Внимательно изучив предложенный президентом Украины законопроект об изменениях, которые он предлагает внести в Конституцию страны, депутаты Рады увидели в нем пункт, предлагающий лишить Севастополь "специального статуса".
Напомним, сейчас, по действующему Основному закону Незалежной, город русской воинской славы обладает почти таким же "специальным статусом", как и Киев.
Пункт этот большинству депутатов "не понравился", но отнюдь не потому, что Севастополь — город российский.
Например, Нестор Шуфрич, представляющий "Оппозиционную платформу — За жизнь", заявил, что его фракция "не собирается поддерживать инициативу президента".
"Такое впечатление, Зеленский и его команда уже не надеются, что Севастополь снова станет украинским", —
- заявил Шуфрич в интервью ТК "112 Украина".
Фильм "Тот самый концерт", который был снят на основе юбилейного концерта Аллы Пугачевой, провалился в прокате.