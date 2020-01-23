Япония отказалась от претензий на Курилы еще в 1956 году

Курильский вопрос во взаимоотношениях России и Японии снова оказался в центре внимания, однако, теперь с весьма неожиданного ракурса. Как сообщает японская газета «Асахи», в архивных документах бывшего премьер-министра Японии Такэо Мики оказались записи о том, что в ходе переговоров в 1956 году Япония отказалась от территориальных претензий на Курилы для скорейшего заключения мирного договора с СССР.

Документы эти после смерти Такэо Мики, согласно его завещанию, были переданы в библиотеку Токийского университета Мэйдзи, где и были скрупулёзно изучены. В числе прочих бумаг оказались и данные об отказе в ходе переговоров от Курильских островов.

Коллизия здесь в том, что до последнего времени японская сторона настаивала, что и в ходе переговоров в 1956 году, Япония в вопросе принадлежности островов была непреклонна. Однако, как показывают документы, все было несколько иначе.

Тем не менее, понятно, что сейчас японская сторона заявит о том, что это была «временная уступка» в силу тогдашней политической конъюнктуры. Поскольку понятно, что идея возврата Курил - это одна из idea fix и японских властей, да и огромной части японского общества.

Чем важны Курильские острова, кроме суверенитета РФ:

На Итурупе находится крупнейшее в мире месторождение рения (редчайший и дорогостоящий металл, который используется в ракетостроении и сверхзвуковой авиации). Добывать его нужно на вулкане, что непросто, но при поставленном деле можно хорошо на этом зарабатывать.

Отличный рыбный промысел, который сейчас является основой экономики Курил.

Выдающиеся природные красоты. Нет сомнений, что японцы, получив эти острова, сделают их туристической Меккой с термальными источниками.

Общие ресурсы золота на Курильских островах оцениваются в 1867 тонн, серебра - 9284 тонн, титана - 39,7 миллионов тонн, железа - 273 миллионов тонн.

Передача Японии Итурупа и Кунашира лишила бы Россию самого удобного выхода из Охотского моря в Тихий океан.

Здесь, кстати, стоит вспомнить заявление японских коммунистов, которые оппозиционны нынешнему правительству, однако, по вопросу Курильских островов с ним полностью солидарны.

Председатель компартии Японии Кадзуо Сии в конце прошлого года вообще заявил о необходимости Японии ставить вопрос о возврате всей курильской гряды. И тогда по мысли политика можно будет реально договориться о передаче южной части островов.

По словам Кадзуо Сии, «На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов».

Стоит напомнить, что претензии Японии распространяются на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан.

Примерно в то же время появилась «утка» о заявлении по курильскому вопросу от первого и последнего президента СССР, Михаила Горбачёва. Информационное агентство Kyodo 25 декабря прошлого года опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Горбачев, якобы, в 1988 году положительно высказался о передаче южнокурильских островов Японии. И подтвердил это желание уже в ходе визита в Японию в 1991 году.

Однако, эту информацию опроверг переводчик и пресс-секретарь Михаила Горбачева, Павел Палажченко, заявив, что данная информация является попросту выдумкой. Здесь, кстати, стоит оговориться, что Россия, как и СССР на поздних стадиях в переговорах с Японией признавала и признает наличие проблемы территориального спора.

Но признание проблемы - это такой протокольный дипломатический ход. Чтобы четко обозначить точку разногласий и признать, что она есть. Но такое признание совершенно не означает решения этой проблемы в том ключе, в котором хочет Япония. Хотя, как показывают архивные документы бывшего японского премьера, не очень-то и хочет. Как минимум, не очень хотела в 1956 году.

Что же касается российской позиции по курильским островам и по территориальной целостности Российской Федерации, то её вполне однозначно в свое время высказал глава МИД РФ, Сергей Лавров.

"Мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное",- заявил министр.

Думается, эта позиция не подразумевает каких-то дополнительных трактовок.

Что касается самих курильских островов, то стоит напомнить, что это еще и богатейшая акватория. И, с другой стороны, эти острова сейчас выполняют важнейшую функцию в плане национальной безопасности страны, поскольку в Японии находятся американские военные базы, и новые, если что могут возникнуть, например, на Курилах, если их отдать.

То есть практически вплотную к российским границам. И Япония в данном случае ничего не сможет противопоставить США, поскольку суверенитет этой страны в отношении, как минимум, Штатов находится под большим вопросом.

Да и вообще, разбрасываться собственными территориями - это дело весьма расточительное. Тем более, что курильские острова достались СССР большой кровью по итогам страннейшей войны XX века.

А потому, понятно, что Курилы наши и этот вопрос обсуждению не подлежит.

Полный список Курильских островов: