Иран спасают вера и надежда

Почему в геополитике так важен Иран? В чем его уникальность и особенности? Что на самом деле происходит в Иране и вокруг него? Чем реально вызваны постоянные санкции Запада против него? Способен ли Иран выдержать санкционное давление? Выстоит ли Иран?



Иран протестует. Распад страны неминуем?

Об этом "Правде.Ру" рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

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Санкции гнетут, но Иран держится

— Раджаб Саттарович, почему вокруг Ирана все так крутится и вертится?

— Иран — на самом деле мощнейшее энергетическое государство мира, это раз. Уникальное геополитическое положение у этого государства — два. Кто будет владеть или управлять этим государством из великих стран, тот будет фактически управлять исламским миром.

На самом деле дружба Соединенных Штатов с Саудовской Аравией, с арабскими странами и монархиями Персидского залива — это вынужденная дружба по расчету. Ирана там нет. И эта дружба во многом призвана ослабить позиции Ирана. Это мощнейшая страна исламского мира. Это экономическая глыба. Совсем недавно президент Ирана заявил о том, что в Иране открыли новое нефтяное месторождение. Только там — вдумайтесь — 53 миллиарда баррелей подтвержденных запасов нефти. Это, если перевести в доллары, будет почти четыре триллиона долларов.

А общие подтвержденные запасы нефти этой страны — 150 миллиардов баррелей. И там, собственно говоря, еще где-то рядом может быть столько же. Если Иран в день будет добивать пять миллионов баррелей, этого хватит на 120 лет. Запасов российской нефти хватит максимум на 30 лет, если добывать с такой скоростью.

По газу во всем мире первым звучит "Газпром" — это монополия, мировой гигант и т. д. и т. п. "Газпром" на самом деле производит примерно миллиард кубометров газа в день. А Иран чуть больше месяца назад с вводом четырех новых фаз в Южном Парсе достиг уровня 950 миллионов кубометров газа. Тихо, никто даже не знает. Вообще скромно себя ведет эта страна. Но она практически приблизилась по добыче газа к России.

А через два года, в 2021 году, в планах правительства, утвержденных парламентом, производство и добыча газа составит 1 миллиард 200 миллионов кубометров газа в день. Никто об этом тоже не знает. У европейского бизнеса, во всех деловых кругах Запада, слюнки текут из-за того, что они не могут попасть туда, поскольку политика на них влияет. А так они завидуют и хотят все-таки войти туда через разные структуры. Создаются десятки посреднических компаний в разных третьих странах.

Но в Иране нет не только западных брендов, но и высоких мировых технологий, нет дешевых западных денег. Это, конечно, очень плохо для Ирана. Но там достаточно благоприятные условия и ситуация для российских компаний. Однако российские компании, отказываются, поскольку им по большому счету нечего предложить Ирану в плане технологий, механизмов ведения бизнеса и инвестиций.

Наши крупные компании имеют интересы в разных других странах. Многие акционеры этих компаний не заинтересованы работать с Ираном. Поэтому у нас там нет практически ничего. Хотя как раз сейчас можно было бы занять очень хорошие ниши там, но эти возможности мы упускаем. И общий товарооборот России с Ираном невелик. В прошлом году он составил 1 миллиард 725 миллионов долларов — это всего 0,02 процента от общего товарооборота России с другими странами.

— Видимо, наши тоже санкций боятся.

— Да, но в очень многих сферах можно было бы на самом деле, конечно, активизировать наши отношения. Просто все-таки по инерции мы смотрим назад, чтобы чего-то нехорошего не было. Хотя многие российские компании уже и так под санкциями. Казалось бы, уже хуже не будет. Чего бояться-то, если уже бояться нечего? Но тем не менее менеджеры боятся, что их после этого не пустят на Запад. Хотя и так не пускают…

— И все же выдержит ли Иран?

— Я думаю, даже уверен, что выдержит. Он уже доказал это всей своей недавней историей. Иран ведь уже многие десятилетия находится под санкциями Запада. Просто они иногда ослабевают, а потом снова вводятся в максимальном объеме. Но Иран — очень жизнестойкая страна.

Давайте я объясню все-таки природу иранской политической системы. Это и будет ответом на вопрос, выдержит ли Иран. Иран спасают практически четыре очень важных фактора. Я успел сказать, что ни одно государство, наверное, даже Россия, не выдержало бы, если бы такие санкции и такое отношение были бы по отношению к нему со стороны практически всего остального мира.

Но первое и самое важное в том, что практически все люди в Иране все-таки на достаточно высоком и качественном уровне являются религиозными. У них всегда есть отношение к Всевышнему и, можно сказать, особенные отношения с Ним. И они считают, что и Всевышний также к ним относится и не сдаст Иран на съедение западному дьяволу… Психология иранца: да, нам трудно, нам тяжело, но Аллах с нами, и Он рано или поздно нам поможет. То есть надежда всегда есть. Поэтому они руки не опускают. Это очень важный момент.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев