Санкции гнетут, но Иран держится

Иран страдает под санкциями, инспирированными США, но держится. Каковы настоящие цели Запада в лице американского руководства? Почему молчит все мировое сообщество и отдельные страны? Почему разбежались в трудный час даже дружественные государства — Китай и Россия?



Иран протестует. Распад страны неминуем?

Об этом "Правде.Ру" рассказал генеральный директор Центра изучения современного Ирана Раджаб Сафаров.

Читайте начало интервью:

Зачем правительство Ирана повысило цены на бензин

Беспорядки в Иране инспирированы Западом

Иран — а были ли протесты?…

— Раджаб Саттарович, экономика в Иране действительно находится в тяжелом положении. Национальный статистический центр исламской республики прогнозирует, что в 2018–2019 годах спад экономики без учета добычи нефти составит 2,4 процента. При этом промышленность сократилась на 9,6. По прогнозу МВФ, падение ВВП Ирана в этом году составит 9,5 процента. Это же очень много. Принимаются ли какие-то меры против этого?

— Вы знаете, на самом деле, во-первых, однозначно верить всем прогнозам, тем более западным, и этой статистике никак нельзя. Спад ВВП Ирана в этом году будет на уровне 3-3,5 процента, примерно так. Это, конечно, тоже достаточно существенно. Тем более, что экономика этой страны достаточно большая, крупная и серьезная. Иран до введения против него всех этих санкций являлся четвертым экспортером нефти в мире, а по производству газа эта страна на самом деле уже достигла уровня 950 миллионов кубометров.

— А по газу тоже есть санкции или только по нефти?

— Санкции действуют по всем направлениям, во всех сферах. Более того, они сейчас только усиливаются. И, кроме официальных мер, постоянно ведется скрытная подрывная работа против этой страны. Сейчас Запад раздул и разнес по всему миру сообщения о якобы всенародных протестах и оказывает давление, чтобы Иран жестко не подавлял эти выступления и демонстрации.

Как будто бы Америка и Запад в целом на стороне иранского народа. Хотя на самом деле им нужно ослабить и желательно развалить Иран. Но абсолютно правильно и своевременно выступил наш МИД, сказав о том, что заявление господина Помпео на фоне всего, что реально происходит в Иране, и политики, которую Соединенные Штаты ведут, является абсолютно лицемерным, циничным и непорядочным совершенно.

Дело в том, что они не только ограничивают Иран в высоких технологиях, в банковских услугах, в ядерной технологии и в каких-то вопросах безопасности. Они хотят экономически задушить эту страну. Миллионы людей нуждаются в медикаментах, которые, к сожалению, не все производятся в самом государстве. Но они даже не разрешают, чтобы Иран закупал медикаменты для больниц.

— Все же Иран что-то отправляет на экспорт и как-то пополняет валютный запас. И также находит возможности приобрести самое необходимое за рубежом.

— Два года тому назад Иран производил порядка четырех миллионов баррелей нефти в день, доходило до 4,5 миллиона. В 2018 году было даже 4,6 миллиона баррелей в день. Сейчас это на уровне 2,5 миллиона баррелей в день. Тогда 2,5 миллиона баррелей в день экспортировалось. Но сейчас по этому производству нет четкой статистики в министерстве нефти Ирана.

Но по данным, которые вызывают достаточное доверие, экспорт нефти не превышает и 600 тысяч баррелей в день. То есть в пять раз экспорт нефти уменьшился. Соответственно, почти в пять раз уменьшилось и поступление валюты. И, соответственно, намного ухудшилось положение людей. На самом деле все это очень серьезно.

— Кто покупает у Ирана?

— Ни одна страна мира, по крайней мере, официально…

— Какие-то своповые поставки же есть. Есть двухсторонняя торговля за национальные валюты, взаиморасчеты.

— Понимаете, на самом деле по большому счету никто не ожидал, что Соединенные Штаты имеют сейчас такое серьезное влияние на мировое сообщество. Мы, конечно, подумали, что Китай — это супердержава, Индия — вообще экономическая и политическая глыба. Мы подумали, что единственная страна, которая на самом деле более или менее свободно и независимо себя ведет, — это Россия.

Но России иранская нефть не нужна, поскольку она сама является экспортером. Китай, несмотря на все, прекратил покупку иранской нефти. Иногда говорит, что будет продолжать, но в настоящее время по большому счету почти прекратил. Индия тут же заявила, что это не соответствует их интересам, они будут покупать на других рынках.

Не говоря уже о Южной Корее, Японии, которые просто по одному свистку из Вашингтона все будут делать так, как оттуда им скажут. О Европе мы тоже не говорим уже, поскольку Европа уже без согласия из Вашингтона даже и чашку чая не может выпить…

— Европа же хотела сделать какие-то свои расчеты. Не сделала ничего?

— Нет, что вы! Это же просто позор на самом деле. Это демонстрация абсолютной беспомощности европейских государств и всего ЕС, 29 государств. И все эти государства, даже все это объединение перед Соединенными Штатами бессильно. США говорят, что не надо этого делать, и никто не сможет это сделать. Хотя экономика всех этих 29 государств страдает из-за того, что они не имеют отношений с Ираном.

Беседовала Любовь Степушова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев