах других государств ЕС сейчас разрабатывают варианты этого ответа.

Обоснованность и справедливость подобного рода действий, судя по всему, обсуждать не приходится — с учетом того, сколько и чего было сказано в ЕС в последние несколько недель. Ну а что касается призывов к продолжению "изоляции России", то вопрос в том, в какой степени его попытаются воплотить на практике.

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Темы санкции резолюция европарламент алексей навальный
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