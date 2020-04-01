Белорусские фанаты призвали не слушать Лукашенко и остановить чемпионат

Болельщики футбольного клуба "Неман" выступили с обращением к фанатам других команд, в котором призвали не ходить на матчи в связи с пандемией коронавируса. Чемпионат Белоруссии остаётся единственным, который проводится на фоне эпидемии.

На данный момент в Белоруссии зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом COVID-19, один человек скончался. Президент страны Александр Лукашенко призвал не бояться вируса и не стал вводить никаких ограничительных мер.

По мнению болельщиков "Немана", данные по эпидемиологической обстановке не соответствуют действительности. Фанаты отказались от посещения матчей и призвали федерацию остановить чемпионат.

Обращение болельщиков "Немана"