Зачем правительство Ирана повысило цены на бензин

Правительство Ирана в ноябре повысило цену на субсидируемую часть бензина с 28 до 56 центов для перераспределения полученных доходов неимущим слоям населения. В условии экономической блокады это очевидный шаг. Почему же население вышло с протестами? Были ли они настолько "народными", как пишут западные СМИ?



Иран протестует. Распад страны неминуем?

Об этом "Правде.Ру" рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

— Раджаб Саттарович, Иран — достаточно закрытая и неизвестная для нас страна. В России по федеральным каналам практически нет информации об Иране. Однако в интернете в последнее время появилось много сообщений о том, что состоялись довольно массовые протесты с поджогом автозаправок, банков и т. д. в более чем 50 городах. Сообщается, что эти протесты связаны с повышением цены на топливо в два раза. Что на самом деле там происходит, какие у вас есть данные?

— Совершенно точно описана ситуация. Это на самом деле все так и есть. Беспорядки имели место сразу после повышения цен, они были достаточно массовые. В одночасье это охватило десятки городов Ирана, что наводит на мысль, что, возможно, это была организованная акция. Но поскольку не было никаких политических лозунгов, скоординированности между городами, не было выявлено лидерских позиций каких-то зачинщиков, это говорит о том, что во многом эти протесты разгорелись стихийным образом.

Стихийность — это внешний вид и вершина айсберга, который там есть на самом деле. Действительно, беспорядки были вызваны повышением цены на бензин. Но не в два раза, как многие говорят в российской прессе. Там ситуация такова, что народ покупает бензин по специальным карточкам. То есть наличными на бензоколонках они не заправляются.

Для этого используется банковская карта, поскольку государство субсидирует бензин и дизельное топливо для населения. Поэтому на карточку граждан переводится определенный лимит, квота субсидированного топлива. На каждого гражданина, людей, которые имеют автомобили, собственно говоря, на каждый автомобиль в месяц выделяется 60 литров по субсидированной низкой цене.

И эти 60 литров стоят 28 центов. Такой цены вообще в мире нет. А остальное до реальной стоимости государство доплачивает. Это делается для того, чтобы людям было хорошо и комфортно. Если человек не так уж активно пользуется автомобилем, то этого вполне достаточно на самом деле.

Но если автомобиль является средством для существования и активным механизмом для какой-то деятельности, конечно, не хватит 60 литров. Сверх этого надо покупать уже по рыночной цене. Но и эта цена в Иране тоже была очень низкая. Она была где-то на 52 процента больше, то есть всего 42 цента. Повышена она была совсем не из-за того, что там денег не хватает у государства.

Очень существенный, между прочим, момент для разбора этой ситуации в том, что поскольку начались демонстрации, бунт, то пошли все эти разрушения и т. д. и т. п. Сразу всеми в мире это воспринимается так, что народ недоволен и крайне разочарован качеством и уровнем жизни и поэтому имеет место быть антиправительственная направленность.

На самом деле правительство хотело только несколько исправить совершенно безобразное положение вещей в использовании топлива населением. В Иране сейчас проживает 83 миллиона населения, и там 80 миллионов тонн ежегодного потребления топлива. На каждого человека приходится почти тонна. Это же вообще невозможная вещь.

В Турции, где примерно такое же население, там максимум в год используется топлива на уровне 23-25 миллионов тонн, то есть почти в четыре раза меньше. И вот государство решило немножко урегулировать этот процесс. И все это возможно урегулировать только таким образом, чтобы не было стимула абсолютно безнаказанно использовать такую ситуацию всевозможным спекулянтам.

— Наверное, там многие покупали по такой льготной и просто низкой цене, а потом продавали в соседние страны.

— Такое, конечно, тоже имело место. Но в масштабе страны это мизер на самом деле. По большому счету государство хотело каким-то образом просто привести в порядок эту сферу, в которой долгие годы никто ничем не занимался. И вот они решили для того, чтобы как-то войти в стандартную норму потребления топлива, повысить цены.

Но все это ввергло в шок население, которое привыкло абсолютно неограниченным образом пользоваться топливом. И люди посчитали, что это просто большой удар по ним, они не захотели это принять, так жить. Я считаю, что на самом деле эти средства, которые государство будет собирать от этого, не пойдут на компенсации дефицита бюджета, например, государство не решает этим какие-то свои сложные финансовые проблемы. Нет.

В Иране достаточно продуманная социальная политика. Они выделяют и направляют почти каждому жителю отдельно на счет какие-то субсидии. Этим иранское государство защищает население от повышения цен. Эти деньги специально и целенаправленно идут на счета 60 миллионов людей, которые якобы нуждаются в поддержке.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев