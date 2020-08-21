Какие выводы сделает Россия из конфликта Турции и Франции

Никогда еще отношения между членами НАТО — Турцией и Францией, не были настолько плохими. Что это значит для России?

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Париж и Анкара вошли в клинч

Париж и Анкара никак не могут поделить сферы влияния в Африке, Сирии, Ираке, Ливане и Восточном Средиземноморье. Споры основаны на исторических претензиях: Франция не хочет терять влияние на своих бывших подконтрольных территориях, а Турция считает, что французская колониальная империя была основана, в основном, на бывших османских территориях.

Последний конфликт связан со спором вокруг месторождений газа на шельфе Средиземного моря между Турцией и Грецией, которую Франция поддержала, направив в зону конфликта два истребителя Rafale и два корабля ВМС.

21 июля Анкара и Афины были на грани открытого вооруженного конфликта.

Все началось с отправки в середине августа турецких разведывательных судов под военным эскортом в территориальные воды Греции и Республики Кипр — двух стран-членов Европейского союза. Греческие ВМС и ВВС в ответ были подняты по тревоге. Только после вмешательства Ангелы Меркель, турецкие корабли покинули спорную акваторию.

Оспаривается цепочка островов под суверенитетом Греции в нескольких километрах от турецкого побережья. Крайним островом является Кастелоризо, расположенный в 2 км от турецкого города Каш и более чем в 550 км от материковой Греции. Турция считает, что это ее морская экономическая зона, Анкара в этом контексте подписала морское соглашение с ливийским правительством, которое игнорирует территориальные воды вокруг Кипра и греческих островов.

Не менее острые проблемы существуют в Ливии, где стороны поддерживают разные силы, оспаривающие управение страной. Париж — Халифу Хафтара, а Анкара — Файеза Сарраджа.

Анкара несет "историческую и уголовную ответственность" за свои действия в Ливии — именно такие слова использовал в конце июня Эммануэль Макрон при характеристике ситуации.

Он имеет ввиду отправку Турцией правительству национального согласия (ПНС) Сарраджа оружия. Турецкий военный корабль виртуально атаковал французский сторожевик, выполняющий миссию ООН по соблюдению эмбарго на поставки оружия в Ливию, когда тот пытался его остановить. Страны обменялись нелицеприятными нотами.

В Ливане после мощнейшего взрыва 4 августа, Макрон попытался порулить ситуацией, пообещав помощь в обмен на уход "Хезболлы"и отставку правительства. Однако после его визита, в Бейрут приехали вице-президент Турции Фуат Октай и министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, которые заявили, что Анкара готова восстановить порт ливанской столицы, при этом никаких политических требований не выдвигалось.

В Сирии Франция поддерживает курдские силы, этого Эрдоган Макрону простить не сможет никогда. Список может быть продолжен, как говориться "до бесконечности".

Европейской солидарности нет, как нет и оси Париж-Берлин

В интервью Paris Match, президент Франции потребовал европейской солидарности против "экспансионистской политики" Эрдогана, которая "является смесью национализма и исламизма, что несовместимо с европейскими интересами и является дестабилизирующим фактором".

Однако Париж не увидел понимания в Берлине, который 14 августа заявил о том, что "принимает во внимание" французское военное усиление в Восточном Средиземноморье и призвал "избегать дальнейшей эскалации". Такие речи, по сути, обвиняют Париж в усилении давления на Турцию. На экстренной встрече министров иностранных дел, в тот же день, ЕС отверг идею введения санкций против Турции из-за позиции Германии, Испании, Италии, Венгрии, Болгарии и Мальты.

Это ставит под сомнение наличие франко-германского тандема, который способен противостоять Турции, России, США, Китаю а также говорит об отсутствии общей европейской солидарности.

Почему Францию в ЕС не поддержали?

Не секрет, что у Эрдогана есть настоящая армия в Европе, которую он может использовать для косвенной дестабилизации стран, враждебных его внешней политике. Речь идет о так называемых "Серых волках". Недавно турецкие активисты, поддерживающие Эрдогана, заявили в интервью французской прессе:

"Если мы получим от Анкары приказ пойти и убить кого-либо во Франции, мы это сделаем".

Эрдоган общается и с немецкими турками, которых в Германии около 3 миллионов, он отрицает, что они немцы и хотят интегрироваться, настаивая на том, что они турки.

Страны "симпатизанты" Турции не хотят искушать Эрдогана своими притязаниями еще по одной причине. Они первыми пострадают от неконтролируемой иммиграции, если Эрдоган откроет границы для беженцев из Сирии и Ирака.

ЕС выглядит все более неспособным продолжать выступать единым фронтом в долгосрочной перспективе и не понимает, что отказ от защиты прав Греции на разработку средиземноморских углеводородов является отказом от роли геополитического игрока в Средиземноморье.

Москва должна поучиться у Анкары

Для Москвы это серьезный сигнал для корректировки политики и пример того, как надо отстаивать свои национальные интересы.

Если у страны есть национальная идея (в данном случае неоосманизма), то страны и даже блоки, которые не могут предложить ничего, кроме толерантности, проигрывают такой стране по определению. Значит, надо думать о своей национальной идее, например, о том едином русском народе на постсоветском пространстве, который заслуживает воссоединения.

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