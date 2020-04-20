Американцы никогда не будут менять Конституцию, даже ради коронавируса

Главный редактор "Правды.ру" Инна НОВИКОВА расспросила научного сотрудника Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук Александру БОРИСОВУ, чем готовы жертвовать Соединённые Штаты Америки, отражая удар коронавируса.

Почему США стали главной жертвой COVID-19?

Первые по числу заразившихся, но и первые по числу выздоровевших

Кандидат политических наук сотрудник Центра североамериканских исследований Александра Борисова прежде всего отметила два момента: США действительно обошли все государства по количеству заразившихся коронавирусной инфекцией, но число смертельных исходов опять же в сравнении с остальными странами невелико. Причина — в высоком уровне системы здравоохранения.

"Что касается происхождения вируса, боюсь, этого мы уже не узнаем, — сказала Александра Романовна, — поскольку у Китая и Соединённых Штатов идёт взаимная информационная война с нешуточными обвинениями".

Соединённые Штаты обвиняют Китай и в создании вируса, и в его распространении. Обвиняют в сокрытии количества смертей, в фальсификации статистики.

Китай, в свою очередь, делает вбросы, что всё придумано и организовано американскими спецслужбами.

Сейчас, когда пик пандемии ещё не пройден, искать виноватого — не самая продуктивная идея.

Есть ли основания у информационной войны между Америкой и Китаем или она вспыхнула из ничего? Бизнес, экономика или виртуальные страхи — что ею движет?

От отрицания опасности до строгого карантина

Но и на эти вопросы пока не отыщутся ответы. Потому что психологическая реакция у любого индивида, даже профессионально отыскивающего ответы на самые острые вопросы, одна: шок. Когда у человека психологический шок, первая естественная реакция — отрицание.

Но и у государства первая реакция — отрицание: это просто грипп и нам ничего не угрожает. Это рука Пекина, Вашингтона, неважно чья рука, главное, это всё придумано, чтобы обрушить экономику. Остального не бойтесь.

Как только приходит осознание, что это не грипп, а серьёзно распространяющийся смертельно опасный вирус, начинают предприниматься карантинные меры. Государство со всей строгостью закручивает гайки, но население ещё мечется, часть его ещё хочет остаться в вакууме: всё обман, фейк-ньюз, ничего не боюсь. Режим самоизоляции некоторые (и жаль, что их немало) воспринимают как каникулы: шашлыки, гости, покупки, путешествия — всё у них в прежнем ритме.

Так Великобритания поначалу собиралась выработать общий иммунитет нации. О сокращении социальных контактов объявила, но чрезвычайной ситуации не ввела. В результате системе здравоохранения не хватило мощностей, чтобы справиться с обрушившимся на неё потоком инфицированных коронавирусом пациентов.

Объявить чрезвычайную ситуацию в Соединённых Штатах ещё труднее: слишком разобщены там федеральная власть и власть штатов. В государстве с сильным федеральным центром президент обращается к нации, и с завтрашнего дня люди обязаны его распоряжениям подчиниться. Карантин — значит, карантин. Запрет покидать дома — значит, сидим дома.

А в Штатах каждый из пятидесяти губернаторов должен вслед за президентом объявить свой карантин — тогда он будет действовать.

"Если он этого сделать не хочет, как случилось, например, во Флориде, — говорит А. Борисова, — то у федеральной власти мало инструментов, чтобы на него повлиять. Убеждение, материальные стимулы — пожалуй, и всё. Поэтому период восприятия обществом реальности проблемы в Соединённых Штатах сильно затянулся. У федерального правительства не хватило времени на реакцию. Именно этим, как мне кажется, объясняется столь сильный всплеск заражения".

Когда губернатор не хочет видеть опасности, неосторожно призывает выработать какой-то всеобщий иммунитет — это особенности характера конкретного человека или геополитическая модель поведения руководителя большого масштаба? Ещё один вопрос без ответа.

Однако пока федеральная власть Соединённых Штатов и сами граждане Флориды или Джоржии, которая в отсутствие зафиксированных случаев инфицирования тоже не торопилась вводить карантинный режим, не возвысили голос, не оказали давление одновременно сверху и снизу, эти штаты социальных контактов не обрывали. Карантин у них был введён только первого апреля.

В Америке нельзя перенести выборы

Интересен и другой пример: в штате Айова сейчас выборы.

Предвыборная гонка в американском избирательном законодательстве очень растянута. И сейчас период праймериз — так называемых первичных выборов, которые происходят согласно расписанию, установленному штатом, где люди должны определить выборщиков, которые проголосуют за будущих кандидатов. Это так называемая двухступенчатая система выборов в Соединённых Штатах.

Так вот, Айова и ещё четыре штата до того, как Трампом было введено чрезвычайное положение 13 марта, отменили у себя первичные выборы, чтобы люди не собирались вместе.

И это беспрецедентно с точки зрения американской истории, потому что праймериз никогда не откладывались.

Ни во время Великой депрессии, ни во время гражданской войны выборы не переносились. Если мы хотим перенести выборы в Соединённых Штатах — окончательные выборы президента — нам нужно поменять Конституцию. Американцы никогда не будут менять свою Конституцию, даже ради коронавируса.

Поэтому это был беспрецедентный пример обратной реакции, когда штаты и власти штатов озаботились здоровьем граждан в превентивном порядке — до того, как федеральная власть приняла этот закон.

Беседовала Инна Новикова

Подготовила Юлия Вельможина