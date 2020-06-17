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Автор Владимир Толмачев

Советское здравоохранение спасает от COVID-19 в КНДР

Мир

Как Северная Корея, одна из самых закрытых стран мира, справляется с пандемией? На этот вопрос "Правде.Ру" ответил научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока Евгений Ким.

Предыстория заражения вирусом

Евгений Ким отметил, что как только появились сведения о том, что китайцы закрыли город Ухань в провинции Хубэй (это далеко от Северной Кореи, примерно 1,5-2 тысячи километров), Северная Корея тут же закрыла свои границы.

"Северокорейское руководство приняло решение поднять статус Департамента санитарно-эпидемиологического надзора, находящегося в составе Министерства здравоохранения, до Государственного комитета по санитарно-эпидемиологическому надзору, сделав его самостоятельной единицей с очень большими полномочиями. Плюс к этому по всем провинциям, по всем уездам через партийные организации и через народный комитет было дано указание во всех предприятиях, учреждениях, школах и так далее провести разъяснительную работу: например, о том, что надо чаще мыть руки. Плюс к этому они еще предписали, чтобы все ходили в масках", - пояснил эксперт.

Карантину в Северной Корее не бывать

Научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока уточнил нашему изданию, что общего карантина в Северной Корее не вводили, но все, кто находился в контакте с китайцами, прошли через обсервацию:

"С учетом того, что возможны какие-то нелегальные переходы через границы, северокорейцы стараются до сих пор ходить в масках, особенно тогда, когда Ким Чен Ын появляется на разных мероприятиях. В частности, на мероприятии в начале мая, когда он открывал завод фосфорных удобрений. Тогда Ким Чен Ын и его ближайшее окружение были без масок, а все работники этого завода и строители были в масках. Масочный режим у них сохраняется. Кроме того, в КНДР отправили партию тестов для обнаружения зараженных. Но пока сведений не поступало. Наш посол говорит, что вроде бы все там спокойно".

Советская наука и здравоохранение до сих пор спасают

"В Северной Корее очень хорошо сработал тот вариант борьбы против коронавируса, который начали китайцы. Это абсолютная изоляция, потому что нужно изолироваться и тем, кто болеет, и от тех, кто болеет. В Северной Корее советская система здравоохранения, как в Китае, как частично и в Восточной Германии. В Корее где-то лет десять с лишним назад было изобретено лекарство, которое активизирует иммунную систему человека. Это лекарство из растений, из определенного сочетания трав. Его нелегально заводили в Южную Корею, где лечили больных СПИДом", - пояснил эксперт.

Евгений Ким в беседе с "Правдой.Ру" признался, что лично знаком с ученым, который разработал этот препарат:

"Это выпускник нашего Химико-технологического института имени Менделеева, который учился в 1950-е годы. Сейчас ему уже много лет. Он изобрел, конечно, не лекарство от СПИДа. Но это средство активизирует иммунитет человека. Когда в Южной Корее заполучили и испробовали этот препарат, то убедились в его достоинствах. Вирус СПИДа невозможно уничтожить. Вакцины нет. Необходимо только, чтобы человек мог за счет активизации своей иммунной системы чувствовать себя более-менее нормально. При лечении COVID-19 очень важно, чтобы иммунная система человека работала нормально. В какой-то степени, наверное, это средство помогает. В Северной Корее, думаю, была осуществлена профилактика этого заболевания".

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