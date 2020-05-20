Петр Порошенко распрощался с мечтой вернуться на Банковую. Таковы последствия разоблачений его как "барыги" в записях телефонных разговоров с Джо Байденом, считает политолог Андрей Золотарев.
Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал якобы полученные от журналистов записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена (в его бытность вице-президентом США), которые, по словам депутата, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Одна из бесед касалась увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины по требованию Байдена. В обмен на это Байден пообещал Порошенко предоставить Украине миллиард долларов.
Кроме того, обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой кабмина Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко, признался Байдену в отсутствии коалиции в Раде.
По итогам разоблачений, прокуратура Украины против бывшего президента возбудила уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью. Заметим, что это уже 17 возбужденное уголовное дело против Порошенко.
Как сказал "Правде.Ру" политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" (Украина) Андрей Золотарев, слив компромата связан с изменившейся ситуацией у Дональда Трампа, шансы которого на переизбрание намного уменьшились по сравнению с февралем.
"Коронавирус создал для Трампа проблемную ситуацию, его рейтинг уступает сейчас рейтингу Байдена. Ему крайне необходимо показать себя в тех направлениях, где он ему уступает — во внешней политике. Компромат же говорит о том, что демократы не являются лучшей альтернативой Трампу, если учесть то, что они делали на Украине: откровенно поддерживали коррупционеров, расхищавших деньги американских налогоплательщиков", — отметил Андрей Золотарев.
По словам политолога, о казусе со снятием Шокина знали и раньше, но аудиозаписи являются фактическим доказательством этого.
"Поэтому в этой ситуации госпожа (Ирина) Венедиктова, возглавляющая офис генерального прокурора, не имела иного варианта, кроме как внести дело в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). В принципе, это уже шаг вперед, создающий Порошенко репутационные проблемы, как человеку который откровенно торгует суверенитетом страны оптом и в розницу", — сказал эксперт.
Андрей Золотарев полагает, что Порошенко не сбежит, но и "вряд ли сядет" в ближайшие месяцы.
По его мнению, в ближайшее время будет создана следственная комиссия Верховной Рады, но "дальше гнать лошадей не будут", а будут ждать результатов выборов в США в ноябре, памятуя печальный опыт помощи команде Хиллари Клинтон. И если демократы проиграют Трампу, тогда, возможно, "участь Порошенко станет куда более печальнее". Пока же в отношении него действует негласный иммунитет
Однако Андрей Золотарев убежден, что будут политические последствия этого дела — с триумфом в кресло президента Порошенко уже не вернуться.
"Большая часть украинцев видит, что отец-основатель современной Украины предстает барыгой в этих записях. Поэтому предельная токсичность Порошенко в обозримом будущем не позволит ему войти через парадный вход на Банковую", — сказал Андрей Золотарев.
Этот статус-кво приведет в движении процессы смены политических элит, которые начались в 2019 году.
"Мы уже видим ставку на гламурных националистов типа Сенцова и Стерненко, телодвижения вокруг президентских амбиций Виталия Кличко, формирование сильной непарламентской оппозиции в лице команды Андрея Портнова. У экс-главы офиса президента Андрея Богдана всегда в шутках есть доля истины, и когда он говорит, что следующим соперником Зеленского станет Андрей Портнов, тут я с ним не могу не согласиться", — сделал вывод Андрей Золотарев.
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