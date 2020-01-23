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Автор Константин Лорин

Япония отказалась от претензий на Курилы еще в 1956 году

Мир » Азия

Курильский вопрос во взаимоотношениях России и Японии снова оказался в центре внимания, однако, теперь с весьма неожиданного ракурса. Как сообщает японская газета «Асахи», в архивных документах бывшего премьер-министра Японии Такэо Мики оказались записи о том, что в ходе переговоров в 1956 году Япония отказалась от территориальных претензий на Курилы для скорейшего заключения мирного договора с СССР.

Япония отказалась от претензий на Курилы еще в 1956 году. 404983.jpeg

Документы эти после смерти Такэо Мики, согласно его завещанию, были переданы в библиотеку Токийского университета Мэйдзи, где и были скрупулёзно изучены. В числе прочих бумаг оказались и данные об отказе в ходе переговоров от Курильских островов.

Коллизия здесь в том, что до последнего времени японская сторона настаивала, что и в ходе переговоров в 1956 году, Япония в вопросе принадлежности островов была непреклонна. Однако, как показывают документы, все было несколько иначе.

Тем не менее, понятно, что сейчас японская сторона заявит о том, что это была «временная уступка» в силу тогдашней политической конъюнктуры. Поскольку понятно, что идея возврата Курил - это одна из idea fix и японских властей, да и огромной части японского общества.

Чем важны Курильские острова, кроме суверенитета РФ:

  • На Итурупе находится крупнейшее в мире месторождение рения (редчайший и дорогостоящий металл, который используется в ракетостроении и сверхзвуковой авиации). Добывать его нужно на вулкане, что непросто, но при поставленном деле можно хорошо на этом зарабатывать.
  • Отличный рыбный промысел, который сейчас является основой экономики Курил.
  • Выдающиеся природные красоты. Нет сомнений, что японцы, получив эти острова, сделают их туристической Меккой с термальными источниками.
  • Общие ресурсы золота на Курильских островах оцениваются в 1867 тонн, серебра - 9284 тонн, титана - 39,7 миллионов тонн, железа - 273 миллионов тонн.
  • Передача Японии Итурупа и Кунашира лишила бы Россию самого удобного выхода из Охотского моря в Тихий океан.

 Здесь, кстати, стоит вспомнить заявление японских коммунистов, которые оппозиционны нынешнему правительству, однако, по вопросу Курильских островов с ним полностью солидарны.

Председатель компартии Японии Кадзуо Сии в конце прошлого года вообще заявил о необходимости Японии ставить вопрос о возврате всей курильской гряды. И тогда по мысли политика можно будет реально договориться о передаче южной части островов.

По словам Кадзуо Сии, «На японо-российских переговорах по территориальному вопросу Россия отвергла идею премьер-министра Абэ о передаче двух островов. В результате мы оказались перед фактом, что Япония пошла на уступки, отложив в долгий ящик свою прошлую дипломатическую позицию с требованием о передаче четырех островов».

Стоит напомнить, что претензии Японии распространяются на острова Итуруп, Кунашир, Хабомаи и Шикотан.

Примерно в то же время появилась «утка» о заявлении по курильскому вопросу от первого и последнего президента СССР, Михаила Горбачёва. Информационное агентство Kyodo 25 декабря прошлого года опубликовало материал, в котором говорилось о том, что Горбачев, якобы, в 1988 году положительно высказался о передаче южнокурильских островов Японии. И подтвердил это желание уже в ходе визита в Японию в 1991 году.

Однако, эту информацию опроверг переводчик и пресс-секретарь Михаила Горбачева, Павел Палажченко, заявив, что данная информация является попросту выдумкой. Здесь, кстати, стоит оговориться, что Россия, как и СССР на поздних стадиях в переговорах с Японией признавала и признает наличие проблемы территориального спора.

Но признание проблемы - это такой протокольный дипломатический ход. Чтобы четко обозначить точку разногласий и признать, что она есть. Но такое признание совершенно не означает решения этой проблемы в том ключе, в котором хочет Япония. Хотя, как показывают архивные документы бывшего японского премьера, не очень-то и хочет. Как минимум, не очень хотела в 1956 году.

Что же касается российской позиции по курильским островам и по территориальной целостности Российской Федерации, то её вполне однозначно в свое время высказал глава МИД РФ, Сергей Лавров.

"Мы все-таки руководствуемся договоренностями, которые достигаются на высшем уровне между президентом России и премьер-министром Японии. Они договорились продвигаться в обсуждении проблем, которые у нас остаются, на основе декларации 1956 года, в которой четко сказано: сначала мы признаем территориальную целостность и суверенитет России над всеми нашими землями, включая и эти территории, признаем тем самым итоги Второй мировой войны, а потом, возможно, будет обсуждаться все остальное",- заявил министр.

Думается, эта позиция не подразумевает каких-то дополнительных трактовок.

Что касается самих курильских островов, то стоит напомнить, что это еще и богатейшая акватория. И, с другой стороны, эти острова сейчас выполняют важнейшую функцию в плане национальной безопасности страны, поскольку в Японии находятся американские военные базы, и новые, если что могут возникнуть, например, на Курилах, если их отдать.

То есть практически вплотную к российским границам. И Япония в данном случае ничего не сможет противопоставить США, поскольку суверенитет этой страны в отношении, как минимум, Штатов находится под большим вопросом.

Да и вообще, разбрасываться собственными территориями - это дело весьма расточительное. Тем более, что курильские острова достались СССР большой кровью по итогам страннейшей войны XX века.  

А потому, понятно, что Курилы наши и этот вопрос обсуждению не подлежит. 

Полный список Курильских островов:

  • Атласова
  • Шумшу
  • Парамушир
  • Анциферова
  • Маканруши
  • Онекотан
  • Харимкотан
  • Чиринкотан
  • Экарма
  • Шиашкотан
  • Райкоке
  • Матуа
  • Расшуа
  • о-ва Ушишир
  • Рыпонкича
  • Янкича
  • Кетой
  • Симушир
  • Броутона
  • о-ва Черные Братья
  • Чирпой
  • Брат-Чирпоев
  • Уруп
  • Итуруп
  • Кунашир
  • Шикотан
  • Полонского
  • о-ва Осколки
  • Зеленый
  • Танфильева
  • Юрий
  • о-ва Демина
  • Анучина
Темы курилы синдзо абэ курильские острова автомобильный рынок ссср
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