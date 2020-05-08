Нью-Йорк: карантин, безработица, "вертолетные деньги"

Американский аналитик и журналист Дэвид Керанс — о том, как коронавирус "достал" Нью-Йорк "под землей" и о том, почему в городе небоскребов не работает система изоляции.

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— Почему развитая Америка вдруг стала одним из эпицентров коронавирусной инфекции? Почему не какая-то слаборазвитая страна с несовершенной системой здравоохранения?

— Начнем с того, что Нью-Йорк — это центр мирового туризма.

Сюда прилетают люди со всего света. В Нью-Йорк и иные туристические места, такие, как Италия, Франция, Испания и даже Английское королевство, где свирепствует эта эпидемия.

Потом, видимо, власти просто оказались не готовы, в отличие от азиатских государств, где намного больше озадачились уроками прошлых несчастий, например, атипичной пневмонией.

— Насколько тщательно в Америке сейчас соблюдают карантин? Я слышала, что где-то досконально соблюдают, а в каких-то местах людей невозможно принудить к этому.

— Вообще-то примерно 90% или даже больше американцев отнеслись к карантину серьезно. Возможно, скоро атмосфера накалится после 3-5 недель невыхода из дома — люди будут напряжены, это характерно и для России. Те места, где не соблюдают, находятся под давлением прессы — я говорю о позитивном давлении.

А то, что такая яростная вспышка произошла конкретно в Нью-Йорке — я (и не только) связываю это с наличием в городе метрополитена. В замкнутом пространстве вирус распространяется лучше.

— Разве в метрополитене не делают дезинфекцию, не обеззараживают систему кондиционирования?

— Нашему метро не хватает ресурсов и техники для обеззараживания. Нью-йоркское метро, самое старое в Северной Америке — одна из самых устаревших систем. При этом здесь огромная плотность пассажиропотока, на что влияет и холодная погода. Кроме того, тут очень много бездомных. А бюджет метро при этом ограничен, там видят проблему, но пока с ней не справились.

— Хорошо, но в США объявлены карантин и самоизоляция, и разве такие меры не заставляют число людей в метро снизиться? В Москве ведь снизилось в три, четыре раза.

— Я, признаюсь, не знаком со статистикой пассажиропотока.

Но около половины наших трудящихся просто-напросто заставляют выходить на работу. И в три-четыре раза просто не может быть снижения.

Кроме того, по бюджетным соображениям было решено — как ни удивительно — сократить число поездов. Так что плотность людского скопления в вагоне существенно выросло. Нью-йоркский муниципалитет пытался делать подвижки в этом плане, переагитировать, в частности, людей на наземный транспорт. Но серьезных продвижений не вышло.

Либо увольняйся, либо заражайся

— Поражаюсь Вашим словам! А что в Нью-Йорке на данный момент работает? Магазины, аптеки, больницы, заводы, ателье?

— В первую очередь то, что имеет первостепенную важность: пищевое производство, больницы, аптеки. Ряд офисов, которые в основном работают дистанционно.

На дистанционный способ удалось перевести 35-40%. Остальные люди на треть лишились работы, а у них ведь копятся долги, включая те, что по аренде. Это трагедия.

Ну и 40% ходят на работу "ногами". Просто так прогуляться в Нью-Йорке не выходят.

— А вот у нас в России какие-то продуктовые корзины раздают без всяческих справок. Доставляют еду и предметы первой необходимости.

— У нас это тоже есть, это зависит от активности локальных властей. Но ни в одном, по-моему, городе, не наблюдается китайская система, где продовольствие и лекарства подносят к двери. Стоят огромные очереди за бесплатной едой.

Но самое страшное — это отсутствие не еды, а денег.

Их запасы у типичного американского рабочего могут достигать всего тысячу долларов на черный день, и через полтора месяцев без работы начнется страшный кризис. И как его разрешить — пока непонятно.

— А как же так называемые "вертолетные деньги", какие-то пособия, о которых говорят у нас? Это тоже, получается, неосуществимо?

— Помощь идет, но не дошла еще до половины рабочего народа. Это касается и упомянутых Вами "вертолетных денег" — а это всего лишь одноразовая выплата в $1200. Поговаривают о добавке к ним еще пару тысяч долларов, особенно семьям с детьми, но это пока только на словах. За последний месяц уволили уже 26 миллионов, так что это дополнение к кризису.

Что с экономикой?

— Как это все влияет на американский рынок труда? Не получилось ли так, что какие-то высококлассные специалисты остались невостребованными и вынуждены переориентироваться?

— Около трети офисных работников, опять же, работает дистанционно. Пока что они не испытали на себе реально экономические последствия пандемии. Из рабочего класса, еще раз, на пособие по безработице встали 26 миллионов. Есть специфичные "города-развлекательные центры" типа Лас-Вегаса, где безработица перевалила за четверть населения.

65% имеют опасения, что их хоть и не уволят, но снизят им зарплату,

а около 30%, три из десяти, утверждают, что уже снизили.

Еще три месяца — и запасы будут исчерпаны у большинства.

— У нас говорят, что экономику будут открывать "поэтапно". У вас в США планируется то же самое?

— Вообще народное хозяйство, скорее всего, будет запускаться сразу и целиком. Этого требуют уже в течение двух недель самые разные голоса на самых разных уровнях. Политики, скорее всего, прислушаются к этому, все откроют — и это может привести ко второй волне заражаемости вирусом.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Михаил Закурдаев