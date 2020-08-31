Романчук: политический кризис в Белоруссии – это революция достоинства

О том, что сейчас происходит в Белоруссии, о сути и цели протестов рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой белорусский экономист, руководитель аналитического центра "Стратегия" Ярослав Романчук.

Революция достоинства

— Ярослав, какая обстановка сейчас в Белоруссии? Идут ли еще протесты?

— Мы находимся в политическом кризисе, который можно назвать революцией. Революцией достоинства, революцией порядка. Все общество, политическая оппозиция и рабочий класс объединились впервые в истории Белоруссии, чтобы назвать тезисы:

Прекратить пытки, издевательства над обыкновенными людьми, которые имеют точку зрения, отличную от правоохранительных органов и Александра Лукашенко. Выпустить всех политических заключенных и завести уголовные дела. Уже 450 заявлений поступило в Генпрокуратуру с доказательствами фактов пыток, избиений. Ни одно уголовное дело не открыто. Провести честные демократические выборы.

Повестка дня, заметьте, не имеет геополитической и идеологической функции. Она про внутренние дела белорусов, про отношение подавляющего большинства к власти, которая полностью себя исчерпала.

— Но мы от геополитики никуда не уйдем. Сергей Лавров называет происходящее геополитикой, борьбой за постсоветское пространство. И предостерегает ЕС от повторения украинского опыта.

— Грубейшая ошибка — накладывать украинскую матрицу на Белоруссию. Нет оснований считать, что наша страна сегодня — это Украина образца 2014 или 2005 годов. Подчеркиваю: люди говорят на русском языке, люди с разными флагами и убеждениями. Нет ни пророссийских, ни прозападных настроений. Это протест против человека, который 26 лет находится у власти и не может признать очевидного. Ладно, 80% нарисовал — это не самое драматичное. Но Александр Лукашенко покрывал избиения правоохранителями тысячи людей в течение трех дней.

Вот если бы Сергей Лавров, Владимир Путин, российское общество поняли белорусов и обозначили свое отношение к такому поведению власти, то отношение белорусов к России было бы еще лучше. Потому что последний год Александр Лукашенко вел активную антироссийскую кампанию. А сейчас, вместо того чтобы протянуть руку гуманитарной помощи, белорусские и российские власти говорят, что это "Украина" и "геополитика".

Мы надеемся, что Россия убедит Лукашенко сесть с белорусским народом за стол переговоров.

Если, не дай Бог, власти белорусские почувствуют поддержку России, то единственным пострадавшим будет не белорусский народ, а Россия, потому что она не разобралась и поддержала человека, который санкционировал избиения и убийства людей.

— Со стороны протестующих тоже были неадекватные действия, акты насилия, угрозы силовикам.

— Я категорически против использования насилия в отношении правоохранительных органов. Если такие примеры были — докажите. Но правоохранительным органам никто не давал права избивать человека. А потом, когда показывают кадры издевательств, белорусское телевидение говорит: "Это постановка". Неадекватность реакции на чисто гуманитарную катастрофу вызывает еще большее отторжение у людей.

Суть и цель протестов

— Светлана Тихановская — что это за фигура?

— Светлана Тихановская — это героическая женщина, которая встала на защиту своего мужа в первую очередь. Мать двоих детей, домохозяйка. У нее был сложный выбор: сидеть дома и плакать или постараться что-то сделать. Она говорит: "Я не политик. Я знамя". Вокруг нее объединились только потому, что она сказала: "Моя повестка дня — это не экономика, не геополитика, не социалка. Всего лишь один пункт — провести честные демократические выборы!"

Она предлагает: "Давайте договариваться о том, что нужно будущей Белоруссии". Но власти категорически не идут на диалог. У Тихановской программы вообще не было.

В этом суть белорусского протеста: выбрали человека без программы, без знаний, вне политики.

Лукашенко всегда опирался на женщин больше, чем на мужчин. Женщины показали, что хотят другой жизни.

— Наш зритель пишет, что мужа надо защищать на суде, а не из-за границы.

— Я скажу о сути белорусского суда. У Сергея Тихановского было постановочное задержание и открытие уголовного дела. У нас это сплошь и рядом. Виктор Бабарико 20 лет работал на белорусский "Белгазпромбанк". Его задержали. Зачем? У нас судьи выносят приговоры под диктовку, не разбираясь. Вот в чем проблема.

— Ярослав, почему революция как будто бы затухает?

— Я не думаю, что она затухает. В воскресенье было 300-500 тысяч протестующих в Минске, я сам был в Бресте. Два воскресенья подряд люди выходят с флагами, с транспарантами — это одна категория. Их, может, 100-200 тысяч. Но потом вся улица гудит, люди радостные, никакой агрессии. Белорусы — люди порядка. Они убирают после себя, показывают всему миру, как можно себя вести в отношении власти, которая совершает антигуманные действия.

— Но так власть не заставишь ничего сделать! Вы надеетесь, что Россия Лукашенко заставит. А Кремль, наоборот, рефинансирование пообещал ему опять. А куда деваться России?

— Это, конечно, вопрос. Я знаю, что в России белорусы и россияне считаются очень близкими народами, и это справедливо. Вопрос об отношении россиян к самой власти:

к Владимиру Путину,

Сергею Лаврову,

Госдуме.

Нам нужны авторитетные люди, которые убедят Лукашенко сесть за стол переговоров. Мы надеемся на посредничество. Не нужно никого заставлять.

Сегодня ОБСЕ ничего не значит, поэтому нужно участие конкретной страны: России или Австрии. Лукашенко недавно был в этой стране. Может быть, австрийцы помогут? Духовенство, в конце концов. Православная церковь выступила против пыток в белорусских тюрьмах.

— А какова цель этих переговоров?

— Новые выборы. Пусть на них победит сильнейший. Некоторые говорят: давайте сделаем их через год.

Но чем дольше будем оттягивать, тем хуже. Уже к политическому кризису присоединился экономический.

Белорусский рубль с момента выборов подешевел на 10%. Лукашенко не имеет права не замечать того, что происходит в обществе, в бизнесе. И чем дольше он будет не замечать, тем сложнее ему будет выходить из кризиса.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова