Олег Шеин: "Лукашенко находится в поиске новых смыслов"

В программе "Необычная неделя" российский профсоюзный общественно-политический деятель, депутат Государственной Думы пяти созывов, депутат Астраханской областной думы, вице-президент Конфедерации Труда России Олег Шеин рассказал главному редактору издания "Правда. Ру" Инне Новиковой о последних событиях.

Ситуация с Лукашенко крепчает. Его недавние заявления в предвыборном пылу:

"И пугать нас тоже не надо последствиями. Мы знаем про все последствия. Не надо нас пугать американцами, натовцами. Не американцы и не натовцы сюда прислали 33 человека, если уж на то пошло".

"Честно признаюсь, и, наверное, вы мне нового не скажете: мы не знаем, на что они способны. Мы даже не знаем, кто они. Или это американцы с натовцами, или из Украины нас кто-то поджимает, или нас восточные братья так сильно "любят", мы даже не знаем. Идет гибридная война против Беларуси, и мы должны ждать пакостей с любой стороны. Что мы, кстати, и делаем".

"Некоторых людей задержали с американскими паспортами, женатых на американках, работающих в Госдепе. Но со штыками наперевес их защищают российские руководители".

— Олег Васильевич, конечно, начинаем с ситуации, которая случилась в Белоруссии с нашими гражданами. Как вы оцениваете эти события? Что это такое: предвыборная игра, происки Запада, чья-то глупость или просто недоразумение? Как вы считаете?

— Очевидно, что Лукашенко находится в поиске неких новых смыслов. У него достаточно сложная внутриполитическая ситуация. Потому что Белоруссия строилась как социальное государство. Где-то это позволяло сохранять экономику, промышленность. Но делалось это параллельно с ликвидацией любых демократических свобод и прав.

Пустил глубокие корни во власти

Конечно, когда один и тот же человек находится во власти десятилетиями, у людей это вызывает отторжение, плохую реакцию. Мы видим, как в маленьком Бресте вышло на митинг 20 тысяч человек. Это происходит не только там. И Гомель, и Могилев…

В этих условиях у Лукашенко возникает серьезная внешнеполитическая проблема. Очень многие годы он на Западе воспринимался как последний европейский диктатор. Соответственно, он искал неких альянсов и союзов на Востоке. Но на Востоке ему однажды сказали, что в Белоруссию вкачиваются огромные средства. На протяжении нулевых лет ежегодные объемы российских ассигнований в белорусскую экономику составляли порядка миллиарда долларов.

Скажем, для Астрахани это был бы второй бюджет. У них тогда был свой бюджет 30 миллиардов рублей, а там — тоже примерно столько же. И так продолжалось 10 лет подряд. Белоруссия жила за счет российских нефтедолларов.

— А почему мы такие добрые, в чем причина такой щедрости?

— Мы такие добрые, потому что, во-первых, у нас есть наша некая предыстория, когда в период Брежнева мы исходили из того, что Советский Союз помогает своим союзникам. Мы делали примерно то же самое, что американцы за счет плана Маршала, но в другой парадигме.

Последний год, понятно, мы искали неких партнеров, поддержки. Белоруссия для нас является ведущим партнером в рамках, в том числе в ОДКБ и в рамках неких военно-политических альянсов.

Опять же — история с нашими газовыми трубами. Через Украину они идут с риском. История с Балтией имела свои проблемы, мы тоже их наблюдаем с американскими санкциями. Белоруссия была устойчивым коридором.

На определенном отрезке времени, когда Лукашенко сказали, что надо все-таки как-то определяться в рамках интеграции. Понятно, интеграция для Белоруссии была бы сложной. Поскольку российские олигархи смотрели на эту страну как на некий дополнительный актив.

Батька вертится

Лукашенко решил сделать известный разворот в западном направлении. Но сегодня у него возникает большая проблема. Он — в конфликтах с Западом по понятным причинам, он в конфликтах с Россией по понятным причинам, он в конфликтах с собственным народом. И долго эта история не продлится.

Естественно, он выиграет эти президентские выборы. Но когда на улицы Белоруссии люди будут выходить так же, как выходили в Армении, тут — и сказочке конец, тут та самая игла из Кощеева яйца будет обнаружена.

Чем дело кончится?

Вопрос: чем это закончится? Это — очень серьезный вопрос, потому что мы видели, чем это закончилось в Украине. Недовольство Януковичем в условиях отсутствия левой альтернативы повлекло за собой праволиберальную и националистическую альтернативу.

В Белоруссии эта проблема есть. Поскольку эти три девушки, как он их назвал, нечастные женщины, вовсе не социал-демократическая альтернатива. Они предлагают вместе со своими мужьями, которых не пустили на выборы, приватизировать экономику, реализовать трудовое законодательство.

Население (мы тоже это застали в России в конце 80-х годов) говорит, что, Бог бы с ним, кто угодно, только лишь бы не этот — оскорбительно Лукашенко называют. Поэтому Белоруссии предстоит сложное время, сложный выбор. Поэтому очень важно, чтобы в Белоруссии была левая альтернатива происходящему.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев