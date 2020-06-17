Как Северная Корея, одна из самых закрытых стран мира, справляется с пандемией? На этот вопрос "Правде.Ру" ответил научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.
Евгений Ким отметил, что как только появились сведения о том, что китайцы закрыли город Ухань в провинции Хубэй (это далеко от Северной Кореи, примерно 1,5-2 тысячи километров), Северная Корея тут же закрыла свои границы.
"Северокорейское руководство приняло решение поднять статус Департамента санитарно-эпидемиологического надзора, находящегося в составе Министерства здравоохранения, до Государственного комитета по санитарно-эпидемиологическому надзору, сделав его самостоятельной единицей с очень большими полномочиями. Плюс к этому по всем провинциям, по всем уездам через партийные организации и через народный комитет было дано указание во всех предприятиях, учреждениях, школах и так далее провести разъяснительную работу: например, о том, что надо чаще мыть руки. Плюс к этому они еще предписали, чтобы все ходили в масках", - пояснил эксперт.
Научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока уточнил нашему изданию, что общего карантина в Северной Корее не вводили, но все, кто находился в контакте с китайцами, прошли через обсервацию:
"С учетом того, что возможны какие-то нелегальные переходы через границы, северокорейцы стараются до сих пор ходить в масках, особенно тогда, когда Ким Чен Ын появляется на разных мероприятиях. В частности, на мероприятии в начале мая, когда он открывал завод фосфорных удобрений. Тогда Ким Чен Ын и его ближайшее окружение были без масок, а все работники этого завода и строители были в масках. Масочный режим у них сохраняется. Кроме того, в КНДР отправили партию тестов для обнаружения зараженных. Но пока сведений не поступало. Наш посол говорит, что вроде бы все там спокойно".
"В Северной Корее очень хорошо сработал тот вариант борьбы против коронавируса, который начали китайцы. Это абсолютная изоляция, потому что нужно изолироваться и тем, кто болеет, и от тех, кто болеет. В Северной Корее советская система здравоохранения, как в Китае, как частично и в Восточной Германии. В Корее где-то лет десять с лишним назад было изобретено лекарство, которое активизирует иммунную систему человека. Это лекарство из растений, из определенного сочетания трав. Его нелегально заводили в Южную Корею, где лечили больных СПИДом", - пояснил эксперт.
Евгений Ким в беседе с "Правдой.Ру" признался, что лично знаком с ученым, который разработал этот препарат:
"Это выпускник нашего Химико-технологического института имени Менделеева, который учился в 1950-е годы. Сейчас ему уже много лет. Он изобрел, конечно, не лекарство от СПИДа. Но это средство активизирует иммунитет человека. Когда в Южной Корее заполучили и испробовали этот препарат, то убедились в его достоинствах. Вирус СПИДа невозможно уничтожить. Вакцины нет. Необходимо только, чтобы человек мог за счет активизации своей иммунной системы чувствовать себя более-менее нормально. При лечении COVID-19 очень важно, чтобы иммунная система человека работала нормально. В какой-то степени, наверное, это средство помогает. В Северной Корее, думаю, была осуществлена профилактика этого заболевания".
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