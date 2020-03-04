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Автор Любовь Степушова

Эксперт рассказал о позиции Путина на переговорах с Эрдоганом

Мир » Азия » Ближний Восток

Единственное, что может сказать Владимир Путин Реджепу Эрдогану 5 марта в Москве: "Если ты не дурак, то прекращай все, что ты делаешь в Идлибе", считает эксперт Владимир Анохин.

В какую игру играют Путин с Эрдоганом в Сирии?

Минобороны сделало резкое заявление по Идлибу

Минобороны РФ сделало резкое заявление накануне встречи Владимира Путина с Реджепом Эрдоганом 5 марта. Как заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенко, итогом полутора лет Cочинских соглашений по Сирии с Турцией стало сращивание укрепленных районов террористов с турецкими наблюдательным постами, которые были созданы по итогам Сочинских соглашений о деэскалации ситуации в сирийской провинции Идлиб.

Эти соглашения предусматривали размежевание и вытеснение террористов от внешних границ зоны деэскалации на глубину 15-20 километров и вывод туда же тяжелых артиллерийских вооружений.

"Вместо этого результатом соглашения стало вытеснение официально признанными ООН террористическими группировками "Хайят Тахрир аш-Шам",* "Исламской партии Туркестана"* и "Хорас ад-Дин"* всех боевиков "умеренной оппозиции" на север, к турецкой границе", — заявил Конашенков.

Он добавил, что обстрелы базы Хмеймим стали ежедневными, Турция в нарушение международного права перебросила в Идлиб свои подразделения, а на Западе этого никто не замечает.

Турцию не любят все

Как сказал "Правде.Ру" вице-президент Российской академии геополитических проблем Владимир Анохин, "Турцию не любят все", так как Эрдоган проводит "абсолютно безумную политику".

"Сращивание турецких сил с террористическими организациями — это подрыв международных отношений как таковых, сочинских и иных договоренностей с целью создания турецкого халифата, который должен распространиться на Ближний Восток", — сказал Владимир Анохин.

Он добавил, что такие действия ведут к потере авторитета Турции в западном мире.

"Там прекрасно понимают, что Эрдоган больше боится своей турецкой армии, чем всех остальных армий, особенно после возможного переворота, который был сорван", — отметил эксперт.

По его словам, Европа "терпеть не может" Эрдогана, потому что он шантажирует ее мигрантами и отправляет бандитов в Ливию.

Россия, по словам эксперта, попала "в довольно дурацкую" ситуацию с "Турецким потоком", потому что "оказалась привязана трубой к Турции".

"Поэтому мы должны изображать хорошую мину при плохой игре", — отметил Владимир Анохин.

Путин не должен верить Эрдогану

Эксперт полагает, что после встречи Путина и Эрдогана "война, так или иначе, будет продолжаться".

«Если оценивать поведение Турции в Сирии и Ливии, то единственное, что может сказать Путин Эрдогану: "Слушай, если ты не дурак, то прекращай все, что ты здесь делаешь"», - сказал он.

Турецкая сторона, по словам Владимира Анохина, должна отреагировать на это заявлениями о возможном изменении своего отношения, позиции.

"В результате, по-моему, они ( турки) подожмут хвост, будут политические заявления, но веры им нет", — резюмировал Владимир Анохин.

* Запрещенная в России террористическая организация.

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Темы идлиб сирия война в сирии владимир путин реджеп эрдоган россия и турция
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