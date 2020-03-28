Лукашенко: "лучше умереть стоя, чем жить на коленях"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил XIII Республиканские соревнования по хоккею среди любителей. Команда главы государства заняла первое место в состязаниях. Журналисты спросили Лукашенко, как пандемия коронавируса повлияла на его график и почему он игнорирует рекомендации ВОЗ, посещая общественные места.

"Лучше умереть стоя, чем жить на коленях, убежден", - прокомментировал белорусский лидер.

По словам Лукашенко, его рабочий график никак не пострадал из-за пандемии коронавируса.