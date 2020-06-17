Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Антон Куликов

Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"

Мир

В Австралии тоже считают, что Россия виновата в распространении ложной информации о коронавирусе. Причем это официальная позиция властей. Об этом заявила министр иностранных дел этого государства Марис Пейн.

И опять коронавирус

"…вызывает беспокойство тот факт, что некоторые страны используют эту пандемию, чтобы подорвать либеральную демократию, чтобы продвигать свои авторитарные модели", — заявила Пейн 16 июня на мероприятии в Колледже национальной безопасности в Австралийском национальном университете в Канберре.

"Дезинформация, которую мы видели, способствует созданию атмосферы страха и раскола, когда в такое время нам необходимо сотрудничество и понимание", — сообщила министр собравшимся.

При этом своего мнения у австралийцев по поводу "зловещей роли" России вроде как и нет. Пейн сослалась на недавний отчет Еврокомиссии, в котором наша страна и Китай упомянуты среди государств, проводящих в Европе "нацеленные операции по воздействию и кампании по дезинформации".

Доклад, о котором идет речь, был распространен на прошлой неделе. В нем, в частности, было сказано, что "иностранные субъекты и некоторые третьи страны, в частности Россия и Китай, участвовали в целенаправленных операциях по влиянию и кампаниях по дезинформации в ЕС, соседних странах и во всем мире".

Как отметил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, дезинформация в период распространения коронавируса "может убить", в связи с чем власти Евросоюза обязаны защищать своих граждан, информируя их о том, что те или иные данные являются ложными.

Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь отверг обвинения австралийцев. По его словам, Пекин "никогда не прибегал к дезинформации для улучшения своего образа", а также не видит в этом необходимости.

Но пальма первенства у генпрокурора США

В общем, обвинения в адрес России в связи с распространением дезинформации уже довольно привычны. Хотя это вовсе не означает, что с этим нужно мириться. Иначе дело может дойти до полного абсурда. Как это случилось на днях с генпрокурором США Уильямом Барром.

Речь на этот раз шла не "дезинформации" в связи с коронавирусом. Генпрокурор объяснял, почему Вашингтон намерен ввести санкции против членов Международного уголовного суда.

"США никогда не давали согласия на юрисдикцию МУС, более того, мы обеспокоены, что зарубежные силы, такие как Россия, влияют на МУС в собственных интересах", — заявил Барр.

Вот только в 2016 году Россия окончательно отказалась от ратификации Римского статута Международного уголовного суда в Гааге, чего до этого не делала 16 лет.

И в российском МИДе, комментируя заявление Барра, отметили, что "Российская Федерация не только не манипулирует Международным уголовным судом, но и в принципе никак не взаимодействует с ним, не осуществляет его финансирования, не принимает участия в его рабочих структурах и вообще не поддерживает с ним каких-либо контактов".

Можно представить на этом примере, что и с обвинениями в адрес нашей страны насчет "распространения дезинформации" из-за коронавируса уровень примерно такой же, как в заявлении Барра. Правда, кого это сейчас смущает…

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы австралия коронавирус дезинформация международный уголовный суд
Новости Все >
"Химки" получили лицензию для выступления в РПЛ
Россия печатает банкноты для Йемена, используя официальный контракт
"Ростов" подтвердил вспышку коронавируса: на карантине 42 сотрудника
Московские суды получили сообщения о минировании
Новый сезон Лиги чемпионов стартует 20 октября
Наташа Королева закрыла свои салоны красоты из-за COVID-19
Московская полиция проверяет сообщение о выстрелах на Зоологической
Матч с "Сочи" под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в "Ростове"
Диетолог назвала необходимые продукты в рационе ребенка
УЕФА объявил об изменениях в Лиге Европы
Последние материалы
Новый сезон Лиги чемпионов стартует 20 октября
Наташа Королева закрыла свои салоны красоты из-за COVID-19
Московская полиция проверяет сообщение о выстрелах на Зоологической
Диетолог назвала необходимые продукты в рационе ребенка
Матч с "Сочи" под угрозой срыва из-за вспышки коронавируса в "Ростове"
Чем абсурднее, тем лучше? Россию обвинили в создании "атмосферы страха"
УЕФА объявил об изменениях в Лиге Европы
Инвестпроекты под прикрытием. За ними скрываются хищения и коррупция?
Врач объяснил, как бросить курить с помощью воды
Сбербанк запустил медицинский сервис СберЗдоровье
Популярное
Фигурное катание
Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила информацию о своей беременности.

Липницкая подтвердила беременность и обвинила агента в непорядочности
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Культура
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Новости Украины
Кличко вновь выдал ляп в прямом эфире
Мир. Новости мира
Столкновение Индия - Китай: стороны обвиняют друг друга, солдаты гибнут
Игорь Буккер Уотергейт - не случайность, а закономерность Игорь Буккер Василий Амирджанов "Десантник" Киркоров вызвал ментальное цунами Василий Амирджанов Усам Оздемиров Венчурный капитал: кому успех, кому провал Усам Оздемиров
Комментарии
Хоккеист Дацюк находится в захваченном монастыре в Среднеуральске
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
США вводят санкции против режима Асада
Ливанов оценил письмо в поддержку Ефремова
Эксперт: проблема шаманов и целителей в России есть
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Жарихин: "России не стать из большого медведя зайчиком для стран СНГ"
Актер важнее курьера: "элита" встала на защиту Ефремова
Ведущая Виктория Боня извинилась за "нищебродов"
Генпрокурор зафиксировал рост числа выявленных случаев коррупции
Сторонники Михаила Ефремова и Федор Достоевский
Игорь Коротченко: в США — даже не майдан, а хуже, это — хаос
Иосиф Пригожин собирается купить особняк на Рублевке за $55 млн
Врачи нашли "прорывное, дешевое, спасающее жизнь" лекарство от COVID
Сторонники Михаила Ефремова и Федор Достоевский
Американские полицейские будут работать лучше
Американские полицейские будут работать лучше
Путин написал разоблачающую статью о Второй мировой
Глава Минздрава: ограничения в России сможем снять не ранее февраля
Опубликовано фото взорванного в Сирии автомобиля российских военных
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ