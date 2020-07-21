Васильев: BLM требуют компенсацию 14 триллионов долларов

О влиянии президентских выборов в США на договор СНВ-3, об экономической ситуации и отношениях Америки с Китаем рассказал ведущей "Правды.ру" Любови Степушовой доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Сергеевич Васильев.

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— Владимир Сергеевич, почему наша дипломатия все время опережает события? Почему было не подождать американского предложения о продлении СНВ-3?

— Судьба договора не решена. Все зависит от исхода президентских выборов. Если останется у власти Трамп, то, как сказал замминистра Рябков, американцы, может быть, не будут выходить, а просто дадут договору возможность закончиться. Он истекает 5 февраля плюс 5 дней.

А если с 21 января в Америке будет другой президент, предположительно Байден, и предположительно демократ? Они отнюдь не заинтересованы выходить из договора, который имеет символику. Она связана с тем, что договор 5 февраля 2010 года подписал Обама, когда нашим президентом был Дмитрий Медведев. У Байдена предвыборная политика: продлить все хорошее, что сделал Обама. Сюда входит договор СНВ-3. Виктория Нуланд месяц назад опубликовала статью в Foreign Affairs — программу взаимоотношений с Россией. Сейчас ищут кандидатуры на пост государственного секретаря. Демократы любят женщин, госсекретарей. Поэтому эту статью многие расценили как заявку на пост. О договоре Нуланд сказала: давайте его продлим на 2 года и посмотрим на ситуацию; если очень захочется, выйдем через год-два. Эта позиция тоже очень показательна, потому что в Демократической партии США господствует другая точка зрения. Дело в том, что администрации Трампа свойственна зомбированность: из всех старых договоров мы выходим вне зависимости от конкретных обстоятельств. Но факторы, которые Биллингсли перечислил, говоря о России, в той же степени применимы к США:

коронавирусная эпидемия,

цены на нефть,

падение ВВП.

Про экономические трудности администрация пока молчит. Дефицит уже составляет 14 %, или 2,8 триллиона долларов. Госдолг уже превысил исторический максимум — 132 % ВВП.

Демократы считают, что Белый дом у них в кармане, поэтому написали программу, что новой гонки вооружений США не выдержат, надо разрабатывать другую стратегию. Они ее назвали так: победа без военной силы. Складывается интересная ситуация. В шахматах есть понятие "игра на красном флажке". Американский подход "сейчас мы вас голыми руками возьмем" не срабатывает. Потому что многое изменилось. Администрация явно преувеличивает свои экономические возможности в гонке вооружения.

В проекте бюджета на 2021 год, в преддверии выборов, когда надо особенно подмазывать военно-промышленный комплекс, военный бюджет утвержден на уровне прошлого года. Американцы уже выдыхаются.

Сейчас они спасают экономику. Потом, может быть, будут спасать свою коронавирусную ситуацию. Мы можем сделать ставку на оппозицию. Она у них называется просто: "Черные жизни тоже имеют значение". Если кто-то думает, что дело ограничится сносом 200 памятников, он ошибается. Главное, что выдвинули Black Lives Matter, — это восстановление экономической справедливости. Они считают так: вы нам задолжали за рабство, сегрегацию, за то, что вы стреляете в нас направо и налево.

14 триллионов долларов — и считайте, что расовые проблемы решены, больше мы к вам претензий не имеем. Это годовой ВВП США. Если расплатиться с "черными жизнями", на ракеты денег не хватит.

Есть другие проблемы

— Даже если американцы выйдут, то гонки не будет? Потому что ни мы, ни они на это экономически не способны?

— Да. Это что касается Биллингсли. Теперь второй вариант, о котором сказал Сергей Лавров в дискуссии. Она была довольно интересная. Представители академического мира (к нему обращены Примаковские чтения) сказали, что проблемы вооружений и ядерной войны нет, сейчас не 1980-е годы. И министр иностранных дел Лавров сделал довольно странное заявление. Он сказал: "Да, сегодня проблема ядерного оружия не стоит так остро. У нас есть другие проблемы. Может быть, нас и пытаются на этот путь толкнуть. Но мы не будем раскручивать эту идею ни в информационном поле, ни где-то еще". Якобы если не продлить договор СНВ-3, тогда все взлетим на воздух — это логика старая. Идея советско-американской конфронтации 1960-80-х годов ушла. Появилось много других проблем:

пандемия,

качество среды,

миграция.

Если мир завтра и взлетит на воздух, то отнюдь не от ядерной бомбы, а от чего-то другого.

Вот что еще лежало в основе заявления нашего министра иностранных дел. Вчера с программной речью выступил госсекретарь Помпео. Она вся была посвящена только одному: есть страна Китай — ее надо призвать к ответу.

Если послушать, что говорил Помпео с точки зрения проблем американской дипломатии, то можно сказать: на первом, втором и на третьем месте Китай. И мы там где-то сбоку припека.

Но он ни разу не употребил проблему стратегических вооружений. Меня это поразило. А китайская проблема присутствовала. Каждый божий день сегодня Америка шлет Китаю санкции, приветы, называет их земляными червяками и прочее.

— Да. И самое главное, США все время предъявляют претензии к Китаю, что он тоже должен подключаться к договорам о средних ракетах и о стратегических вооружениях.

— Биллингсли фактически это и сказал. В конце июля будут переговоры в Вене. Американцев не интересуют позиция России и дискуссии с нашей стороной. Их интересует только одно: пусть Россия приведет Китай за стол переговоров.

США настолько испортили отношения с Китаем, что прямые американо-китайские переговоры о стратегических вооружениях почти невозможны. Теперь они пытаются использовать нас: приведите Китай и сделайте этот формат трехсторонним.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовила Марина Севастьянова