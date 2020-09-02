Эксперты: Белоруссия станет Крымом или Южной Осетией

Эксперты пытаются анализировать текущие события и понять, какой сценарий будет реализован в Белоруссии. Версий много, но назвать что-то конкретное никто не решается.

Разумеется, напрашивается сравнение с киевским майданом. Но с учетом того, что Россия не поддержала Тихановскую, вероятность отставки правительства крайне мала. Даже Европа не стала вписываться за альтернативных кандидатов на пост президента РБ.

Авторы телеграм-канала "Мэйдей. Хроника пикирования" склоняются к мягкому южно-осетинскому варианту. При этом нужно помнить, что белорусы в отличие от украинцев не расколоты на "запад", "центр" и "восток". Нация в целом по образу мышления тяготеет к "западу", как бы это странно не звучало. Сближение с Россией возможно, если действующая власть загонит себя в тупик и поставит крест на западноевропейском сотрудничестве.

"Это уже, можно сказать, произошло. Александр Лукашенко и его окружение практически стали персонами "нон грата" в Европе. Отсутствие национального раскола не позволит ни Польше, ни какой другой стране возбудить в белорусах сепаратистские настроения.

Если послушать любого белорусского политика новой волны, то не услышать даже намека на приоритет интеграции с Россией. В целом не хотят этого и сами белорусы. Союзное государство для большинства из них воспринимается как политическая разменная карта действующей власти.

При смене главного руководства страны неизвестны его перспективы. И это (и только это) является причиной отсутствия поддержки российских властей соперников А. Лукашенко", — считают сетевые эксперт.

С другой стороны белорусы прекрасно понимают, что есть только 2 вида поддержки России:

она помогает действующей власти удержаться

она помогает своим гражданам на враждебной территории.

Пока Александр Лукашенко не перешел черту применения оружия армии к собственным гражданам, Россия "вытерпит все страдания белорусского народа" — уверены специалисты.

В самом жестком варианте развития политической ситуации в Белоруссии для граждан будет непростой выбор:

остаться белорусом и сгинуть под пулями своей же армии

стать россиянином и надеяться на гарантии безопасности российского президента.

Тут имеет смысл напомнить, какой выбор сделали в Южной Осетии. И помним, что с большим натягом, но мировое сообщество вынуждено было принять новую осетинскую реальность. Большая часть проживавших на территории Цхинвальского района Грузии под угрозой вооруженной интервенции грузинских войск стали получать российское гражданство.

Россия безусловно дала на это добро из гуманитарных соображений. Никаких особых условий у постоянно проживающих в Грузии осетинов для этого не было. Но это стало определяющим при принятии решения по операции "принуждения к миру" в отношении Грузии в 2008 году.

Таким образом, в Белоруссии военной интервенции российских войск ждать не стоит. Белорусам никто извне не угрожает.

Но при объявлении Россией облегченной процедуры получения российского гражданства для белорусов можно практически уверенно говорить о создании в РБ марионеточного режима правления.

Выбор у белорусов будет непростой: война или мир в виртуальной России.

Присоединять к себе Белоруссия Россия не будет. Белоруссия полезна как отдельное государства. Но полностью независимой Белоруссия тоже не будет.

Тем временем Лукашенко уже заявил, что у белорусов и россиян одно общее отечество от Бреста до Владивостока. Президент соседней страны пообщался с российским коллегой Путиным и пообещал "сохранить общее Отечество от Бреста до Владивостока".

"Мы сегодня братья, — сказал Лукашенко в Барановичах. — Зачем ожидать, чтобы нас кто-то жиманул на Западе. Мы сделаем соответствующие выводы. Мы с президентом России уже сделали эти выводы. И что бы там ни говорили у вас, что бы ни вякали на площадях у нас, мы сохраним наше общее Отечество. Это Отечество от Бреста до Владивостока".

После таких слов более ясной становится тема предстоящей беседы Путина и Лукашенко, визит в Москву которого должен состояться в течение ближайших двух недель. В каком именно формате Лукашенко с Путиным планируют спасать "общее отечество" — в форме Союзного государства или еще как-то — скорее всего и будет решаться на этой встрече, — подытожили эксперты.

Впрочем, как всегда появились и инсайды о том, что будет обсуждать Лукашенко в Москве.

Экстремальное заявление Лукашенко о "едином Отечестве от Бреста до Владивостока" является четким сигналом о том, что "предложение, от которого нельзя отказаться" действительно и всерьёз будет обсуждаться на будущей встрече в Москве.

"Речь не пойдет о немедленном вхождении Белоруссии в состав России, этого сейчас и не нужно. Всё будет намного аккуратнее",- пишут инсайдеры.

Они предполагают, что в ключевых министерствах РБ могут появиться неприметные функционеры из России, белорусы начнут получать гражданство РФ, предприятия получат заказы — и часть их них уйдет в руки российского бизнеса.

Напомним, СМИ писали о том, что на встрече будет решаться вопрос "тотальной интеграции" по новым, ускоренным дорожным картам.