Затулин объяснил браваду Лукашенко в отношении коронавируса

Поведение руководства Белоруссии, не замечающей пандемию коронавруса, беспокоит соседние страны, в том числе Россию. Почему Александр Лукашенко "бравирует", объясняет Константин Затулин.

COVID-19 в Беларуси - реальная ситуация. Один день из жизни инфекциониста.

В Белоруссии ничего чрезвычайного не происходит

Министерство здравоохранения Белоруссии не называет общее число инфицированных, но регулярно говорит об успехах в борьбе с COVID -19 и уверяет, что ситуация с коронавирусом в стране абсолютно контролируемая.

"За последние сутки выписано 5 пациентов, у которых ранее тест на COVID-19 дал положительный результат. Под медицинским наблюдением и на лечении находятся 157 человек", — говорится в релизе Мнздрава от 1 апреля.

Замминистра здравоохранения Елена Богдан отметила, что Минздрав изначально планировал сообщать статистику всего несколько раз в неделю, ведь ничего чрезвычайного в стране не происходит.

Лукашенко -Науседе: "Займись своим вирусом"

Президент соседней Литвы заволновался. Гитанас Науседа заявил, что Вильнюсу известно "об определенных очагах на белорусской территории и случаях смерти, которые фиксируются".

По мнению Науседы, Лукашенко оценивает ситуацию с определенной "бравадой".

Лукашенко в ответ посоветовал коллеге по цеху "заняться своим вирусом".

"У тебя там куча вопросов.Он еще упрекает, что, наверное, белорусы не обо всем информируют", — сказал белорусский президент.

Он заверил, что в стране есть около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), при этом лишь немногие пациенты с коронавирусом нуждаются в них.

Белорусы призывают ВОЗ вмешаться

Тем не менее, белорусы разместили на сайте avaaz.org. призыв к Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) обратить внимание на ситуацию с Covid-2019 в Белоруссии.

"У нас есть все основания полагать, что власти страны скрывают реальную информацию как от населения, так и от Всемирной организации здравоохранения", — говорится в петиции.

"Многие врачи, лечившие инфицированных пациентов, сообщили, что они были вынуждены подписать документы о неразглашении. Медицинский персонал боится говорить правду открыто. В четвертом по численности населения городе страны Витебске в больницах находится не менее тысячи пациентов с пневмонией. Большинство из них не были протестированы на Covid-2019", — пишут авторы документа.

В петиции подчеркивается, что в Белоруссии работают рестораны, парки и бары, проводятся массовые спортивные мероприятия, открыты границы, врачи не имеют средств индивидуальной защиты в необходимом количестве.

"Пожалуйста, помогите нам пережить эту пандемию с как можно меньшим количеством жертв", — просят граждане страны. Документ подписали уже более 15 тысяч человек.

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директор Института стран СНГ Константин Затулин, поводом к сомнениям в отношении Белоруссии является позиция президента республики, "который на фоне происходящего откровенно хорохорится, пытается занять отличную от практически всего остального мира позицию". И, таким образом, порождает беспокойство своих соседей не только в Литве, но и в России.

"Опыт всех предшествующих эпидемий, абсолютно всех, говорит о том, что изоляция, сокращение контрактов, как правило, ведут к снижению числа заболеваемости. Лукашенко этого не придерживается", — сказал Константин Затулин.

Здоровье людей или экономика? Лукашенко сделал выбор

По мнению депутата, это вызвано опасениями нанести "невосполнимый ущерб экономике", так как "очень может быть", что в Белоруссии нет подушки безопасности, чтобы пережить карантин.

"Этим объясняется бравада Лукашенко, он не хочет останавливать работу в Белоруссии, потому что, если в других странах ущерб не является фатальным, то для белорусской экономики и населения это может иметь серьезные последствия", — отметил Константин Затулин.

Эксперт добавил, что Лукашенко:

личным примером с демонстративными занятиями в школах, куда ходит его сын,

поведением во время спортивных мероприятий, где он играет в хоккей, обнимается со зрителями или командой противника,

"серьезно влияет на настроения в Белоруссии, где люди, по крайней мере, некоторые, получают дурной пример поведения во время общей для всего человечества беды".

Директор института СНГ отметил, что Россия закрыла границу с Белоруссией не из-за эгоизма, а чтобы ограничить распространение вируса, что естественно в условиях эпидемии, тем более по отношению к стране, которая ведет себя совершенно особенным образом.

"Белоруссия и Швеция не закрывают границы, правильно там поступают или нет, это выяснится. Но в любом случае береженого Бог бережет. Этого принципа мы и руководствуемся", — резюмировал Константин Затулин.

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