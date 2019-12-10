Генассамблея ООН приняла резолюцию по «милитаризации» Крыма

Предложенная Украиной резолюция "о проблеме милитаризации Крыма и акватории Азовского и Черного морей" принята 9 декабря Генассамблеей ООН.

"За" проголосовали 63 страны, "против" -19, воздержались 66.

Документ призывает Россию вывести свои войска из "оккупированного" Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины.

Как пишет сегодня украинское издание Hromadske со ссылкой на Олега Николенко, пресс-секретаря украинского представительства в ООН, итоговый документ под названием "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей" вместе разрабатывали 42 страны, в частности США, Турция, Канада, страны ЕС и, "конечно, Украина".

Как пояснил Николенко, документ разрабатывался с единственной целью — "заставить российских военных уйти из Крыма, поскольку их присутствие там нарушает национальный суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины, подрывая тем самым безопасность соседних стран и всего европейского региона".