100 дней "зелёной" власти: одно достижение и сплошные провалы

Украинское правительство (равно как и новый парламент) у власти уже 100 дней. Юбилей прошёл почти незаметно, но эти три месяца были все же в чём-то уникальные. Например, многие узнали, как удобно кататься на самокате по кабмину на примере Гончарука. И все же какие были достижения у "зелёной" власти, если были? И какие основные проколы? Попробуем найти ответы на эти вопросы вместе с экспертами.

К немногочисленным достижениям правительства можно отнести разве что своевременное принятие бюджета-2020 (но вряд ли — его содержимое). Тут же стоит отметить, что многие эксперты к положительным моментам деятельности премьера Алексея Гончарука относят то, что он… не сделал. Как остроумно заметил экономист Алексей Кущ, "спасибо, что своим самокатом он не укатал остатки украинской экономики". Гончарук декларировал много чего такого, что, безусловно, понравилось бы жителям Украины: зарплату учителям в $4000, в ближайшие 5 лет 40% роста ВВП и аж $50 млрд инвестиций. Но одно дело — громкие и приятные заявления, совсем другое — суровая реальность. Например, чтобы повысить ВВП на такую фантастическую высоту, необходим его ежегодный рост в 7%. Однако в бюджете следующего года это число — всего 3,7%. Как говорится, неувязочка. Всё это свидетельство крайне низкого профессионализма кабмина.

Основная претензия экспертов к правительству в том, что у него отсутствует чёткое понимание путей экономического роста и развития страны. Особенно в области разваливающейся промышленности. А ведь, по свидетельству ООН, в странах, исповедующих политику поддержки промышленности, производится более 90% мирового ВВП, и это является основным магнитом для инвестиций. В то же время на Украине, с чьей-то нелёгкой руки объявленной "аграрной сверхдержавой", даже министерство экономики не понимает, нужна ли стране промышленность, и спрашивает об этом граждан в соцсетях. И, пожалуй, самое главное: государству по-прежнему не интересны интересы жителей: в приоритете интересов правительства олигархи (особенно один — Игорь Коломойский), а вовсе не налогоплательщики и пенсионеры. Лишь один, но яркий пример: в Европе за последние 12 лет самые минимальные цены на газ, а на Украине после того, как правительство Владимира Гройсмана в 10 раз подняло на него цены, Гончарук никак "не может" снизить тарифы ЖКХ.

По сути, не сделано ничего, во всяком случае, ничего полезного для экономики и/или людей, уверяет аналитик Сергей Саливон. "В то же время вреда нанести успели немало: чего стоит только пирамида ОВГЗ и связанное с ней укрепление курса гривны. А ведь можно ещё вспомнить неоднозначные законы о РРО (регистраторы расчётных операций, т. е. кассовые аппараты — авт.) или принятые в первом чтении законопроекты о рынке земли и об изменениях в налоговый кодекс. Ещё можно вспомнить абсолютно безобразный бюджет-2020, который никак не соответствует лозунгам, с которыми "слуги народа" шли на выборы. Общее впечатление от первых 100 дней их работы — система госуправления очень быстро идёт вразнос, в экономике создаются критические предпосылки для жёсткого обвала, а пришедшие к власти люди являются некомпетентными даже на фоне своих предшественников", — крайне негативно оценивает деятельность власти Саливон.

Главное достижение новой Верховной рады — то, что она сформирована и некоторое время демонстрировала "турборежим" и послушность (правда, как оказалось, её продуктивность не выше, чем у прошлого парламента), отмечает политтехнолог Василий Стоякин. "Правительство оказалось действительно уникальное: мало того, что премьером впервые стал представитель пока ещё сексуального меньшинства, вдобавок, в кабмине имеет представление о порученном ему деле, кажется, два или три человека: главы МВД, министерства по делам ветеранов и, может быть, МИД (в тех рамках, которые были очерчены раньше). На этом перечень достижений кончается. А провалы состоят в том, что Рада потихоньку утрачивает управляемость (пришлось даже договариваться о многопартийной коалиции, но что-то не срослось), а правительство не удовлетворяет уже никого. Скорее всего, проживёт оно недолго", — прогнозирует Стоякин.

Самым большим чаянием экономиста Александра Гаврутенко, которое развеялось окончательно и бесповоротно в июле этого года, было создание в стране трёх полноценных независимых ветвей власти, как того требует исторический опыт построения успешных и процветающих государств. "Я могу допустить, что предпринятые шаги в законотворчестве или в действиях нового кабмина несут в себе благие намерения и призваны ускорить развитие страны. Понимаю даже логику, в которой оправдывается непомерная концентрация власти в одних руках, где для выхода из системного кризиса государственного управления, приведения его в соответствие с вызовами и условием времени, авторитарный, волевой подход в краткосрочной перспективе может быть более действенным и эффективным. Но даже в условиях высочайшей компетенции, мудрости и порядочности авторитарного лидера, который целиком и полностью готов посвятить свою жизнь и деятельность служению своему народу, такая логика и такой подход в современном мире категорически недопустимы. А тем более при наборе полностью противоположных качеств у главы государства и в условиях чрезвычайно низкой политической культуры и невежественности большинства населения страны.

Незрелость и низкая компетентность Верховной рады и кабмина — это не стечение обстоятельств и характеристики отдельных элементов новой системы власти. Это суть всей власти, имя которой президент Владимир Зеленский. Уже до оскомины приелась мысль, которую тем не менее необходимо вновь и вновь повторять: ни парламент в части его монобольшинства, ни правительство не несут в себе ни малейшего признака субъектности — тут в полной мере воплощён старый и чудовищный принцип под названием "говорим партия — подразумеваем Ленин, говорим государство — подразумеваем (…)". И неважно, какая там фамилия в скобках, даже самый малейший признак такой ситуации должен вызывать тревогу и ощущение неизбежности дальнейших разрушительных общественных потрясений", — пессимистически настроен Гаврутенко.

К достижениям правительства (а точнее, конкретно министерства иностранных дел) можно отнести определённый прогресс в мирных переговорах по Донбассу, полагает эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырёв. "Обмен удерживаемыми лицами, возврат кораблей, частичное разведение сил в Донбассе и проведение саммита в "нормандском формате" — всё это можно назвать достижениями, пусть и небольшими. Однако вопрос состоит в том, что за внешнюю политику у нас отвечает лично президент, а потому было бы некорректно приписывать эти успехи кабмину. Что же касается непосредственной деятельности правительства и монобольшинства в парламенте, то за 100 дней они основательно подкосили рейтинг президента. Причиной тому служат многочисленные скандалы с участием депутатов, некомпетентные и абсурдные заявления отдельных министров, а самое главное — принятие в первом чтении законопроекта об открытии рынка земель сельхозназначения", — констатирует Богатырёв.

Самый главный прокол и Верховной рады, и кабинета министров Алексея Гончарука в том, что за эти 100 дней они так и не стали олицетворением власти, считает член оппозиционной партии "Союз левых сил" Александр Голуб. "И там, и там не оказалось ответственных политиков, которые могли бы организовать практическую профессиональную деятельность этих государственных институтов. Они продолжили свою политическую жизнь в ритме шоу, и последствия не замедлили сказаться и в виде падения рейтингов доверия, и в ухудшающемся отношении со стороны бизнеса, зарубежных партнёров, инвесторов.

Более того, продемонстрированный уровень отдельных "деятелей" только подкрепил мнение про их несамостоятельность и зависимость. Не создаётся даже отдалённого впечатления, что куклы пляшут сами по себе. А раз они всего лишь симулякры, то и отношение к ним будет соответствующим. Общество не увидело от них ни одного примера системного и серьёзного подхода к решению хотя бы одной проблемы нынешней Украины. У нас больше нет ни доверия, ни надежд. Определённое время они ещё будут изображать бурную деятельность, но только до тех пор, пока стоящие за их спинами хозяева не "порешают" свои проблемы, а затем, как пелось в известной песне: "кукол снимут с нитки длинной и, засыпав нафталином, в виде тряпок сложат в сундуках". Жаль, что в такой непростой и ответственный момент у руля государства оказались такие никчёмные люди. Но вина избирателей в этом не меньшая, чем самих марионеток", — уверен Голуб.