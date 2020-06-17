Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"

В Австралии тоже считают, что Россия виновата в распространении ложной информации о коронавирусе. Причем это официальная позиция властей. Об этом заявила министр иностранных дел этого государства Марис Пейн.

И опять коронавирус

"…вызывает беспокойство тот факт, что некоторые страны используют эту пандемию, чтобы подорвать либеральную демократию, чтобы продвигать свои авторитарные модели", — заявила Пейн 16 июня на мероприятии в Колледже национальной безопасности в Австралийском национальном университете в Канберре.

"Дезинформация, которую мы видели, способствует созданию атмосферы страха и раскола, когда в такое время нам необходимо сотрудничество и понимание", — сообщила министр собравшимся.

При этом своего мнения у австралийцев по поводу "зловещей роли" России вроде как и нет. Пейн сослалась на недавний отчет Еврокомиссии, в котором наша страна и Китай упомянуты среди государств, проводящих в Европе "нацеленные операции по воздействию и кампании по дезинформации".

Доклад, о котором идет речь, был распространен на прошлой неделе. В нем, в частности, было сказано, что "иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвовали в целенаправленных операциях по влиянию и кампаниях по дезинформации в ЕС, соседних странах и во всем мире".

Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, дезинформация в период распространения коронавируса "может убить", в связи с чем власти Евросоюза обязаны защищать своих граждан, информируя их о том, что те или иные данные являются ложными.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отверг обвинения австралийцев. По его словам, Пекин "никогда не прибегал к дезинформации для улучшения своего образа", а также не видит в этом необходимости.

Но пальма первенства у генпрокурора США

В общем, обвинения в адрес России в связи с распространением дезинформации уже довольно привычны. Хотя это вовсе не означает, что с этим нужно мириться. Иначе дело может дойти до полного абсурда. Как это случилось на днях с генпрокурором США Уильямом Барром.

Речь на этот раз шла не "дезинформации" в связи с коронавирусом. Генпрокурор объяснял, почему Вашингтон намерен ввести санкции против членов Международного уголовного суда.

"США никогда не давали согласия на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", — заявил Барр.

Вот только в 2016 году Россия окончательно отказалась от ратификации Римского статута Международного уголовного суда в Гааге, чего до этого не делала 16 лет.

И в российском МИДе, комментируя заявление Барра, отметили, что "Российская Федерация не только не манипулирует Международным уголовным судом, но и в принципе никак не взаимодействует с ним, не осуществляет его финансирования, не принимает участия в его рабочих структурах и вообще не поддерживает с ним каких-либо контактов".

Можно представить на этом примере, что и с обвинениями в адрес нашей страны насчет "распространения дезинформации" из-за коронавируса уровень примерно такой же, как в заявлении Барра. Правда, кого это сейчас смущает…