Переизберут ли Трампа? Как США готовятся к президентским выборам в условиях эпидемии

Главный редактор "Правды.ру" Инна НОВИКОВА узнала у научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук Александры БОРИСОВОЙ, кого поддержат американцы на выборах, если пандемия не угаснет.

Почему США стали главной жертвой COVID-19?

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Коронавирус в здравоохранении и в цифре

— Какие проблемы американского общества выявил коронавирус? Что стало вдруг заметно?

— Он выявил прежде всего общечеловеческие проблемы. Назрел вопрос о хрупкости общества. Коронавирус обнажил, насколько мы незащищённая и хрупкая система, которой ничего не стоит по щелчку рассыпаться. Экономика даже не отдельного государства, но в мировом масштабе может от одной маленькой бактерии стагнировать, встать.

Назрел и вопрос здравоохранения. Потому в Америке как никогда слышен голос социалиста Берни Сандерса, который почему-то по-прежнему не перегоняет своего основного конкурента по партии Джо Байдена. Хотя Сандерс говорит, что здравоохранению надлежит быть для всех.

Мне кажется, должен произойти глобальный пересмотр системы здравоохранения во всём мире, особенно в странах, где общество вздрогнуло: в Италии, Великобритании. Их объективно плохую систему здравоохранения пора переделывать.

Кроме того, коронавирус подтвердил: процесс цифровой трансформации, внедрение дистанционных технологий неостановимы. Тут всё очевидно, но сложно. Систему образования, например, очень сложно перевести на онлайн-рельсы даже для Америки, которая находится впереди планеты всей в этом процессе.

И что будут делать опытные работники и выпускники, которые цифровым технологиям не обучались? Им работы не найти. А коронавирус диктует условия, при которых зарабатывать смогут только айтишники.

Если к ним добавить рабочий класс, оставшийся без рабочих мест из-за коронавируса, а то это 48 миллионов человек, Америка получит огромную часть общества, недовольную системой государственного управления. Этой роскоши Штаты позволить себе не могут. Предполагаю, путём мягких реформ, но система отношений гражданского общества и власти будет пересмотрена.

Когда нет времени на недовольство

— Сорок восемь миллионов из трёхсот окажутся недовольными. Допустим. Но разве причины их недовольства — ошибки власти, ошибки Трампа? Причины-то объективные: мир столкнулся с неведомой реальностью, в которой нужно жить, а не быть недовольными. Вернее, надо быть недовольными, чтобы, засучив рукава, стараться помогать миру. А значит, и власти.

— При том недовольстве, о котором вы сейчас упомянули, рейтинги Трампа растут, и это не случайно. В Соединённых Штатах существует особенность: чем более кризисный момент в стране, тем больше сплачивается общество и его верхушка вокруг фигуры президента.

Это мы наблюдали и после теракта 11 сентября в 2001 году. Рейтинг Буша вырос почти на 10 процентов. Стал 88 % — феноменально высокий. Это мы можем наблюдали и в финансовый экономический кризис 2008 — 2009 года, когда к власти пришёл Обама.

То же самое сегодня испытывает на себе Трамп. Вчерашние непримиримые враги, демократы и республиканцы, объединяются вокруг фигуры сильного лидера, чтобы одолеть кризисный период.

Роль государства укрепляется. Поднимается в цене ультралиберальная модель: не вмешивайтесь в нашу экономику, не вмешивайтесь в наш бизнес, не вмешивайтесь в нашу жизнь. Только дело — риторика умирает.

— Государство победило коронавирус в Китае?

— Информационная война между США и Китаем потому и идёт, что мир ждёт ответа на вопрос, какая из систем лучше победит коронавирус — авторитарная китайская, где всех палками загнали в маски и в дома, или американская демократическая система, которая просит людей оставаться дома и выделяет им денежки для этого.

В Соединённых Штатах больше заболевших, и для них это важнейший психологический, идеологический момент — не дать Китаю завоевать умы граждан, не дать своему обществу качнуться в сторону авторитаризма.

— Их либеральное государство, в котором президент говорит одно, а губернатор другое, губернатор, видите ли, имеет своё мнение, отличное от позиции президента… Зачем вообще тогда государство? Государство — это центральная власть. Это, как писал Ленин, инструмент насилия.

— В Соединённых Штатах это не совсем инструмент насилия — это инструмент ответственного договора. Их более мягкая система объединения в штаты всегда нивелировалась некоторой автономией федеральной власти.

Федеральная власть на протяжении двухсот лет сжимала, сжимала, сжимала власть губернаторскую. Коронавирус — подходящий момент дожать окончательно.

Американцы поддержат того, кто их выведет из кризиса. И это будет Трамп

— Американцы с ощущением своей исключительности всегда активно участвовали в делах других стран. Называлось это участие зоной американских интересов. Насколько изменится внешняя политика США? Вы как сотрудник Центра североамериканских исследований можете подтвердить или опровергнуть, что в американском бюджете есть отдельные графы "бюджет на развитие демократии в России", "бюджет там на развитие демократии на Украине"? Как-то это изменится? Штаты перестанут развивать демократии в других странах?

— Действительно, такие или аналогичные графы есть. И безусловно, сейчас всё очень сильно изменится.

Пятнадцатого марта Трамп объявил чрезвычайное положение. Оно даёт президенту полномочия силами личных указов брать деньги из одного кластера и перенаправлять в другой. Условно говоря, взять деньги из обороны и перебросить их в систему здравоохранения. Для этого ему не нужно одобрения Конгресса.

Трамп сейчас будет стараться: у него предвыборный год. Ему надо переизбраться, победить этот кризис любой ценой. Все средства он станет вкладывать во вспомоществование. Не обидит туристический сектор, сектор развлечений, логистики, социальную сферу.

Думаю, что за счёт финансового присутствия в ряде регионов мира это тоже будет достигаться.

— Как вы оцениваете шансы Трампа на переизбрание — до коронавируса и сейчас?

— Оцениваю высоко. Не потому, что Трамп такой великолепный президент, а потому, что у него очень слабые соперники.

И до коронавируса было понятно, что у Трампа хорошие шансы на переизбрание, потому что вплоть до июля 2019 года экономика шла вверх. Население ощутило прирост доходов, безработица снизилась. В таких случаях для американского обывателя президент — самое главное.

Но сейчас, когда экономика стагнирует, а ни Сандерсу, ни Байдену не предложить публике ничего прорывного, кроме, пожалуй, медицины для всех, шансы Трампа быть переизбранным крепнут. Американцы будут не за новую кровь во власти, а за того, кто их выведет из кризиса.

— Почему так получилось, что нет достойных конкурентов?

На прошлых выборах американцы искали лидера между Хиллари Клинтон и Берни Сандерсом. В общем, тоже не блестящие кандидаты. Прямо скажем, не соперники такому харизматичному и необычному лидеру, как Трамп.

И за эти четыре года демократы вместо того, чтобы найти: а) кандидата и б) ему отличную программу, — они занимались травлей Трампа, они занимались финансовыми скандалами "Риша гейт", расследованием Мюллера, импичментом — чем угодно, кроме своих обязанностей.

Единственное достижение — завоевание Палаты представителей, нижней палаты Конгресса США. Их присутствие в ней в некотором роде позволило им влиять на политику.

Но решениями Верхней палаты и Сената любое неугодное действие по-прежнему будет блокироваться. На что истратили горячую пору?

Подготовила Юлия Вельможина.