Зачем Зеленскому лишать Севастополь "особого статуса"

Попытка оспорить "специальный статус" Севастополя — глупа, бессмысленна и это даже не информационный повод, считает политолог Александр Дудчак.

В проекте закона "О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти)" исчезло упоминание о "специальном статусе" Севастополя. Можно сделать вывод, что президент Украины Владимир Зеленский, который внес на рассмотрение в Раду этот документ, предложил убрать из Конституции страны упоминание о нем.

Как сказал "Правде.Ру" украинский политолог Александр Дудчак, для чего предпринята эта акция, наверное, только Зеленскому известно.

"Это глупая попытка напомнить, что Украина имеет какое-то отношение к Севастополю, она совершенно неуместна, бессмысленна. Я не знаю, на что рассчитывает Зеленский. Это даже не информационный повод. Ему хочется, чтобы об этом поговорили? Но никаких последствий это иметь не будет. У них там есть прокуратура Крыма, какие-то полицейские крымские структуры - да ни о чем это всё", - сказал Александр Дудчак.

По словам политолога, если Зеленский хочет еще раз об этом поговорить, то пусть поднимет документы.

"И когда передавали Крым Украине, там речь не шла о том, что передают Севастополь. Севастополь всегда был в союзном подчинении", - сделал вывод Александр Дудчак.

Напомним, что статус Севастополя определялся Указом Президиума Верховного совета РСФСР от 29 октября 1948 года №761/2 "О выделении города Севастополя в самостоятельный административно-хозяйственный центр", в соответствии с которым Севастополь стал городом республиканского подчинения РСФСР. Этот статус не был отменен и продолжает действовать до настоящего времени.

В 1990 году Россия и Украина, еще в рамках СССР, заключили между собой соглашение, на основании которого они отказывались от взаимных территориальных притязаний, что, безусловно, только подтверждает особый статус Севастополя как части РСФСР, поскольку передача Крыма Украине в 1954 году не включала передачу и Севастополя.

Справедливо отметить, что и сама передача Крыма Украине не была законной юридически, так как, в соответствии с Конституцией, это решение должен был принимать Верховный совет РСФСР, а принял Президиум Верховного совета РСФСР, у которого отсутствовали такие полномочия.

Уже после "парада суверенитетов" Верховный совет РФ 9 июля 1993 года принял Постановление №5359-I "О статусе города Севастополя", в котором еще раз подтвердил российский федеральный статус Севастополя в административно-территориальных границах городского округа по состоянию на декабрь 1991 года и поручил правительству РФ в кратчайшие сроки разработать государственную программу обеспечения статуса города Севастополя, а Комитету Верховного совета РФ по конституционному законодательству подготовить проект закона РФ о закреплении в Конституции федерального статуса города Севастополя.

Положения данного постановления так и не были реализованы на практике в полной мере вплоть до 2014 года, когда Россия на практике реализовала свое суверенное право на Севастополь.

Читайте по теме: Генассамблея ООН приняла резолюцию по "милитаризации" Крыма