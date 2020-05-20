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Автор Любовь Степушова

Порошенко распрощался с мечтой вернуться на Банковую

Мир » Бывший СССР » Украина

Петр Порошенко распрощался с мечтой вернуться на Банковую. Таковы последствия разоблачений его как "барыги" в записях телефонных разговоров с Джо Байденом, считает политолог Андрей Золотарев.

Договорняки Порошенко и Байдена. Записи разговоров. Брифинг по факту коррупции и внешнего управления

Миллиард долларов от Байдена за отставку Шокина

Депутат Верховной рады Андрей Деркач опубликовал якобы полученные от журналистов записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена (в его бытность вице-президентом США), которые, по словам депутата, свидетельствуют о международной коррупции и госизмене бывшего президента. Одна из бесед касалась увольнения Виктора Шокина с должности генпрокурора Украины по требованию Байдена. В обмен на это Байден пообещал Порошенко предоставить Украине миллиард долларов.

Кроме того, обсуждались вопросы наличия коалиции в парламенте, отставки правительства Арсения Яценюка и утверждения Радой кабмина Владимира Гройсмана. При этом в одном из разговоров Порошенко, признался Байдену в отсутствии коалиции в Раде.

По итогам разоблачений, прокуратура Украины против бывшего президента возбудила уголовное дело о государственной измене и злоупотреблении властью. Заметим, что это уже 17 возбужденное уголовное дело против Порошенко.

Компромат слит по указанию Трампа

Как сказал "Правде.Ру" политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" (Украина) Андрей Золотарев, слив компромата связан с изменившейся ситуацией у Дональда Трампа, шансы которого на переизбрание намного уменьшились по сравнению с февралем.

"Коронавирус создал для Трампа проблемную ситуацию, его рейтинг уступает сейчас рейтингу Байдена. Ему крайне необходимо показать себя в тех направлениях, где он ему уступает — во внешней политике. Компромат же говорит о том, что демократы не являются лучшей альтернативой Трампу, если учесть то, что они делали на Украине: откровенно поддерживали коррупционеров, расхищавших деньги американских налогоплательщиков", — отметил Андрей Золотарев.

По словам политолога, о казусе со снятием Шокина знали и раньше, но аудиозаписи являются фактическим доказательством этого.

"Поэтому в этой ситуации госпожа (Ирина) Венедиктова, возглавляющая офис генерального прокурора, не имела иного варианта, кроме как внести дело в единый реестр досудебных расследований (ЕРДР). В принципе, это уже шаг вперед, создающий Порошенко репутационные проблемы, как человеку который откровенно торгует суверенитетом страны оптом и в розницу", — сказал эксперт.

Порошенко закрыта дверь на Банковую

Андрей Золотарев полагает, что Порошенко не сбежит, но и "вряд ли сядет" в ближайшие месяцы.

По его мнению, в ближайшее время будет создана следственная комиссия Верховной Рады, но "дальше гнать лошадей не будут", а будут ждать результатов выборов в США в ноябре, памятуя печальный опыт помощи команде Хиллари Клинтон. И если демократы проиграют Трампу, тогда, возможно, "участь Порошенко станет куда более печальнее". Пока же в отношении него действует негласный иммунитет

Однако Андрей Золотарев убежден, что будут политические последствия этого дела — с триумфом в кресло президента Порошенко уже не вернуться.

"Большая часть украинцев видит, что отец-основатель современной Украины предстает барыгой в этих записях. Поэтому предельная токсичность Порошенко в обозримом будущем не позволит ему войти через парадный вход на Банковую", — сказал Андрей Золотарев.

Портнов — следующий соперник Зеленского

Этот статус-кво приведет в движении процессы смены политических элит, которые начались в 2019 году.

"Мы уже видим ставку на гламурных националистов типа Сенцова и Стерненко, телодвижения вокруг президентских амбиций Виталия Кличко, формирование сильной непарламентской оппозиции в лице команды Андрея Портнова. У экс-главы офиса президента Андрея Богдана всегда в шутках есть доля истины, и когда он говорит, что следующим соперником Зеленского станет Андрей Портнов, тут я с ним не могу не согласиться", — сделал вывод Андрей Золотарев.

Читайте по теме: Не только коррупционер: Байдена надо привлекать по делу о госперевороте на Украине

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Темы украина джо байден петр порошенко андрей портнов андрей золотарев
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