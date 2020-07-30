Татьяна Монтян про Авакова, Шария и других "неадекватных" политиков

Известный украинский адвокат Татьяна Монтян откровенно рассказала о партии Анатолия Шария и о том, кто такой на самом деле Аваков. Наша собеседница выразила сожаление о том, что Россия покинула Украину, оставив ее на произвол американских либералов и неоконов, которым она, по большому счету, тоже не нужна.

Читайте начало интервью:

Татьяна Монтян: о партии Шария и отставке Зеленского

Татьяна Монтян: "Вменяемые люди не проголосуют за Медведчука"

— На Украине есть такие политики, как вы, например. Почему Путин в вас не вкладывается?

— Я ушла из политики в 2015 году и возвращаться туда не собираюсь. Делать мне там нечего. Потому что победить неоконов-дерьмократов при полном наплевательстве России у меня явно не получится. А тратить на это силы и средства у меня нет никакого желания, потому что я адекватно оцениваю свои силы. Но если здесь внезапно появится какой-то вменяемый проект, я, конечно, к нему присоединюсь. Пока таких проектов нет, поэтому я сижу спокойно, ем попкорн и наблюдаю за ситуацией в ожидании, а вдруг прилетит какой-то черный лебедь и мнение Путина изменится, он решит поставить на кого-то вменяемого, а не на Медведчука.

— Как сейчас должен выглядеть вменяемый проект? Какая его идея должна быть основополагающей?

— Идея очень простая — дружба и добрососедство с Россией, националистов под нуль и развитие экономики. Всё, вот вам парочка китов. Больше говорить, собственно говоря, не о чем. Всем и так уже понятно, и изначально было понятно, что для Запада мы просто источник рабов на поля и дешевой древесины. Больше мы Западу не нужны ни для чего. Плюс мы антирусский проект, поэтому националисты гавкают так активно. Чтобы переломить этот тренд, надо сделать нечто противоположное. Что же мы видим от России? Всяких клоунов показывают российскому обществу, мол, не прыгайте по манежным и болотным, а то у вас будет, как на Украине. Всё, больше Украина России ни для чего, к сожалению, не нужна. И что должны думать и делать вменяемые пророссийские люди на Украине? Ничего, только есть попкорн.

— Политик Волга Василий, которого вы тоже критикуете, кажется вменяемым, но его побили, и он испугался, я правильно понимаю?

— Нет, там ситуация была другая. Ему выделили деньги на охрану, а он эти деньги положил себе в карман и кинул людей, которых должен был нанять для своей охраны. Эти же люди и настучали ему по голове. После этого какое-либо желание в него инвестировать у людей пропало. Я знаю эту историю из уст людей, которых он, собственно, нанимал. Это было очень смешно. Кроме того, он меня лично оскорбил совершенно ни за что. Я его не трогала до тех пор, пока он не начал первым.

— Вы можете назвать вменяемых политиков?

— Нет, я не буду называть имена. Естественно, такие люди есть. Эти люди прекрасно известны, в том числе и россиянам. Но они считают, что надо отыграть карты Медведчука уже до конца. Мне интересно, сколько раз еще они должны получить по голове, чтобы наконец-то начать заниматься более вменяемыми проектами.

— У Шария есть шансы выиграть местные выборы?

— Нет, конечно. Разве что в нескольких регионах, если его не будут мочить, он проведет каких-то людей, но в списках явно будут люди олигархов. У нас на всех выборах всегда побеждает местная элита. У кого денег побольше, те покупают проходные места в рейтинговых партиях. Зачем какому-нибудь представителю местной элиты покупать место в Партии Шария? Если у вас есть деньги, вы купите место в "Слуге народа" или у Пети, но это смотря в каком регионе.

— На выборах президента у него есть шансы выиграть? Кто-то говорит, что следующий президент Украины — Шарий.

— У него настолько безумный антирейтинг. По-моему, даже больше, чем у Пети и Юли вместе взятых. У него есть ядро сумасшедших "ракушек"-фанатов, но это ядро весьма ограничено. Несмотря на то, что у него 2 миллиона 350 тысяч подписчиков и по 300, 400, 500, 600 тысяч просмотров, но из них половина российских. Этого крайне мало для того, чтобы выиграть что-то серьезное на Украине.

— Интересно, а что россияне нашли в нем?

— Показывали его статистику, там половина россиян. Я не знаю, зачем они его смотрят. Сначала он был ярый противник воссоединения России с Крымом, грозил, что он там всех уничтожит. И Донецк с Луганском тоже не в его фаворитах были. Он менял свою позицию 100500 миллионов раз. Его женщина оскорбила меня за то, что я ездила в ЛДНР, обозвала меня "сепаршей" и еще кем-то. Но она пришибленная по жизни, рассуждает на тему стерилизации бедных людей в средних странах. Сама-то ты кто такая? То есть эти люди переодевались в воздухе 500 раз, и воспринимать их всерьез просто смешно.

— Кстати, Ша́рий или Шари́й? Как правильно?

— Вроде как Шари́й.

— Шария упрекают, что он где-то в Нидерландах или на Мальте сидит.

— На Лазурном берегу.

— Пока его людей на Украине убивают.

— Побуждает людей ходить и получать люлей, а сам при этом сидит, пьет коктейли на Лазурном берегу и пиарится на избитых людях. За это тоже очень многие его презирают, и за дело.

— Про Авакова хочу поговорить. Что это за фигура? Мне кажется, что это какой-то теневой правитель.

— Так и есть. Это реальное чудовище, трехголовый дракон, у которого улица в руках в лице Нацкорпуса, у которого полиция, в которой огромное количество боевиков, прошедших фронт. Вдобавок его запрещает увольнять американское посольство. Помните, на пленках Деркача даже Петя, под которым была СБУ, жаловался Байдену, что ничего не может сделать с Аваковым. До тех пор, пока неоконы не дадут добро рвать Авакова на куски, он будет сидеть, как спрутский паучок, и рулить всем. Поэтому Шарий и боится называть его фамилию и обвинять его, потому что ему страшно, даже сидя на Лазурном берегу.

— А Трамп что?

— Трампу на Украину наплевать. У него до нас еще просто не дошли руки. У него хватает своих проблем. Поэтому Украиной продолжают рулить неоконы. Мы больше никому даром не нужны. Россия на нас плюнула, к сожалению. Может быть, это временное явление. Многие ждут, что вот, может, что-то изменится, когда построят "Северный поток", когда пройдут выборы в США или Штаты развалятся из-за этих черных революций. Может, тогда Путин поменяет мнение. Но пока мы констатируем, что Путину мы не нужны. Иначе Россия никогда не позволила бы ни людей в Одессе жечь, ни бомбить из тяжелой артиллерии несчастных людей в ЛДНР. Если бы Россия этого не хотела, этого бы не было. И это всем понятно.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Игорь Буккер