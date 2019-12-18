Зеленский хочет лишить "специального статуса" Севастополь

Внимательно изучив предложенный президентом Украины законопроект об изменениях, которые он предлагает внести в Конституцию страны, депутаты Рады увидели в нем пункт, предлагающий лишить Севастополь "специального статуса".

Напомним, сейчас, по действующему Основному закону Незалежной, город русской воинской славы обладает почти таким же "специальным статусом", как и Киев.

Пункт этот большинству депутатов "не понравился", но отнюдь не потому, что Севастополь — город российский.

Например, Нестор Шуфрич, представляющий "Оппозиционную платформу — За жизнь", заявил, что его фракция "не собирается поддерживать инициативу президента".

"Такое впечатление, Зеленский и его команда уже не надеются, что Севастополь снова станет украинским", —

- заявил Шуфрич в интервью ТК "112 Украина".