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Автор Любовь Степушова

Америка разваливается

Мир » Северная Америка

В американских городах продолжаются радикальные акции протеста, которые все чаще становятся протестами вооруженных людей.

Not F**cking Around Coalition march into downtown Louisville joins protesters calling for justice in

Федералы столкнутся с вооруженным ополчением

Самые сильные столкновения с силовиками за выходные произошли снова в Портленде и Сиэтле, но были интенсивные противостояния в Лос-Анджелесе, Нью-Йорке и Окленде. Беспорядки начинают распространяться в Техасе, где в воскресенье был убит протестующий.

В основном протестовали против решения Дональда Трампа привлечь к подавлению беспорядков федеральную полицию. Так, в Луисвилле, штат Кентукки, маршем прошла колонна из 2500 человек темнокожих людей в капюшонах и с винтовками.

"Мы здесь не для того, чтобы вызывать хаос. Ходят слухи, что мы собираемся убивать людей. Мы просто осуществляем наше конституционное право носить оружие и собираться", — сказал основатель NFAC (Not F**king Around Coalition), Джон Фицджеральд Джонсон в интервью 6WBRC .

В этом же городе, но по другой улице, в поддержку решения Трампа прошла другая колонна — вооруженных белых. И они тоже не нарушали закон, поскольку Вторая поправка к Конституции гласит:

"Поскольку хорошо организованное народное ополчение необходимо для безопасности свободного государства, право народа хранить и носить оружие не должно нарушаться".

Исторически предполагалось, что ограничивать надо аппетиты федеральной власти.

Портлент и не думает сдаваться

Радикальные протесты в Портленде становятся все более жестокими. Активисты Antifa подожгли здание профсоюза полиции и всю неделю пытались сделать то же самое со зданием федерального суда, но безуспешно. Согласно сообщениям Fox News, экстремисты все еще пикетируют здание, в котором засели федералы.

Президент Соединенных Штатов также направил федеральные силы в Орегон, причем против воли местных властей. На очереди отправка таких же миссий в Чикаго, Нью-Йорк, Балтимор, Детройт и Филадельфию.

В Сиэтле, штат Вашингтон, радикальные левые протестовали против ликвидации "коммунистической" автономной зоны (Capitol Hill Autonomous Zone). В Лос-Анджелесе, Калифорния, демонстранты тоже пытались проникнуть в здание федерального суда (тенденция, однако), но власти помешали этому. Мэр города, демократ Эрик Гарсетти выступил в защиту Портленда на своей странице в Твиттере, протестуя против появления там федеральных сил.

В Ричмонде, штат Вирджиния, полиция использовала слезоточивый газ против марша Black Lives Matter.

Америка разделяется на свой-чужой

К сожалению, это называется развал страны, потому что граждане начинают воинственно делиться по признаку "свой — чужой" и "мы — государство". Конечно, это в немалой степени политика, ведь скоро, 3 ноября, выборы. Демократы хотят столкнуть Трампа, они против того, чтобы он шел на второй мандат. Но, думается, что Трамп все равно переизберется, свое слово скажет "молчаливая" белая Америка.

Тогда, вероятно, начнутся процесс развода либеральных и консервативных штатов. На месте нынешних США возникнут два государства, одно включит в себя штаты с преобладанием глобалистов, левых и леваков во властных структурах, с толерантной, либеральной идеологией и значительной ролью негритянского населения в управлении. За развод они потребуют триллионы долларов, но получить их будет не просто.

В другом государстве — с Трампом у власти, будут доминировать консерваторы, правые республиканцы, белые националисты, афроамериканцы будут на вторых ролях, с идеологией старой американской государственности.

Почему к Америка разваливается "к сожалению"? Потому что мир столкнется с опасностью выноса американских разногласий в виде войны на другие континенты, в регионы и страны.

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