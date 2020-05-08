Наша правда о победе против натиска лжи с Запада

Снос памятника маршалу Коневу в Праге в апреле 2020 года, в преддверии 75-летнего юбилея победы над фашизмом, кажется, стал не только очередным проявлением воинствующей русофобии в "цивилизованной" Европе, но и последней каплей, переполнившей терпение нашего общества.

О сносе памятника И.С. Коневу в Праге

Доколе мы будем мириться с чудовищной фальсификацией истории и глумлением над памятью тех, кто ценой своей жизни освобождал Европу от коричневой чумы?

Взгляд в прошлое и анализ событий последних лет приводит к выводу о наличии дурной наследственности европейских манкуртов, вольно или невольно зачисливших себя в лагерь бывших участников гитлеровского военного блока — стран "оси".

Чем более самостоятельной становится политика России на международной арене, тем беспощадней в странах Восточной Европы разгорается война с советскими памятниками.

Особое рвение проявляет наш "заклятый друг" Польша: за несколько лет там уничтожили более 100 памятников советским воинам и останавливаться на достигнутом там не собираются. Чтобы не выглядеть в глазах международной общественности полными варварами, поляки и иже с ними придумали благовидный предлог о противоборстве коммунизму и тоталитаризму.

Хотя и такой ход в современных условиях выглядит абсурдно. С таким же успехом можно по примеру Дон Кихота воевать с ветряными мельницами: где им там померещилась жуткая коммунистическая угроза?

Чтобы никто не усомнился в их истинных намерениях, неандертальцы во власти приурочивают свои позорные акции к памятным событиям, которые для россиян имеют чуть ли не сакральный характер.

Вспомним о том, как накануне 75-ой годовщины начала Великой Отечественной войны в польском Пененжно снесли памятник дважды герою Советского Союза генералу армии Ивану Черняховскому.

Он был самым молодым генералом армии и командующим фронтом и погиб в возрасте 38 лет, получив смертельное ранение при освобождении Польши.

Евросоюз не только не осудил "художества" польских перевертышей, но пошел еще дальше.

В аккурат перед 80-летием начала Второй мировой войны Европарламент принял резолюцию "О важности европейской исторической памяти для будущего Европы".

Благозвучное название не должно никого обманывать. В даной резолюции вина за развязывание войны, в которой мы потеряли около 27 миллионов человек, возлагается в равной степени на нацистскую Германию и Советский Союз. Подписание в августе 1939 года германо-советского договора о ненападении (Пакт Молотова-Риббентропа) послужило достаточным основанием для 535 депутатов, проголосовавших "за". Голоса тех, кого возмутила такая вольная трактовка сложных фактов истории, оказались в меньшинстве.

Например, представитель Великобритании от "Партии Brexit" Клэр Фокс сказала о резолюции: "Память о Второй мировой войне оскорбляют ради каких-то фракционных битв и продвижения современной повестки дня".

По её словам, ревизионистская историческая политика Евросоюза очень избирательна в том, что нужно помнить.

Они ковали оружие вермахту

В резолюции Европарламента проявилась классическая позиция, которую описывает общеизвестная поговорка: в чужом глазу соринку видим, в своём бревна не замечаем.

Ведь не было бы никакого Пакта Молотова-Риббентропа и, наверно, даже Второй мировой войны — во всяком случае, в таких масштабах и с такими ужасными потерями — если бы не соглашательская позиция Великобритании, Франции, Польши и других европейских стран по отношению к гитлеровской Германии в 30-е годы.

Не надо даже рыться в архивах, исторические факты давно исследованы и изложены в доступной форме, желающие ознакомиться найдут их даже в Википедии. Достаточно прочитать статьи о Судетском кризисе и Мюнхенском сговоре 1938 года.

Мюнхенское соглашение в ночь на 30 сентября 1938 года подписали рейхсканцлер Германии Адольф Гитлер, премьер-министр Великобритании Невилл Чемберлен, премьер-министр Франции Эдуард Даладье и премьер-министр Италии Бенито Муссолини. Оно не только позволило Германии отторгнуть часть Чехословакии — Судетскую область — но и полностью развязало руки для начала войны. Желание Советского Союза еще до Мюнхена поддержать Чехословакию или провести международную конференцию заинтересованных лиц наталкивалось на непонимание и явное сопротивление европейских лидеров. Польша заявила, что не пропустит советские войска и будет сбивать её самолёты, если Советский Союз пожелает оказать помощь Чехословакии согласно имевшемуся между двумя странами договору. Более того, Польша даже поживилась за счёт поверженной Чехословакии, также оккупировав в октябре 1938 года часть её территории — Тешинскую область. 30 и 6 декабря 1938 года Великобритания и Франция, соответственно, подписали с нацистской Германией декларации о ненападении.

Заметим, все эти события происходили почти за год до заключения вменяемого нам в вину Пакта. Тайные замыслы подписантов Мюнхенского соглашения выдают слова французского посла в Москве Робера Кулондра, датируемые 4 октября 1938 года, что оно "особенно сильно угрожает Советскому Союзу. После нейтрализации Чехословакии Германии открыт путь на юго-восток".

В марте 1939 года Германия заняла территорию Чехии, не встречая особого сопротивления, и получила в своё распоряжение значительные запасы вооружения бывшей чехословацкой армии и мощные военные заводы. Достаточно сказать, что перед нападением на СССР 5 танковых дивизий вермахта из 21 были укомплектованы танками чехословацкого производства.

В общем-то, чуть ли не вся Европа ковала оружие вермахту и формировала дивизии СС из своих граждан для реализации политики Третьего рейха Drang nach Osten (Натиск на Восток), в то время как Красная армия в первые годы ВОВ истекала кровью.

Таким и Брюссель не поможет

Мы не ждём благодарности от стран Европы за решающий вклад нашей страны в её освобождение — хоть она и была бы уместна — мы хотим, чтобы они чтили память миллионов советских воинов, отдавших свои жизни за победу. И что мы должны чувствовать, когда какие-то дегенераты сносят в Праге памятник дважды Герою Советского Союза, маршалу Ивану Коневу? Между прочим, он возводился в конце 70-х годов на средства жителей в благодарность за то, что при освобождении чешской столицы Иван Конев приказал не применять тяжелую артиллерию во избежание разрушений.

Даже экс-президент Чехии Вацлав Клаус назвал акцию старосты Праги-6 Коларжа по сносу памятника демонстративной наглостью и трусостью, так как проводилась она скрытно, в условиях чрезвычайной ситуации, действующей из-за коронавируса.

"Мы уже не живём в биполярном мире времен "холодной" войны между коммунизмом и западной демократией, но некоторые этого не знают, — иронично заметил Вацлав Клаус. — Примечательно, прошло долгих 30 лет, прежде чем "вынырнула" эта агрессивная группа запоздалых борцов с коммунизмом".

Те самые "запоздалые борцы с коммунизмом", зарабатывающие сомнительную славу на сносе памятника герою войны, видимо, не рассчитывали на решительную реакцию со стороны России. Когда наш Следственный комитет возбудил по данному факту уголовное дело по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично" и многие российские политики выступили с резким осуждением, глава шестого района Праги Ондржей Коларж потерял самообладание и стал искать защитников в Брюсселе. Он не нашёл ничего лучше, чем обратиться за помощью к фрау Урсуле фон дер Ляйен. Было бы интересно посмотреть, как бывшая шеф Бундесвера, а ныне глава Еврокомиссии будет защищать от России страдающего манией преследования пражского старосту.

Скандальные истории со сносом памятников, бесконечные обвинения России во всех грехах, фальсификация истории Второй мировой войны — всё это уже спланированная и хорошо выстроенная политика стран Запада. Чем больше мы пропускаем ударов, тем безнаказаннее себя чувствуют все эти лживые пропагандисты, разрушители памятников и те, кто их вдохновляет и финансирует. Их остановят лишь такие же хорошо продуманные и организованные действия с нашей стороны. Ведь мы в долгу перед миллионами жертв войны.