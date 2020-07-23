Майдан и США неразделимы: "оговорочка" предвыборного штаба Трампа

Предвыборный штаб кандидата в президенты США, нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа в качестве иллюстрации к очередному агитационному посту в Facebook использовал фото с украинского Майдана.

На коллаже

слева - фото Трампа, слушающего доклады правоохранителей,

справа - группа протестующих, избивает полицейского,

подпись гласит: "общественная безопасность против хаоса и насилия".

И все бы ничего и вполне себе красиво, если бы не одно НО:

на форме избиваемого толпой полицейского - украинская символика.

Кстати, по данным портала Business Insider, свой снимок узнал Мстислав Чернов, фотограф, работавший на Майдане в Киеве в 2014 году.

Сейчас объявление со странице в Facebook удалено. Официальных комментариев "прокола" пока нет.