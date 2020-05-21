Украина не смогла подготовить иск по существу "захвата" моряков в Керченском проливе

Украина не имеет шансов выиграть дело о захвате Россией украинских моряков, потому что опять подготовила иск не по существу.

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Новый иск Украины по инциденту в Керченском проливе

Заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин, заявил в интервью Радио НВ, что Украина подаст меморандум в Международный арбитражный трибунал в Гааге по делу о захвате Россией украинских моряков и кораблей в Керченском проливе в пятницу, 22 мая.

Дипломат выделил три цели, которых Министерство собирается достичь в результате слушаний в Арбитраже:

четкая фиксация нарушений Россией требований международного морского права;

получение гарантий от РФ, что в будущем она удержится от подобных действий;

выплата Украине, пострадавшим морякам и украинским Военно-морским силам компенсаций.

Согласно принятому предыдущему решению (о котором ниже), Украина имеет право подать меморандум в Арбитражный суд не позже 24 мая.

Как сказал "Правде.Ру", доктор юридических наук, международный арбитр по морскому праву Владимир Котляр, предпринята очередная попытка досадить нам. "Они хотят получить решение морского трибунала по морскому праву что-то вроде о незаконности действий России", они уже пробовали и ничего у них не получилось", сказал юрист.

Гвоздь вопроса - статус Керченского пролива

В мае прошлого года Украина выступила за придание Керченскому проливу статуса международного с сохранением статуса Азовского моря как внутреннего моря, то есть, не захотела разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, потому что там указывался важный пункт об обеспечении свободы судоходства.

Однако, как заметил для "Правды.Ру" юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин, "заявление украинских властей об их желании придать дополнительный статус Керченскому проливу, как международного, юридически не состоятельно, потому что внутреннее море не может быть одновременно международным".

Ранее, в 2014 году, после присоединения Крыма, МИД России распространил заявление, где говорилось, что Россия в соответствии с международным правом осуществляет свой суверенитет, суверенные права и юрисдикцию в морских пространствах, прилегающих к Крымскому полуострову.

"Азовское море — внутренние воды России и Украины, где свободой судоходства пользуются только российские и украинские суда. Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года, и к нему не применимы требования о праве транзитного или мирного прохода для иностранных судов", — говорилось в документе.

Морской суд в Гамбурге Украина в главном проиграла

Спор между Россией и Украиной по статусу Керченского пролива возник после инцидента в водах, прилегающих к нему, когда по обвинению в нарушении границы России были задержаны три корабля ВМС Украины с командами. 25 мая Трибунал по морскому праву ООН в Гамбурге постановил освободить эти корабли с 24 военнослужащими и позволить им вернуться на Украину. Однако суд не посчитал необходимым требовать от РФ прекратить уголовное преследование и воздерживаться от возбуждения новых дел против них, о чем просила в своем иске Украина.

Против решения суда голосовал российский судья трибунала Роман Колодкин. Он выступил с особым мнением, в котором указал, что Россия при подписании и ратификации Конвенции ООН по морскому праву 1982 года сделала специальные заявления, которые исключают рассмотрение Керченского инцидента в рамках предусмотренных конвенцией процедур.

В частности, было оговорено, что Москва не обязана принимать предусмотренные конвенцией "процедуры урегулирования споров, ведущие к обязательным для сторон решениям по спорам об осуществлении суверенных прав и юрисдикции".

А данное дело имеет именно такой аспект — статус Керченского пролива.

"Гамбургский трибунал не имеет юрисдикции рассматривать вопрос о статусе Керченского пролива, поскольку это требует рассмотрения ряда других вопросов, а именно — вмешались ли США в госпереворот на Украине в 2014 году, изменился ли территориальный суверенитет Крыма", — сказал в интервью "Правде.Ру" юрист, профессор кафедры международного права МГИМО Александр Вылегжанин.

Гаага попросила у Украины иск по существу

Это же утверждение распространяется и на Международный арбитражный трибунал в Гааге, который 21 февраля в деле "Украина против Российской Федерации" по Конвенции ООН по морскому праву учел ключевой российский аргумент.

"Российская Федерация удовлетворена тем, что принятое решение учитывает наш ключевой аргумент — за этим иском на самом деле стоит попытка доказать несуществующий суверенитет Украины над Крымом. Очевидно, что этому арбитражу для рассмотрения украинских претензий сначала потребовалось бы установить, какое государство является прибрежным по отношению к Крыму. Однако морской трибунал, сформированный для решения вопросов о "толковании или применении" Конвенции 1982 г., не вправе определять государственную принадлежность суши. Принципиально важно, что в этом арбитры поддержали нас, причем единогласно", — говорится в сообщении, размещенном в субботу на сайте МИД РФ.

В МИД Украины отметили, что теперь Украина будет осуществлять подготовку для надлежащего представления дела по существу перед Арбитражным трибуналом, и новый иск в Гааге пообещали рассмотреть, если меморандум будет подан до 22 мая.

Вероятно, Украина считает, что вышеупомянутый в начале статьи иск составлен "по существу", однако, Киев опять требует соблюдения "международного права" во внутреннем море, в котором он нарушил территориальную границу РФ.

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