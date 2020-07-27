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Автор Светлана Таскаева

От стратегического сдерживания – к стратегическим провокациям

Мир

Несмотря на сложную внутриполитическую обстановку в США, лето 2020 года стало для Вашингтона месяцем проекции силы на окружающий мир. Помимо разнообразных громких заявлений высокопоставленных американских политиков отмечается усиление попыток продемонстрировать военную мощь Соединенных Штатов — в первую очередь России и Китаю.

Одним из самых недружественных шагов стал полет пары американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer 28-го бомбардировочного крыла (авиабаза Эллсворт, Южная Дакота) в сопровождении украинских истребителей Су-27 и МиГ-29 над Черным морем 29 мая.

Позже командование ВВС США в Европе официально подтвердило, что целью полета стала отработка действий по применению (явно против Черноморского флота в Крыму) противокорабельных крылатых ракет большой дальности AGM-158C LRASM.

Еще одной "акцией устрашения" американцев в Черном море стало авиационное учение 22 июля. Ударная авиация F-16 31-го истребительного крыла (авиабаза Авиано, Италия) совместно с боевыми кораблями и беспилотными летательными аппаратами НАТО отработала действия по поражению крылатыми ракетами JASSM защищенных фортификационных сооружений и бронированных объектов.

При этом командующий ВВС США в Европе генерал Джеффри Харригян — потомок армян, переживших турецкий геноцид — заявил, что учение проводилось для того, чтобы "дать внятный сигнал противникам".

В целом проведение авиационных учений и полеты стратегической авиации являются устоявшейся общемировой практикой. А участившиеся полеты американской стратегической авиации вблизи российских границ проводятся в рамках пересмотра подходов к ее боевой подготовке и системе базирования.

Так, по мнению эксперта Российского совета по международным делам Александра Ермакова, вместо длительного содержания небольших контингентов на передовых базах в Европе, на острове Гуам и на Ближнем Востоке стратегические бомбардировщики совершают сверхдальние полеты с базовых аэродромов на американском континенте с кратковременным развертыванием на передовых базах.

Такой подход позволяет оптимизировать обслуживание авиационной техники и привести боевую подготовку летчиков к реалиям военных конфликтов высокой интенсивности.

Вместе с тем в действиях американской авиации есть тревожные предпосылки для нашей страны. Военная доктрина РФ характеризует демонстрацию военной силы в ходе учений на сопредельных с Россией территориях с провокационными целями как военную угрозу. Данное положение американским военачальникам хорошо известно, и они продолжают создавать такие угрозы открыто.

Российским СМИ стало известно, что с конца 2019 года бомбардировщики B-52H Stratofortress и B-1B Lancer неоднократно имитировали и будут (!) имитировать ядерные бомбардировки российских объектов в районе Балтийского моря, Крыма, Калининграда, Сочи и Мурманска.

Кардинальное отличие учений, проводимых Россией и дружественными странами, от мероприятий оперативной и боевой подготовки США и их союзников заключается в их неконфронтационном характере.

Для проведения всегда создается обстановка, исключающая действия войск в каких-либо реальных государствах. В качестве противника чаще всего выступает виртуальная страна или коалиция, находящаяся в пределах территории Российской Федерации.

В противовес нашей деликатности — американцы отрабатывают нанесение ударов, в том числе ядерных, по реальным российским критически важным объектам.

Подобные действия являются примером неприкрытой враждебности и ведут к целенаправленному обострению межгосударственных отношений.

Особое беспокойство причиняет проведение США и их союзниками военных учений в районе Черного моря. Не нарушая предусмотренную конвенцией Монтрё численность военных кораблей, сосредоточением боевой авиации американцы идут вразрез с духом этого документа. Любая милитаризация причерноморского региона способна привести к опасным инцидентам, способным повлечь вооруженные конфликты.

Военная политика США тесно связана с внутриполитической ситуацией: в связи с приближением запланированных на 3 ноября выборов главы государства американская администрация стремится переориентировать население от проблем в стране на внешних врагов, в качестве которых позиционируются главным образом Россия и Китай.

Другой недекларируемой целью военной деятельности Вашингтона является внушение внутреннему потребителю способности национальных вооруженных сил обеспечить национальные интересы США в любой точке земного шара.

Внимание электората тщательно отвлекается от неприглядного факта: несмотря на колоссальный военный бюджет, развитие американских вооруженных сил осуществляется непропорционально и гарантировать отражение удара современных средств, имеющихся на вооружении в России, они не могут.

Необходимо отметить, что провокационные мероприятия боевой подготовки войск США не всегда находят понимание даже у их ближайших союзников. Так, против учения "Defender Europe — 2020" выступили отдельные политики Германии, справедливо считая, что оно негативно отразится на отношениях между Россией и европейскими странами.

Проведение учений с участием американских военнослужащих в Средиземном море традиционно вызывает критику Турции. Недовольство маневрами ВС США стало основным лейтмотивом заявлений властей японской префектуры Окинава.

В свою очередь ежегодные стратегические учения России приобретают все более международный характер. С каждым годом в них участвуют все больше иностранных воинских контингентов: в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020" планируется участие военнослужащих из 17 государств. Это свидетельствует о реальной заинтересованности зарубежных партнеров в военном сотрудничестве с Москвой.

В ближайшем будущем снижение градуса напряженности в российско-американских отношениях маловероятно. Поэтому провокационная военная деятельность Соединенных Штатов будет продолжаться, а России следует сохранять курс на устойчивое развитие современных Вооруженных Сил и военное сотрудничество с дружественными государствами.

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Темы lancer перехваты черное море учения нато бомбардировки крыма
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