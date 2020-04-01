Болельщики футбольного клуба "Неман" выступили с обращением к фанатам других команд, в котором призвали не ходить на матчи в связи с пандемией коронавируса. Чемпионат Белоруссии остаётся единственным, который проводится на фоне эпидемии.
На данный момент в Белоруссии зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом COVID-19, один человек скончался. Президент страны Александр Лукашенко призвал не бояться вируса и не стал вводить никаких ограничительных мер.
По мнению болельщиков "Немана", данные по эпидемиологической обстановке не соответствуют действительности. Фанаты отказались от посещения матчей и призвали федерацию остановить чемпионат.
"Мы, болельщики ФК "Неман", хотим обратиться ко всем активным болельщикам страны.
Мы осознаем, что нам "кто-то врет", и из-за сложной эпидемиологической ситуации в стране мы перестаем посещать домашние и выездные матчи нашей команды. Это решение непростое, нам сложно оставить команду без поддержки, но сейчас главное — здоровье наших граждан. Мы призываем все фанатские движения Белоруссии к этому. Давайте останемся дома, снизим риски, связанные с распространением коронавируса, защитим себя и своих близких.
Мы также призываем АБФФ под руководством Базанова, наконец, набраться смелости и приостановить чемпионат, как это сделали во всем мире", — говорится в заявлении фанатов на сайте sport.tut.by.
Похоже, попытка справиться с нефтяным загрязнением Мексиканского залива при помощи первого синтетического микроорганизма закончилась печально. Вместо того чтобы спокойно кушать углеводороды и больше ни на что не обращать более внимания, искусственно созданный монстр по имени "Синтия" начал нападать на живые существа, в том числе и на людей.