Наталья Витренко рассказала, как распадется "Люблинский тругольник"

Запад строит союзы с Украиной "на песке", первый "нормальный" глава государства их сразу отменит, потому что внеблоковый статус Украины утвержден на референдуме, утверждает политик Наталья Витренко.

Люблинский союз создан в день Крещения Руси

Министры иностранных дел Польши, Украины и Литвы в Люблине, Польша, объявили о создании нового формата сотрудничества под названием "Люблинский треугольник".

"Люблинский треугольник" создан для того, чтобы всем напомнить о государстве Речь Посполитая, когда в результате Люблинской унии объединились королевство Польское и великое княжество Литовское с доминированием поляков, сказала в программе "Точка зрения" народный депутат Рады II и III созывов, председатель Прогрессивной социалистической партии Украины (ПСПУ) Наталья Витренко.

"В этом союзе с доминирование Польши будущая Украина терпела притеснения, никогда союз с этими государствами не был благоприятен для страны", — сказала она.

Политик заметила, что новый формат был создан в день крещения Руси — 28 июля. Даты выбираются не случайно, в данном случае она выбрана "в пику объединению православных народов Руси".

Цели "Люблинского треугольника"

По словам Натальи Витренко, каждая из сторон преследует свои цели. Польше важно показать США свою роль якобы одной из самых влиятельных стран Европы, у Литвы тоже есть желание выслужиться перед Вашингтоном, а для Украины важно, что Польша и Литва будут ей помогать "высказывать претензии к России".

"Союз создан с целью восстановления пагубной для православных памяти и для новых атак на Россию и Белоруссию", — сказала Наталья Витренко.

По ее мнению, русофобская политика Киева — это необходимое условие получение финансовой поддержки от Запада, чтобы при тех проблемах, которые существуют в экономике Украины, образовании, здравоохранении, "все не рухнуло бы в одночасье".

Наталья Витренко подчеркнула, что в понимании западных политиков, Украина для России очень важна, так как без нее Россия не столь сильна и не сможет реализовать свой потенциал. Поэтому, чтобы ослабить Россию (а это главная цель Запада из века в век), надо "работать с Украиной", чтобы она "пребывала в состоянии агрессии" против России, сказала политик.

В данном случае подключают даже Польшу, для которой Украина очень "проблемна", так как поляки не могут простить "волынской резни", зверств над польским населением со стороны украинских пособником нацистов.

"То есть, если бы не команда из Вашингтона, вряд ли бы Варшава пошла на такой союз с Киевом с его нынешней бандеровской идеологией", — сказала Наталья Витренко.

Германия ответит или ее растопчут

Политик заметила, что союз ставит своей задачей остановить "Северный поток -2". Это еще раз доказывает, что инициатива исходит из Вашингтона, а не из Брюсселя, и направлена против Германии.

"Если Германия это проглотит, то давление на нее возрастет, ее растопчут", — сказала Наталья Витренко.

Украина в НАТО?

Что касается заявленной поддержки стремления Украины в НАТО и расширения военного сотрудничества, как указано в совместной декларации стран участниц "Люблинского треугольника", Наталья Витренко пояснила, что пригласить Украину в НАТО они не могут, "они не такие идиоты, чтобы идти на полное обострение отношений с Россией".

Но важность работы в этом направлении велика, так как им надо Украину к себе подтягивать.

Поэтому идут совместные учения, армия Украины переходит на стандарты НАТО, создана военная бригада из контингентов Польши, Литвы и Украины.

Союзы Запада с Украиной — это "дом на песке"

Однако Запад не может не понимать, что строит этот "дом на песке", продолжила Наталья Витренко.

"Дело в том, что существует Декларация о государственном суверенитете Украины от 1990 года, принятая Верховным Советом УССР и утвержденная на референдуме. Независимость Украины провозглашена на основании этой декларации, а в ей записано, что Украина — внеблоковое государство. Следовательно, придет любая нормальная власть на Украине и скажет: "То, что вы нагородили, это ничтожно, потому что это противоречит референдуму", - пояснила политик.

Местные выборы выиграют украинские "феодалы"

Отвечая на вопрос о ходе избирательной компании к местным выборам, которые состоятся 25 октября, Наталья Витренко подчеркнула, что левым политическим силам практически невозможно участвовать в них, рассчитывая на успех.

Потому что: — залоговые суммы для партий — "чудовищные, их честные партии не потянут", — все СМИ в руках олигархов, и представителей независимых левых партии "ни на какой канал не пускают". — правые радикалы узурпировали улицу и поддерживаются силовиками. Террор идет по всей стране.

Политик ожидает провала партии "Слуга народа" на местных выборах, потому что "слуги" обманули ожидания избирателя. К власти будут приходить новые партии и не те, которые представлены в парламенте, а "местного разлива".

"Идет процесс феодализации Украины, у каждого губернатора своя армия, партия, силовики", — отметила Наталья Витренко.

"России кажется, что партии, на которые она ставит — перспективны, это партии Виктора Медведчука (ОПЗЖ) и Петра Симоненко (Компартия). Но эти партии не объединяют протестный электорат, поэтому они не перспективны для России. Те небольшие проценты, которые они возьмут, ничего не решают даже в местных органах власти", — резюмировала политик.

Читайте по теме: Украинская власть превращается в Иванов, не помнящих своего родства

Татьяна Монтян про Авакова, Шария и других "неадекватных" политиков

Осенью на Украине пройдут выборы