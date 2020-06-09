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Автор Любовь Степушова

Зачем России заботиться о безопасности и благополучии Таджикистана

Мир

Что дает России дружба с Таджикистаном, зачем мы бережем таджикско-афганскую границу как свою собственную, почему президент Таджикистана присутствует на Параде Победы в Москве, но страна не входит в ЕврАзЭс и, наконец, зачем таджики массово меняют фамилии — об этом "Правде.Ру" рассказывает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

Таджикистан - надежный союзник России по ОДКБ?

— Обсуждая надежность союзника нашей страны по ОДКБ — Таджикистана — давайте поговорим о том, что вообще происходит сейчас внутри этой страны, в каком состоянии экономика и как повлиял на все это коронавирус.

— Отмечу, это эпидемия практически обошла центральноазиатские республики стороной, потому как их связи с внешним миром намного менее развиты, чем у России и тем более у Италии с Испанией. Потому можно сказать, что они справляются.

Сейчас возникли серьезные проблемы с их соотечественниками-гастарбайтерами. Был момент, когда они не могли работать в России, и поехать домой они при этом тоже не могли, так как для них Таджикистан закрыл границы. Да, для собственных граждан, исходя из того, что те трудились в крупных городах нашей страны, где распространен коронавирус. Но довольно быстро восстановили работу стройкомплекса, не прекращал работу комплекс ЖКХ, где занято довольно много граждан Таджикистана. Так что катастрофы не случилось.

Было опасение, что у живущих в скученных условиях гастарбайтеров возникнут массовые заражения — но этого не произошло. Такое ощущение, что вирус как-то выбирает жертву, в том числе в зависимости от этнической принадлежности. Иначе как объяснить: Вьетнам тесно контактирует с Китаем — а там 300 заболевших и ни одного умершего.

Есть еще один острый вопрос. Сейчас в Таджикистане активно обсуждается инициатива по изменению фамилий, возвращению к исконному их звучанию. И много достаточно резких на этот счет высказываний.

— Зачем это понадобилось? Притом ведь работающие у нас мигранты этим недовольны, потому что наши полицейские не понимают их суффиксы типа "заде" и так далее.

— Видимо, они не вполне разобрались, так как ситуация в целом мягкая. У нас резко реагируют, видимо, по аналогу с прибалтийскими республиками, где задним числом принимающих гражданство заставляют менять имена, фамилии. А в Таджикистане решили перейти к традиционной форме написания имен и фамилий — страна ведь древняя, с тысячелетней историей.

Да, в СССР была принята унификация по примеру трех доминирующих славянских республик:

  • имя,
  • фамилия,
  • отчество.

И здесь прибалты идут по стопам Советского Союза, от которого вроде как открещиваются.

В Таджикистане решили все же более разумно: граждане, уже имеющие в паспорте нынешнее написание, могут его как оставить, так и поменять. В документах о рождении уже указываются традиционные таджикские имя и фамилия. Исключение для нацменьшинств, которые могут именовать себя и своих детей так, как сочтут нужным.

Могут, конечно, быть проблемы в смешанных семьях, но они вполне решаемы, есть и мировой опыт. Мы же хорошо знаем телевизионного американца, который в США Грег Вайнер, но в России-то он Григорий Винников. И здесь люди могут во внутреннем паспорте писать традиционное таджикское имя, а во внешнем — принятое в России. Так что не стоит горячиться, называя это чуть ли не антироссийской акцией.

— А зачем они вообще это делают? Хотят вернуться к корням — они же персы, сунниты?

— Да.

— То есть никакого национализма за этим нет?

— Не стоит так интерпретировать этот факт. Тем более, что они делают это в максимально щадящей форме.

Восток — дело тонкое, а демократия — специфическое

— Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, который, кстати, давно сменил старую фамилию Рахмонов…

— Да, уже больше десяти лет.

— Он принял приглашение Путина принять участие в Параде Победы. Это какой-то сигнал или обычное дело для этой страны?

— Это проявление лояльности к своему военно-политическому и экономическому союзнику. Было бы странно, если бы он этого не сделал.

— Нам выгодно иметь союзника на границе с Афганистаном.

— Конечно, выгодно — рядом Афганистан. У нас почти нет серьезно оборудованной границы ни с одной из стран Центральной Азии. Поэтому наш заслон от возможных вторжений находится на таджикско-афганской границе, а не на российско-таджикской. Иначе пришлось бы тратить огромные средства для оборудования, тем более, что там горы. Безопасность Таджикистана — наша безопасность, и мы ее охраняем, имеем для этого все основания.

— Являясь союзником по ОДКБ, Таджикистан не стремится в Евразийский экономический союз. Как считаете, почему?

— Он-то стремится. Но есть вполне определенные условия, которые Таджикистан пока выполнить не может.

— А какие условия?

— Общее таможенное пространство, определенный уровень финансирования экономики, ну и так далее.

— Если мы возьмем наших союзников по ОДКБ — Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Армения и Таджикистан. Какие из этих стран для России наиболее важны с точки зрения союзников по системе безопасности?

— Я не стал бы их делить на важных и не важных. Все они находятся в достаточно критичных для России регионах. И потенциальные угрозы могут идти как с запада — только коронавирус остановил мощнейшие НАТОвские учения на границах России и Белоруссии, — так и с востока (Афганистан) и юга. Поэтому и Армения для нас — один из важнейших союзников.

— В Таджикистане тоже плановая система управления? Некоторые говорят, что плановая система в России, поэтому…

— Есть элементы, потому что мы двумя третями расположились в Азии. Но, безусловно, в меньшей степени. Восток — дело тонкое, как говорится. У них свои традиции, которые почти не поколебала за 70 лет советская власть. Они тем более расцвели вместе с независимостью республик. Надо принимать это как данность.

Да, демократия там специфическая. У нас тоже демократия специфическая. Мы с вами видим, что сейчас и в Соединенных Штатах демократия достаточно специфическая. У всех свои тараканы за печкой, у всех свои национальные и ментальные особенности, их просто надо уважать, а не пытаться весь остальной мир под свой стандарт загнать, как это делают американцы, может даже из лучших побуждений.

Кстати, мы в России это делать не пытаемся, и может быть поэтому сохраняем нормальные отношения со странами и на западе, и на востоке, и на юге.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев

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Темы одкб евразэс страны снг таджикистан владимир жарихин
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