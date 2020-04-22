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Автор Инна Новикова

Два триллиона долларов на соломку для испуганного американца

Мир » Северная Америка » США и Канада

Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений имени Евгения Примакова Российской академии наук кандидат политических наук Александра БОРИСОВА рассказала "Правде.ру" о неслыханных амплитудах американской политики в разгар Covid-19.

Почему США стали главной жертвой COVID-19?

Читайте начало интервью: 

Американцы никогда не будут менять Конституцию, даже ради коронавируса

Порог безработицы стал выше Трампа

— Александра Романовна, американцы всегда были уверены, что их нация — особенная. Когда шла война в Афганистане и мы писали, как много гибнет мирного населения, приходили ответы с американских почтовых ящиков, что этого не может быть. "Нет ничего важнее жизни американских солдат", — написал нам американский читатель. И вдруг оказывается, что в мирное время в Америке заболело 163 тысячи человек и умерло 1200. Для американцев, которые привыкли к своей исключительности и к тому, что их жизнь дороже всего, психологически это страшная ситуация, удручающие цифры. Как они это воспринимают? 

— С большим страхом. Это и опасения за собственную жизнь. Американцы народ сознательный: большинство село на карантин и старается его соблюдать.

Но это и опасения за бедственное положение огромного пласта людей. Оно может быть спровоцировано карантином.

Рабочие — основной электорат Трампа. Так называемый низший средний класс. Если без экивоков, то беднейшие слои населения. И за последние две недели на биржу труда подали заявления больше трёх миллионов человек. Огромный процент за такой короткий срок. А ведь одно из хвалёных достижений Трампа в том и состоит, что он будто бы изжил безработицу до неощутимого порога.

И это достижение разрушено. И чем? Коронавирусом! 

Люди остаются без работы. Люди встают в очередь за пособием. Они хотят социальных гарантий. В Америке всё сурово: ты теряешь работу, значит, теряешь страховку, теряешь зарплату, не можешь продлить аренду жилья… Два шага до полного разорения.

— Только ли люди страдают от ограничений, введённых в связи с вирусом?

— Страдают отрасли экономики, функционирование которых невозможно без присутствия человека на рабочем месте. Прежде всего индустрия развлечений. Компания "Дисней" потеряла 37 процентов акций за неделю.

Страдают туристический сервис, сфера услуг, даже сотрудники служб перевозчиков. Задумайтесь: авиаперелёты остановлены. Служащим авиакомпаний не для чего приходить на работу. А ведь это самые обычные граждане, их доход очень скромен, у большинства нет медицинской страховки или она с ограниченным перечнем включённых в неё медицинских мероприятий. С потерей работы этим людям отрезан доступ к медицине. А значит, они потенциальные переносчики большого количества заболеваний.

Надо отдать должное, американская система здравоохранения среагировала на новый запрос оперативно.

Помимо госпиталей, работающих за счёт средств федерального бюджета, заявили о себе мобильные центры оказания медицинской помощи. Они действительно мобильные: человек может подъехать и сдать кровь на коронавирус вне зависимости от наличия страховки. Их силами удаётся укрепить систему здравоохранения для всех групп граждан.

Выделены два триллиона долларов материальной помощи

— Тридцать первого марта подписан закон о беспрецедентной экономической помощи, выделяемой правительством на ряд сфер экономики. 

Беспрецедентный он потому, что такого выделения средств не было никогда в истории Соединённых Штатов. Выделено больше двух триллионов долларов. Причём этот законопроект очень быстро прошёл Палату представителей и Сенат, то есть обе палаты Конгресса, что в условиях, когда нижнюю палату контролируют демократы, которые хотели импичмента Трампа, а верхнюю республиканцы, удивительно абсолютно.

Для сравнения: во время мирового финансового кризиса 2008 года было выделено полтора триллиона, и то разными траншами: 500 миллиардов — при Буше-младшем, 800 миллиардов — при Обаме.

Сейчас одним куском два триллиона! Что интересно, финансирование очень простое. По сути, рассылание чеков. Пожилым, малоимущим, людям с ограниченным доходом, конечно, семьям с детьми. Ребёнком американское правительство считает подростка до шестнадцати лет. 

Бюрократическую процедуру реализации этих чеков решили упростить до минимума. Отказались от заполнения анкет, интернет-заявок. Американские пенсионеры тоже плохо ориентируются во всём этом. Так что был спущен приказ заявительный характер оформления отменить. Теперь, условно говоря, чек придёт по почте каждому пожилому американцу.

Федеральное правительство приложило максимум усилий, чтобы смягчить психологический удар, подложить соломку под испуганного американца, который не только за своё здоровье боится, но боится, что у него отберут дом, машину, страховку и его дети не смогут продолжать учиться.

Американский бизнес с человеческим лицом 

Американский бизнес тоже почувствует эту помощь? Российскому, например, обещаны беспроцентные кредиты для выдачи зарплаты сотрудникам.

— Согласно этому же закону, в Америке малому бизнесу было выделено 300 миллиардов долларов. Кроме того, Трамп отложил уплату налогов. Не отменил её, а перенёс во времени: с апреля на июнь.

Отмечу, что американское общество консолидированнее в плане взаимопомощи. Так, ведомые чувством внутренней взаимовыручки, арендаторы понимают, что они в любом случае не найдут другого съёмщика, даже если им сейчас прекратят платить. Но ведь когда-то человек или компания вновь будут платёжеспособны. Значит, выгоднее остаться с ними в отношениях, нежели искать сейчас другого клиента и менять условия договора. Что их менять, если рынок лежит? Арендодателю в любом случае сейчас нести потери. На осознании этого и прорастает взаимовыручка.

Арендные послабления не то что бы спущены сверху, но диктуются общим фоном, разумом всех участников экономического процесса. 

Беседовала Инна Новикова. 

Подготовила Юлия Вельможина.

Темы коронавирус кризис в сша александра борисова
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