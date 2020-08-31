О том, что сейчас происходит в Белоруссии, о сути и цели протестов рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой белорусский экономист, руководитель аналитического центра "Стратегия" Ярослав Романчук.
— Ярослав, какая обстановка сейчас в Белоруссии? Идут ли еще протесты?
— Мы находимся в политическом кризисе, который можно назвать революцией. Революцией достоинства, революцией порядка. Все общество, политическая оппозиция и рабочий класс объединились впервые в истории Белоруссии, чтобы назвать тезисы:
Повестка дня, заметьте, не имеет геополитической и идеологической функции. Она про внутренние дела белорусов, про отношение подавляющего большинства к власти, которая полностью себя исчерпала.
— Но мы от геополитики никуда не уйдем. Сергей Лавров называет происходящее геополитикой, борьбой за постсоветское пространство. И предостерегает ЕС от повторения украинского опыта.
— Грубейшая ошибка — накладывать украинскую матрицу на Белоруссию. Нет оснований считать, что наша страна сегодня — это Украина образца 2014 или 2005 годов. Подчеркиваю: люди говорят на русском языке, люди с разными флагами и убеждениями. Нет ни пророссийских, ни прозападных настроений. Это протест против человека, который 26 лет находится у власти и не может признать очевидного. Ладно, 80% нарисовал — это не самое драматичное. Но Александр Лукашенко покрывал избиения правоохранителями тысячи людей в течение трех дней.
Вот если бы Сергей Лавров, Владимир Путин, российское общество поняли белорусов и обозначили свое отношение к такому поведению власти, то отношение белорусов к России было бы еще лучше. Потому что последний год Александр Лукашенко вел активную антироссийскую кампанию. А сейчас, вместо того чтобы протянуть руку гуманитарной помощи, белорусские и российские власти говорят, что это "Украина" и "геополитика".
Мы надеемся, что Россия убедит Лукашенко сесть с белорусским народом за стол переговоров.
Если, не дай Бог, власти белорусские почувствуют поддержку России, то единственным пострадавшим будет не белорусский народ, а Россия, потому что она не разобралась и поддержала человека, который санкционировал избиения и убийства людей.
— Со стороны протестующих тоже были неадекватные действия, акты насилия, угрозы силовикам.
— Я категорически против использования насилия в отношении правоохранительных органов. Если такие примеры были — докажите. Но правоохранительным органам никто не давал права избивать человека. А потом, когда показывают кадры издевательств, белорусское телевидение говорит: "Это постановка". Неадекватность реакции на чисто гуманитарную катастрофу вызывает еще большее отторжение у людей.
— Светлана Тихановская — что это за фигура?
— Светлана Тихановская — это героическая женщина, которая встала на защиту своего мужа в первую очередь. Мать двоих детей, домохозяйка. У нее был сложный выбор: сидеть дома и плакать или постараться что-то сделать. Она говорит: "Я не политик. Я знамя". Вокруг нее объединились только потому, что она сказала: "Моя повестка дня — это не экономика, не геополитика, не социалка. Всего лишь один пункт — провести честные демократические выборы!"
Она предлагает: "Давайте договариваться о том, что нужно будущей Белоруссии". Но власти категорически не идут на диалог. У Тихановской программы вообще не было.
В этом суть белорусского протеста: выбрали человека без программы, без знаний, вне политики.
Лукашенко всегда опирался на женщин больше, чем на мужчин. Женщины показали, что хотят другой жизни.
— Наш зритель пишет, что мужа надо защищать на суде, а не из-за границы.
— Я скажу о сути белорусского суда. У Сергея Тихановского было постановочное задержание и открытие уголовного дела. У нас это сплошь и рядом. Виктор Бабарико 20 лет работал на белорусский "Белгазпромбанк". Его задержали. Зачем? У нас судьи выносят приговоры под диктовку, не разбираясь. Вот в чем проблема.
— Ярослав, почему революция как будто бы затухает?
— Я не думаю, что она затухает. В воскресенье было 300-500 тысяч протестующих в Минске, я сам был в Бресте. Два воскресенья подряд люди выходят с флагами, с транспарантами — это одна категория. Их, может, 100-200 тысяч. Но потом вся улица гудит, люди радостные, никакой агрессии. Белорусы — люди порядка. Они убирают после себя, показывают всему миру, как можно себя вести в отношении власти, которая совершает антигуманные действия.
— Но так власть не заставишь ничего сделать! Вы надеетесь, что Россия Лукашенко заставит. А Кремль, наоборот, рефинансирование пообещал ему опять. А куда деваться России?
— Это, конечно, вопрос. Я знаю, что в России белорусы и россияне считаются очень близкими народами, и это справедливо. Вопрос об отношении россиян к самой власти:
Нам нужны авторитетные люди, которые убедят Лукашенко сесть за стол переговоров. Мы надеемся на посредничество. Не нужно никого заставлять.
Сегодня ОБСЕ ничего не значит, поэтому нужно участие конкретной страны: России или Австрии. Лукашенко недавно был в этой стране. Может быть, австрийцы помогут? Духовенство, в конце концов. Православная церковь выступила против пыток в белорусских тюрьмах.
— А какова цель этих переговоров?
— Новые выборы. Пусть на них победит сильнейший. Некоторые говорят: давайте сделаем их через год.
Но чем дольше будем оттягивать, тем хуже. Уже к политическому кризису присоединился экономический.
Белорусский рубль с момента выборов подешевел на 10%. Лукашенко не имеет права не замечать того, что происходит в обществе, в бизнесе. И чем дольше он будет не замечать, тем сложнее ему будет выходить из кризиса.
Беседовала Любовь Степушова
К публикации подготовила Марина Севастьянова
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