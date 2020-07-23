Предвыборный штаб кандидата в президенты США, нынешнего хозяина Белого дома Дональда Трампа в качестве иллюстрации к очередному агитационному посту в Facebook использовал фото с украинского Майдана.
На коллаже
И все бы ничего и вполне себе красиво, если бы не одно НО:
Кстати, по данным портала Business Insider, свой снимок узнал Мстислав Чернов, фотограф, работавший на Майдане в Киеве в 2014 году.
Сейчас объявление со странице в Facebook удалено. Официальных комментариев "прокола" пока нет.
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