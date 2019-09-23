Украина предлагает принудительно установить морскую границу с Россией

Руководитель Госгидрографии (Украина) Александр Шипцов предложил начать переговоры об установлении морской границы между Россией и Украиной, сообщается сегодня на сайте ведомства.

В Минтрансе Незалежной (подразделением которого и является Госгидрокартография) считают, что Украина должна сделать попытку принудительно заставить Россию подписать соглашение о морской границе.

«С учетом норм международного морского права и проведенных консультаций с ведущими международными экспертами по вопросам морской делимитации предлагаем рассмотреть возможность начала принудительной переговорной процедуры с Российской Федерацией по вопросам установления морской границы», - сказал Шипцов.

Он напомнил, что в 2003 году Россия и Украина заключили Договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, согласно которому море разграничивается в соответствии с соглашением, которое должны были заключить стороны. «Но такого соглашения заключено не было, морская граница между Украиной и Россией фактически отсутствует».

Также в ведомстве подчеркнули, что отсутствие установленной морской границы не позволяет Украине «осуществлять свой суверенитет на большой части своего территориального моря и реализовывать свои права в пределах исключительной экономической зоны, в том числе использовать морские природные ресурсы».

Сформировать международную комиссию по делимитации можно на основе ст. 298 и приложения V к Конвенции ООН по морскому праву, участниками которой являются Россия и Украина.

Прецедент принудительной делимитации уже существует: в 2018 году Австралия и Восточный Тимор подписали соглашение о границе на основе результатов работы комиссии, созданной по инициативе Восточного Тимора.

«Сейчас Россия вряд ли согласится подписать такое соглашение, однако выводы международной комиссии могут иметь серьезное политическое и дипломатическое значение и в будущем стать основой для договора «о делимитации морской границы между Украиной и РФ после изменения политической ситуации в России», - считает первый замглавы Госгидрографии Богдан Устименко.

Напомним, что на сегодняшний день, согласно договору от 2003 года, Азовское море и Керченский пролив являются внутренними водами России и Украины. В ноябре 2018 года российские пограничники задержали три украинских корабля вместе с моряками при попытке пройти через Керченский пролив. Впоследствии моряков обвинили в нарушении границы и арестовали. Они вернулись на Украину в рамках обмена заключенными в сентябре 2019 года. Подробнее об этом в материалах Правда.ру

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Фото: hydro.gov.ua