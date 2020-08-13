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Автор Василий Амирджанов

Маэстро Спиваков предрек Лукашенко возмездие

Мир » Бывший СССР » Белоруссия

Все кандидаты в президенты Белоруссии потребовали аннулировать электоральный триумф Александра Лукашенко.

Жалобы были поданы в Центральную избирательную комиссию Белоруссии. Аналогичная попытка кандидата Светланы Тихановской обернулась для нее фактическим изгнанием из страны. Люди протестуют, но их дубинками загоняют в пенитенциарную стабильность Александра Лукашенко.

Портрет кисти Лукашенко

Пока кандидаты в президенты Белоруссии Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень жалуются в ЦИК страны и требуют пересмотра результатов выборов, действующий глава государства Александр Лукашенко дал свою оценку ситуации в стране:

"Понятно из ситуации, что самыми важными задачами, которые сейчас стоят перед органами власти, и в частности Совбезом, а может, и прежде всего — обеспечение безопасности наших граждан… Основа всех этих так называемых протестующих — люди с криминальным прошлым и сегодня безработные. Нет работы, значит, "гуляй дядя по улицам и проспектам". Поэтому я по-хорошему прошу и предупреждаю всех: устроиться на работу тем, кто не работает".

Благодаря проницательности Александра Лукашенко, можно составить собирательный образ граждан, которые подверглись избиениям милицией и препровождены для дальнейшего силового воспитания в участки:

  • наркоманы;
  • пьяницы;
  • безработные;
  • криминальные элементы;
  • спортивного вида специально обученные провокаторы;
  • проплаченные западные марионетки.

Пропагандистская фантасмагория

Российские федеральные телеканалы, комментируя события в Белоруссии, традиционно опираются на заезженные сентенции отечественного агитпропа и не демонстрируют видеоролики, отснятые обычными гражданами. В том числе и видео из окон жилых домов, у которых летучие отряды силовиков избивают минчан прямо в спальных районах. То есть в шаговой доступности.

В одной из программ российского федерального телеканала рассказали о пойманном в Минске "провокаторе", у которого в рюкзаке белорусские силовики обнаружили десять тысяч долларов США. Разумеется, "для оплаты услуг протестующих". Если исходить из количества вышедших на улицы белорусской столицы граждан, то, вероятно, нашли мешок с американской мелочью. Ну, чтобы всем собравшимся хватило — центов по десять каждому.

Медиа-трубадуры суверенной демократии рассказали, что мирные омоновцы были вынуждены бить своих соотечественников, потому что те на них напали. Российские федеральные медиа оправдывают действия милиции ровно также, как это сделал и парламент Республики Белоруссия.

Всё оправдали. Даже то, что Светлане Тихановской за семь часов представители власти объяснили, что будет с ее детьми, мужем и арестованными сторонниками, если не свалит из страны и не зачитает по бумажке обращение к гражданам, чтобы те прекратили протесты.

Призрак дона Корлеоне

В своем видеообращении, в котором Светлана Тихановская призвала соотечественников прекратить уличные протесты, зачитывая текст с листа, она более походила на заложника ближневосточных террористов, нежели на кандидата в президенты Белоруссии.

По другому видео, где она рассказывает о тяжелом выборе, нетрудно догадаться, что человеку сделали предложение в стиле дона Корлеоне, от которого она просто не смогла отказаться. При том, что топовый кандидат в президенты Белоруссии в своем обращении упомянула детей, нетрудно предположить и содержание шантажа. Наверняка речь шла и о муже, который фактически находится в заложниках у действующей власти, и о ее арестованных сторонниках.

Реплика минчанки

Жительница Минска, интеллигентная женщина, которую никак нельзя приписать ни к криминалитету, ни к наркоманам, ни к агентам коварного международного закулисья, делится своим отношением к картине, представленной российско-белорусским агитпропом:

"Вранье и провокации. Выходят (на уличные протесты — ред.) разного возраста люди, молодые люди крайне интеллигентного вида. Есть у меня знакомые, которые ходят и рассказывают. Никто первым не нападал. ОМОН первым шел на разгон. Люди выходили просто, стояли с фонариками.

Коллега вчера (11 августа — ред.) после работы наблюдала как на переходе обычные люди останавливались на красный свет, подлетал ОМОН, бил дубинками, и уезжал. Для профилактики видимо. Вон, завуча школы, в которой училась дочка сотрудницы, арестовали, потому что отказался подписывать лживый протокол (о результатах голосования с победой кандидата Александра Лукашенко — ред.)".

Карательная зачистка

Тяжелую руку белорусского ОМОНа ощутили и простые граждане, и журналисты. Корреспондент одного из российских интернет-изданий Никита Телиженко был избит в изоляторе временного содержания (ИВС) Жодинского района Белоруссии. Парень в полной мере приобщился к традициям пенитенциарной стабильности Александра Лукашенко. Журналиста жестко "приняли" омоновцы, когда он набирал СМС в редакцию. Как он сам рассказал:

"ОМОН хватал сразу всех, кто что-либо писал в телефоне".

Никита Телиженко рассказал, что сумел пройти через все круги суверенной демократии в жодинском ИВС как обычный житель Белоруссии. Такой шанс окунуться в аутентичные реалии страны выпадает не каждому иностранцу, тем более представителю массмедиа:

"И благодаря этому я прочувствовал всю самую лютую жесть (со стороны милиции — ред.). При мне на этажах жесточайше избивали людей, до хрипов".

Журналист поделился и не самым светлым знанием от своих сокамерников, что "самый большой беспредел творится в Московском РУВД Минска". Никита Телиженко отмечает, как и многие другие свидетели электорального триумфа Александра Лукашенко, что белорусские силовики, которые участвуют в подавлении протестов, действуют особо жестоко, и их агрессия "зашкаливает".

Подтверждение агрессии и жестокости белорусских силовиков запечатлены на видео. Большая часть видео снята простыми гражданами, которым сейчас агитпроп неумно приписывает работу по неким методичкам. В видеосвидетельствах запечатлено большинство подвигов омоновцев и других специальных летучих отрядов, передвигающихся на микроавтобусах:

  • спецназ выламывает двери в подъезды жилых домов, чтобы отдубасить граждан и препроводить их в автозак;
  • ОМОН избивает дубинками убегающих горожан;
  • силовики стреляют по окнам жилых домов, из которых граждане скандировали "Позор!";
  • сотрудники ГАИ останавливают автомобили, вытаскивают водителей и нещадно избивают;
  • омоновцы расстреливают резиновыми пулями молодых людей на автобусной остановке как в тире.

Позиция приличного человека

Несмотря на то, что некоторые лидеры СНГ сердечно поздравили действующего главу Республики Белоруссии с результатами выборов, которые ЦИК страны считает верными, музыкант с мировым именем маэстро Владимир Спиваков сформулировал свое отношение к событиям в открытом письме Александру Лукашенко:

"Сегодня на вашем "празднике" царит мракобесие, тирания, насилие и бесконечные примеры крайней жестокости, с которой власти подавляют волеизъявление множества граждан по всей стране. Сегодня мое сердце бьется в унисон с народом Республики Белоруссия, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты. Поэтому, в сложившейся ситуации, я вынужден отказаться от ордена (Франциска Скорины — ред.), которым Вы меня ранее наградили. Мне стыдно его носить, так как это связано с Вашим правлением. Ваша "черная" сила — это Ваша огромная слабость. Люди рождаются для того, чтобы их любили, а не унижали, и, тем более, калечили. Вы, вероятно, слышали о том, что "плачущие утешатся"? Так и будет!"

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Темы белоруссия выборы в белоруссии александр лукашенко
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